Lambrecht: Auffahrunfall mit verletzter Person

Lambrecht (ots) – Zwei Autofahrerinnen fuhren am 20.05.2021 gegen 12:30 Uhr in der Hauptstraße in Lambrecht hintereinander aus Fahrtrichtung Neustadt. Die vorausfahrende 41-Jährige musste verkehrsbedingt bremsen, was die 57-jährige Nachfolgende nicht bemerkte und auf das Fahrzeug der Vorausfahrenden auffuhr.

Hierbei verletzte sich die 41-Jährige an der Halswirbelsäule leicht. Die 57-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird mit ca. 9000 Euro angegeben, das Fahrzeug der Auffahrerin war nicht mehr fahrbereit.