Bedrohung

Sankt Johann, 22.04., Obergasse, 19:00 Uhr. Eine Frau trat gegen den Hund eines 54-Jährigen. Das Tier wurde daraufhin in die Luft geschleudert. Daraus erfolgte ein verbaler Streit zwischen den beiden, woraufhin die Frau sogar noch mit ihrem Freund an der Wohnadresse erschien und den Mann zur Rede stellen wollte. Hier kam es zu einer versuchten Körperverletzung und Bedrohung durch den Freund.

Verfolgung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss

Trechtingshausen, B9, 23.04., 04:45 – 04:51 Uhr. Ein Streifenwagen fuhr auf der B9 in Richtung Niederheimbach, als man beschloss, den vorausfahrenden und bekannten Opel Corsa zu kontrollieren. Plötzlich bog das Fahrzeug ab, umfuhr die Volksbank und anschließend über die B9 in die Sooneckstraße. Der Fahrer beschleunigte zunehmend und raste bis zur Kreuzung Paradies/Morgenbachtal, um anschließend wieder auf die B9 zurück zu fahren. Nach der Einmündung zur B9 fuhr der Corsa mit Vollgas durch Niederheimbach und Rheindiebach zur K27 Richtung Oberdiebach. Hier gab der Fahrer auf und blieb stehen. Der 37-Jährige war nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis, die ihm wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss entzogen worden war. Auch jetzt stand er wieder unter Drogeneinwirkung. Er wurde zur Wache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Beschuldigte auf der Flucht, kurz vor der Einmündung Morgenbachtal, die rechte Leitplanke gestreifte hatte, wodurch Sachschaden entstand.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen, 22.04., Rathausstraße, 22:15 Uhr. Im Rahmen von Ermittlungen trafen die Beamten beim Betreten der Tatörtlichkeit zwei mit Reparaturarbeiten beschäftigte Personen an. Da es im Hausflur nach Marihuana roch, wurden diese kontrolliert. Im Rucksack des 51-Jährigen fanden sie dann auch eine Cappuccino-Dose mit mehreren Beuteln mit einer weißen Substanz, vermutlich Amphetamin; auch in seiner Hosentasche wurden sie fündig. Woher der Marihuana-Geruch kam, konnte dagegen nicht geklärt werden.

Geisterfahrer“ auf der BAB 61 – Zeugenaufruf

Bad Kreuznach, BAB 61 FR Süden, 21.04., 23:00 – 23:30 Uhr. Nachdem ein Taxifahrer versehentlich auf die Bundesautobahn 61 auffuhr (er wollte eigentlich nach Bingen), wollte er einfach auf dem Beschleunigungsstreifen wenden. Hier kollidierte der 39-Jährige beinahe mit einem LKW, der auf der rechten Fahrspur fuhr. Anschließend wendete er auf der Fahrbahn und fuhr die Strecke in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Auch hier entging er nur knapp der Kollision mit einem weiteren LKW: dieser konnte noch auf die linke Fahrspur ausweichen. Der Taxifahrer befuhr anschließend die Anschlussstelle KH weiterhin in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Hier prallte er beinahe gegen einen entgegenkommenden PKW. Der Taxifahrer konnte nach links auf einen Grünstreifen ausweichen. Den genauen Tathergang konnte die 33-jährige Zeugin beschreiben, die die ganze Zeit als Fahrgast im Taxi gesessen hatte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr wurde gegen den bereits ermittelten Fahrzeugführer eingeleitet. Die Polizei sucht dringend die Fahrer der beiden LKW und weitere Zeugen!

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Sprendlingen, 22.04., Schmittstraße, 18:00 Uhr. Bei einer allgemeinen Streifenfahrt wurde ein 34-Jähriger mit einer polnischen Zulassung kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er bereits seit 2014 einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, aber keine Steuer für seinen VW Passat in Deutschland entrichtet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß` gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz wurde eingeleitet

Achtung „Dachhaie“

Trechtingshausen, 22.04., Römerstraße, 14:30 Uhr. Eine Anruferin teilte mit, dass ein blauer Mercedes Transporter mit auswärtigem Kennzeichen den 84-jährigen Vater gefragt hatte, ob Dachdeckerarbeiten erforderlich seien. In dem Moment, als die Tochter vor Ort erschien, entfernte sich der Transporter in Richtung Niederheimbach. Den Fahrer, der den Vater angesprochen hatte, konnte die 56-Jährige als ca. 30-Jahre alten Osteuropäer beschreiben. Des Weiteren konnte sie ein Foto des Kennzeichens vorzeigen. Die Tochter konnte den Beginn der Arbeiten und daraus folgende Repressalien gerade noch verhindern. Als die Streife eintraf, konnte sie die Männer nicht mehr antreffen. Bitte halten Sie die Augen offen, melden Sie verdächtige Personen und lassen Sie sich in keine Gespräche verwickeln!

