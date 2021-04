Falsche Polizeibeamte versuchen Vermögenswerte zu erschwindeln

Alsfeld – Als Polizeibeamte gaben sich Unbekannte am Freitag (23.04.) am Telefon gegenüber einer 89-jährigen Frau aus Alsfeld aus. Durch Schaffung eines Angstszenarios und geschickte Gesprächsführung – man wolle das Eigentum der Frau sichern – versuchten die Täter die Alsfelderin zur Aushändigung hoher Vermögenswerte zu bringen. Glücklicherweise wurde der Betrug erkannt und es blieb beim Versuch.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld oder vertrauliche Daten von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld, Wertsachen oder vertrauliche Daten

an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl, bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Reifen zerstochen und Fenster eingeschlagen

Lauterbach – Unbekannte beschädigten am Sonntagmorgen (25.04.), gegen 0.30 Uhr, die Reifen von neun Fahrzeugen in den Straßen „Am Kreppelstein“ und „Lauterstraße“. Eine Zeugin konnte mehrere männliche, dunkel gekleidete Personen im Alter von circa 20 Jahren in die Straße „Am Graben“ flüchten sehen. Darüber hinaus wurde das Fenster eines Hauses in der Lauterstraße eingeschlagen. Ob die Taten in Verbindung zueinander stehen, ist derzeit noch unklar. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Leusel – Am Dienstagmorgen (20.04.) betraten Unbekannte das Grundstück eines Einfamilienhauses im Birkenweg und versuchten den Rollladen einer Terrassentür hochzudrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen die Täter von dem weiteren Einbruchsvorhaben ab und flüchteten unerkannt. Am Rollladen und dessen Motor entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruchsversuch – An Kellertür gehebelt

Wallenrod – Die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Straße „An der Geiselbach“ versuchten Unbekannte am Freitagnachmittag (23.04.) aufzuhebeln. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen stand, weshalb die Täter nicht ins Hausinnere gelangten. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstöße beim Abbiegen

Lauterbach – Am Freitagvormittag (23.04.) übersah ein BMW-Fahrer bei der Ausfahrt von einem Parkplatz auf die Dirlammer Straße eine vorfahrtsberechtige Citroen-Berlingo-Fahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 8.000 EUR.

Grebenhain-Hartmannshain – Am Samstagnachmittag (24.04.), gegen 17:30 Uhr, fuhr der Fahrer eines Hyundai Santa Fe die L 3010 aus Richtung Volkartshain in Richtung eines gegenüberliegenden Feldweges. Dabei übersah er einen auf der B 276 fahrende, vorfahrtsberechtige Hyundai Kona. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 2.000 EUR.

Fahrradfahrer gestrauchelt – Autofahrer konnte nicht mehr bremsen

Herbstein – Am Freitag (23.04.) fuhr ein Fahrradfahrer die B 275 von Herbstein kommend in Richtung Rixfelder Kreuz. Beim Linksabbiegevorgang in den Vulkanradweg geriet er aus bislang unbekannter Ursache ins Straucheln und fuhr einen Bogen nach rechts. Der dahinterfahrende Fahrer eines Nissan Qashqai konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden musste. Der Pkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Pkw prallt gegen Baum

Alsfeld – Am Sonntagabend (25.04.), gegen 20 Uhr, befuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem Ford KA die Kreisstraße 62 von Kirtorf kommend in Richtung Arnshain. Das Auto kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Die schwerverletzte Frau wurde durch die Feuerwehr Kirtorf aus ihrem Fahrzeug befreit und nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mittels des alarmierten Rettungshubschraubers in ein Klinikum geflogen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn bis 21:55 Uhr voll gesperrt.

Sachbeschädigung an Fenster

Bad Hersfeld – Das zur „Burggasse“ ausgerichtete Fenster eines Versicherungsbüros in der Straße „Am Markt“ warfen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag (23.04.) ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bücherzelle beschädigt

Bebra – Eine Bücherzelle in der Bismarckstraße beschädigte ein Unbekannter am Samstagnachmittag (24.04.), gegen 15:45 Uhr. Außerdem warf er mit Büchern aus dem Verleih um sich und verursachte hierdurch einen Gesamtschaden von rund 100 Euro. Der Mann kann als circa 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer blauen Basecap, weißem T-Shirt und blauer Jogginghose beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Rotenburg – Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bürgerstraße wurde am Samstagnachmittag (25.04.), gegen 17:15 Uhr, Ziel Unbekannter. Durch Aufbrechen der Wohnungseingangstür gelangten die Täter in die Wohnung, wo sie erneut einen Einrichtungsgegenstand aufbrachen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sportverein

Obersuhl – Durch ein Fenster brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (25.04.) in ein Vereinsheim ein und entwendeten einen Flachbildfernseher im Wert von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Spiegel beschädigt

Fulda – Den Außenspiegel eines ordnungsgemäß in der Edelzeller Straße geparkten VW Multivan beschädigten Unbekannte am Freitagabend (23.04.). Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anruf durch falschen Bankmitarbeiter – Tipps der Polizei

Künzell – Am Donnerstag (22.04.) kontaktierten unbekannte Täter einen 33-jährigen Mann aus dem Raum Fulda telefonisch und gaben sich dabei als Bankmitarbeiter aus. Angeblich hätten Unbekannte auf das Konto des Mannes zugegriffen. Um die betrügerisch durchgeführten Überweisungen rückgängig machen zu können, benötige man nun neu generiete TANs des Onlinebanking-Zugangs des 33-Jährigen. Der Mann kam der Aufforderung des Anrufers nach und nannte diesem die neu generierten TANs. In der Folge führten die Unbekannten mehrere Überweisungen mit einem Gesamtschaden von rund 2.000 Euro von dem Konto des Fuldaers durch.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl, bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Fahrrad gestohlen

Neuenberg – Aus einer Gartenhütte in der Max-Liebermann-Straße entwendeten Unbekannte in der Zeit von Dienstagabend (20.04.) bis Freitagnachmittag (23.04.) ein Trekkingrad. Das Fahrrad der Marke „Morrison T 7.0“ ist schwarz und hat einen Wert von rund 720 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl von Roller

Dirlos – In der Zeit von Dienstagnachmittag (20.04.) bis Samstagnachmittag (25.04.) versuchten unbekannte Täter einen Roller in der Kohlgrunder Straße zu entwenden. Hierfür schraubten die Unbekannten an der Verkleidung des in einem Pavillionzelt im Garten abgestellten Fahrzeugs. Warum die Unbekannten von der Tat abließen ist unbekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Wohnungseinbruch

Petersberg – Ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Bildstock“ wurde in der Nacht auf Montag (12.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln versuchten die Unbekannten zwei im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentüren zu öffnen. Nachdem der Einbruchsversuch misslang, entfernten sich die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro an den Türen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallmitteilung

B27 / Bronzell – Am 24.04.2021 gegen 12:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ebersburg zusammen mit seiner 22-jährigen Beifahrerin die B27 von Bronzell kommend in Richtung Fulda. Auf Höhe des Beschleunigungsstreifens vom Bronzeller Kreisel auf die B27 fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache auf den Pkw eines vorrausfahrenden 51-jährigen Pkw-Fahrer aus Petersberg auf. Beim Zusammenstoß wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Pkw beläuft sich auf 3300 EUR.