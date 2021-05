Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Motorradfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 40-jähriger Motorradfahrer befuhr am 20.05.2021 gegen 17:15 Uhr die Flugplatzstraße in Lachen-Speyerdorf in Richtung Lilientalstraße. Vor einer Rechtskurve bremste der Kraftradfahrer zu stark ab und rutschte dadurch weg. Er stürzte und rutschte mehrere Meter auf der Fahrbahn. Hierbei verletzte sich der 40-Jährige leicht an der Schulter und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad wird mit ca. 500 Euro beziffert.

Neustadt: Leicht verletzter Kradfahrer bei Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 20.05.2021 gegen 20:00 Uhr kam es im Kreisel Adolf-Kolping-Straße / Speyerdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt wurde. Der 17-jährige Leichtkraftradfahrer befand sich im Kreisel als ein 19-jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtete und in den Kreisel einfuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der 17-Jährige verletzte sich leicht am Fuß. Der Gesamtsachschaden wird mit ca. 3000 Euro angegeben, wobei ca. 500 Euro Schaden am Leichtkraftrad entstand.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):