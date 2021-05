Kaiserslautern – Die Corona-Virus-Mutanten sind längst in Kaiserslautern angekommen und die Fallzahlen von Kindern und Jugendlichen steigen vermehrt.

Um Eltern den Zugang zu Corona-Schnelltests für ihre Kinder zu erleichtern, hat das Referat Jugend und Sport gemeinsam mit Apotheker Christian Brand, von der Apotheke am Schillerplatz, ein Testkonzept für städtische Kindertagesstätten entwickelt.

„Ich bin froh, dass wir nun auch unseren kleinsten Mitbürgern Testmöglichkeiten zur Verfügung stellen können. Es ist eine weitere Möglichkeit unsere Kinder und auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schützen“,

so Oberbürgermeister Klaus Weichel.

Das Konzept sieht vor, mobile Einsatzteams einmal wöchentlich Schnelltests für Kita-Kinder und deren Eltern kostenfrei an den Kindertagesstätten anzubieten. Das Testangebot ist freiwillig. Der Testvorgang liegt in der Verantwortung der Eltern, die ihre Kinder bis zum Vorliegen des Ergebnisses selbst beaufsichtigen. In den Prozess sind daher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Kindertagesstätte nicht eingebunden. Mittels eines Nasenabstrichs im vorderen Nasenbereich wird die Apotheke die Kinder testen. Über das Ergebnis werden offizielle Bescheinigungen ausgestellt.

Bei einem positiven Testergebnis werden die Eltern über das weitere Vorgehen belehrt und erhalten schriftliche Handlungsanweisungen. Gleichzeitig meldet das Testteam alle positiven Testergebnisse täglich an das Gesundheitsamt.

Der Bedarf wird zurzeit mit den Elternausschüssen der Kindertagesstätten ermittelt. Bei Interesse wird dann Herr Brand mit den Kindertagesstätten Kontakt aufnehmen und Details zum Ablauf der Tests und den notwendigen Vorbereitungen vor Ort klären. Die ersten Kitas starten bereits seit der ersten Maiwoche mit dem Testangebot.