Neustadt: Zukunftswerkstatt im Projekt SDG-Modellregion – Nachhaltiges Neustadt 2030 am 12. Mai 2021

Neustadt an der Weinstraße – Am Mittwoch, 12. Mai 2021, 18 Uhr wird in Neustadt an der Weinstraße die zweite Zukunftswerkstatt stattfinden. Dieses Mal in digitaler Form. Eingeladen sind alle Neustadterinnen und Neustadter, die sich für ein nachhaltiges Neustadt einbringen möchten.

Anmeldung unter: https://www.neustadt.eu/zukunftswerkstatt

Wann? 12. Mai 2021, 18:00 bis 20:00 Uhr

Wo? Online

Ziel wird diesmal die Ausgestaltung von konkreten Maßnahmen sein, die Neustadt an der Weinstraße gemeinsam mit weiteren Mitstreitern und Mitstreiterinnen aus der Bürgerschaft umsetzen wird. Dazu werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sechs Kleingruppen mit den Projektverantwortlichen ins Gespräch kommen und eine Priorisierung von Maßnahmen vornehmen. Anschließend werden jeweils die drei meistgenannten Maßnahmen mit Leben gefüllt.

Bereits in der ersten Zukunftswerkstatt im September 2020 wurden unter reger Beteiligung von circa 60 Bürgerinnen und Bürgern erste Ziele und Maßnahmenvorschläge für die verschiedenen Handlungsfelder eingebracht.

Die Handlungsfelder lauten:

Gesellschaftliche Teilhabe und Bildung für alle

Nachhaltige Stadt- und Gewerbeentwicklung

Globale Verantwortung und nachhaltiger Konsum

Nachhaltige Mobilität

Klimaschutz

Natur und Umwelt

Hintergrund

Neustadt an der Weinstraße ist eine von acht Modellkommunen, die im zwei- jährigen Projekt „Pfälzerwald: SDG-Modellregion für ein nachhaltiges Rheinland-Pfalz“ an einer lokalen Nachhaltigkeitsstrategie mit konkretem Aktionsplan arbeiten. Damit soll ein kommunaler Beitrag zur Erreichung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen erreicht werden.

Weitere Projektpartner:

Biosphärenreservat Pfälzerwald

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global.

Finanziell gefördert durch:

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Ministerien für Umwelt, Ernährung, Energie und Forsten RLP (MUEEF)

Ministerien für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau RLP (MWVLW)

Ministerium des Innern und für Sport RPL (MdI)