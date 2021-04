Eschelbronn / Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus auf Wiesengrundstück – Wohnwagen und Holzhütte mutwillig zerstört – Polizei sucht Zeugen

Eschelbronn / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag, 19.00

Uhr und Mittwoch, 13.30 Uhr beschädigten Unbekannte auf einem Wiesengrundstück

in der Bahnhofstraße eine Holzhütte sowie einen alten Wohnwagen.

Der oder die Unbekannten schlugen am Wohnwagen die Fensterscheiben ein und

rissen die Tür aus dem Rahmen. An der Holzhütte zerstörten sie ebenfalls die

Eingangstür und kritzelten verschiedene Schriftzüge und Symbole an die

Außenwand. Außerdem hinterließen die Unbekannten eine Menge Müll in Form von

Zigarettenkippen, Pizza-Schachteln, Chips-Tüten und kleine Spirituosenflaschen.

Entwendet wurde augenscheinlich nichts – der Sachschaden wird auf ca. 250 EUR

geschätzt. Die Pächterin, die das Grundstück am Fahrradweg nach Zuzenhausen als

Freizeitgelände für ihre Kinder nutzt, verständigte die Polizei. Der

Polizeiposten Waibstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu den zerstörungswütigen Unbekannten geben können, sich

dort unter der Telefonnummer 07263 / 5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261/6900 zu melden.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kuh auf der Landstraße – Besitzer verständigt

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei

am Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr mit, dass auf der Landstraße 596 A in Richtung

Altenbach ein Rind unterwegs wäre. Tatsächlich konnte eine Streife eine

ausgebüxte Kuh am Wegesrand entdecken und die Gefahrenstelle absichern. Nachdem

der Besitzer ermittelt werden konnte, kam dieser vor Ort und führte das Tier

zurück auf die Weide. In unmittelbarer Nähe war der Elektrozaun der Weide

vermutlich durch Wildschweine beschädigt worden, was die Kuh zu dem Ausflug

animiert hatte.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrgast in Linienbus bei Vollbremsung leicht verletzt – Kind mit Fahrrad

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Weil ein 14-jähriger Junge mit seinem

Fahrrad am Donnerstag gegen 19.20 Uhr im Ortsteil Rettigheim von der Hochstraße

nach links in die Rotenberger Straße eingebogen war, musste der Fahrer eines

Linienbusses eine Notbremsung einleiten um einen Unfall zu verhindern. Dies

hatte zur Folge, dass eine 56 Jahre alte Frau mit dem Kopf gegen die

Windschutzscheibe stürzte und sich dabei leicht verletzte. Zu einer Berührung

zwischen dem Bus und dem Radfahrer kam es nicht. An der Windschutzscheibe

entstand Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Polizei sucht Zeugen!

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwoch kam es zwischen 07:00 Uhr und

15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße, bei dem der Verursacher

anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte

einen geparkten Audi A6 und fuhr danach einfach davon, ohne seiner

Festellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 3.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-28600, zu melden.