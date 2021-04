Friedberg (ots) – Am vergangenen Donnerstag 15.04.21 sind an einem Feldweg nahe des Friedhofsparkplatzes in Dorheim 4 tote Waschbärwelpen aufgefunden worden. Die Polizei brachte die leblosen Jungtiere zur Dienststelle, wo sie durch eine Veterinärin untersucht wurden. Zur Klärung der Todesursache wurden die Kadaver an das Hessische Landeslabor in Gießen übergeben.

Die Friedberger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verstöße gegen Tierschutz- und Bundesnaturschutzgesetz sowie Jagdwilderei ein.

Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zur Herkunft der Jungtiere geben? Konnte jemand beobachten, durch wen diese dort abgelegt worden waren? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.