Fahrraddiebstahl

Bingen, 16.04., Schultheiß-Kollei-Straße, 14:30 – 15:25 Uhr. Ein Kinder-Laufrad („Speedy“) der Marke Kettler wurde im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes abgestellt. Als Vater und Kind zurückkehrten, war das Laufrad verschwunden. Wer den Täter beschreiben kann, der das Laufrad an sich genommen hat, bitte melden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Mainz-Oberstadt – Donnerstag, 22.04.2021 – 15:42 Uhr

Gestern Nachmittag hat ein 60-Jähriger Mann in einem Hof in der Straße

Ebersheimer Weg mit seinem PKW beim Einparken einen anderen PKW beschädigt. Der

60-Jährige parkte rückwärts ein, touchierte ein geparktes Auto und es entstand

ein Sachschaden. Anschließend parkte er den Wagen um, ohne sich um die

Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen beobachteten den Unfall und informierten

den Halter des geschädigten PKWs. Der 60-Jährige konnte anschließend von den

Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Lösungen

A63, Wörrstadt – Ein stark überladener Kleintransporter sorgte am

Donnerstagnachmittag auf der A63 bei Biebelnheim für besondere Probleme. Der

3,5Tonner aus Litauen durfte eigentlich nur 600 Kilogramm zuladen, hatte aber

ganze 1.000 mehr an Bord. Da für die Umladung ein weiterer Transporter aus

Litauen kommen sollte und der 51-jährige Fahrer dazu keine Nachweise über die

gesetzlich vorgeschriebenen Pausen vorlegen konnte, drohte ihm nun eine längere

Standzeit auf einem Autobahnparkplatz. Geladen hatte der Mann aus Vilnius aber

sensible medizinische Güter, die dauerhafte Kühlung benötigten und ausreichend

Verpflegung hatte er auch nicht dabei.

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung konnten die Beamten der Verkehrsdirektion in

Wörrstadt eine ungewöhnliche Lösung anbieten. Die Stadtverwaltung öffnete den

eigentlich wegen Corona geschlossenen Wohnmobilstellplatz mit dem benötigten

Strom und die Polizei geleitete den überladenen Transporter dort hin. In dem

benachbarten Verbrauchermarkt fand der Fahrer dann auch alles Notwendige, um den

unfreiwilligen Aufenthalt überbrücken zu können.

Bettelnde Betrüger

Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz – Nachdem sie durch lautstarkes Auftreten

in einer Tankstelle aufgefallen waren, haben Zivilfahnder der Verkehrsdirektion

Wörrstadt die Insassen eines Audis mit französischem Kurzzeitkennzeichen in Bad

Kreuznach kontrolliert. Die drei Frauen und ein Mann aus Rumänien im Alter von

16 bis 30 Jahren waren bereits als betrügerische Spendensammler polizeibekannt.

Auch jetzt fanden die Beamten wieder Sammellisten und mehrere im Auto gut

versteckte Geldbeträge.

Eine Überprüfung des Navis ergab, dass sie noch kurz zuvor im Abstand von

wenigen Stunden in Koblenz, Stromberg und auf dem Parkplatz eines

Verbrauchermarktes in Bad Kreuznach aufgetreten waren. Die bis dahin noch

angeblich taubstummen und schwangeren Frauen hatten dort versucht, für einen

nicht existierenden Verein behinderter Kinder zu betteln.

Neben Anzeigen wegen Betruges wurden der Audi und das aufgefundene Geld

beschlagnahmt. Die Polizei warnt vor solchen Betrügern. Sie gehören

organisierten Banden an und treten bundesweit auf. Seriöse Spendensammler

betteln nicht, können ihr Anliegen formulieren und haben Ausweise, die sie zum

Sammeln berechtigen.

