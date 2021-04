Groß-Gerau

Wegen Schokoriegel – 47-Jähriger verletzt Mitarbeiter

Mörfelden-Walldorf (ots) – Weil er sich in einem Einkaufsmarkt am Tizianplatz einen Schokoriegel unter das Hemd geschoben haben soll, wurde ein 47-jähriger Mann am Samstagnachmittag (17.04.) von einem Marktmitarbeiter angesprochen. In der Folge attackierte der 47-Jährige den 31 Jahre alten Angestellten wiederholt mit der Faust und verletzte ihn hierbei im Gesicht. Der 31-Jährige musste anschließend medizinisch versorgt werden.

Die alarmierte Polizei nahm den Angreifer anschließend vorläufig fest. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie Körperverletzung zu verantworten haben.

22 Wasserstoffflaschen von Firmengelände gestohlen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Das Gelände einer Firma in der Adam-Opel-Straße, geriet in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (16.04.) und Montagmorgen (19.04.), in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch den Zaun Zugang auf das Gelände und entwendeten anschließend 22 auf einem Lagerplatz deponierte Wasserstoffflaschen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 5.000 Euro.

Eine Flasche wiegt circa 80 Kilogramm, so dass die Ermittler davon ausgehen, dass mehrere Personen am Werk gewesen waren und zudem über ein geeignetes Transportfahrzeug verfügten. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Falsche Microsoft-Mitarbeiter betrügen Senior um mehrere 10.000 Euro

Raunheim (ots) – Anfang April erhielt ein 81 Jahre alter Mann aus Raunheim den Anruf einer angeblichen Microsoft-Mitarbeiterin, die ihm suggerierte, dass sein Laptop dringend eine Fernwartung benötige. Der Senior übermittelte daraufhin telefonisch die Zugangsdaten und ermöglichte so den Betrügern Zugriff auf seinen Computer. In der Folge erhielt der 81-Jährige zudem mehrere Mails, bei denen er geheime Bankdaten bestätigte. Mitte April bemerkte der Mann nun, dass unberechtigt mehrere zehntausend Euro von seinem Konto abgebucht wurden.

Die Polizei warnt aufgrund des aktuellen Falles erneut vor der Betrugsmasche. Den falschen Microsoft-Mitarbeiter gelingt es hierbei regelmäßig, ihre Opfer um ihr Erspartes zu bringen. Derzeit gehen bei der Polizei in Südhessen wieder vermehrt Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern ein, die von den Betrügern angerufen werden.

Der Computerbetrug beginnt immer mit einem Telefonat. Die Anrufer suggerieren dem jeweiligen Opfer meist in englischer Sprache, dass Microsoft einen angeblichen Viren-, Trojanerbefall oder Hackerangriff auf dem genutzten Computer festgestellt habe. Entsprechende Meldungen, so erläutert der hinterhältige Anrufer dann weiter, seien mehrfach beim Microsoft Support eingegangen und man wolle dem Nutzer nun helfen, diese Infektion zu beseitigen. Tatsächlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter bereits zuvor eine Schadsoftware auf dem betroffenen Computer installiert haben und der Nutzer tatsächlich Performance-Probleme mit seinem Rechner hat.

Während des Telefonats der angeblichen Microsoft-Mitarbeiter wird das Opfer, wie im vorliegenden Fall, aufgefordert, diverse Einstellungen im Betriebssystem vorzunehmen oder bestimmte Programme zu installieren. Hierbei wird dem Täter ein Fernzugriff auf den Rechner ermöglicht, so dass dieser nun ohne Zutun des Eigentümers den Computer bedienen kann. Sensible Daten können so ausgespäht, zusätzliche Spionageprogramme installiert oder gar auf das Online-Banking oder andere gespeicherte Zahlungsdienste zugegriffen werden.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass Microsoft nie unangemeldet oder unaufgefordert Support-Anrufe tätigt oder in PopUp-Fenstern zu einem Rückruf auffordert, um Computerprobleme zu beheben. Hier ist immer von einem Betrugsversuch auszugehen!

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots) – Am Freitag (16.04.) zwischen 08.00 und 14:15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Chevrolet Camaro, welcher in der Lucas-Cranach-Straße am Fahrbahnrand geparkt war. Für die Reparatur des am linken Kotflügel entstandenen Sachschadens wird der Fahrzeughalter in etwa 500 Euro aufbringen müssen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

Darmstadt

Mitarbeiterin treibt Kriminelle nach versuchtem Raubüberfall in die Flucht

Darmstadt (ots) – Nachdem zwei bislang unbekannte Männer am Freitagabend (16.4.) versucht haben eine Bäckerei in der Karlstraße zu überfallen, gelang es der Mitarbeiterin Schlimmeres zu verhindern. Gegen 17.30 Uhr betraten die Unbekannten die Filiale, gingen auf die Mitarbeiterin zu und forderten die Herausgabe von Geld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, soll einer der Männer mit einem Messer gedroht haben.

Die couragierte Mitarbeiterin ließ sich von den Kriminellen nicht beirren und forderte diese mit lauter Stimme auf den Laden umgehend zu verlassen. Im Anschluss flüchteten die Männer unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Laut Zeugenaussagen sollen die beiden Männer schwarze Kleidung, unter anderem Kapuzenpullover, getragen haben und einen dunklen Teint gehabt haben. Ihr Gesicht sollen sie zum Teil mit schwarzen Stoffmasken bedeckt haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Raubüberfall auf Spargelstand – Zeugen werden gesucht

Darmstadt (ots) – Am Samstag 17.04.21 gegen 11.30 Uhr nähert sich ein bislang unbekannter männlicher Täter einem Spargelstand in der Kranichsteiner Straße und verschaffte sich mit einem Messer in der Hand Zutritt zum Inneren des Stands. Zu diesem Zeitpunkt war nur der 17-jährige Verkäufer anwesend. Der Mann öffnete die Kasse und entnahm mit den Worten “Geld her” selbst das Raubgut in Höhe von mehreren hundert Euro. Danach flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Der junge Verkäufer kam mit einem Schreck davon.

Täterbeschreibung:

Etwa 20 Jahre, ca. 190 cm groß, normale Statur. Die Kleidung soll schwarz gewesen sein.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151-9690 mit den Ermittlern des zuständigen Fachkommissariats in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Eigentümer gesucht – Schwarze Jacke gefunden

Dieburg (ots) – Nachdem bereits am vergangenen Montag (12.4.) eine schwarze Jacke in einer Apotheke in der Frankfurter Straße abgegeben wurde, wird nach dem Eigentümer gesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte die Jacke auf einem Wagen liegen gelassen worden und im Anschluss beim Anfahren auf die Straße gefallen sein.

Auch nach mehreren Tagen wurde die Jacke nicht abgeholt und am Freitag (16.4.) der Polizeistation Dieburg übergeben. In der Jacke befand sich unter anderem ein Mobiltelefon. Die Verliererin oder der Verlierer kann sich beim Fundbüro der Stadt Dieburg melden und dort die Gegenstände abholen.

Über 20 teils gefährliche Mängel an Auto

Babenhausen (ots) – Einen 24 Jahre alten Autofahrer stoppten Polizeibeamte am Freitagnachmittag (16.04.) im Südring. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter rasch, dass die Betriebserlaubnis des getunten Fahrzeugs aufgrund einer Vielzahl von unzulässigen technischen Veränderungen an der Beleuchtung, am Fahrwerk sowie wegen diverser verbauter Teile erloschen war.

Ein Sachverständiger entdeckte anschließend, neben ein paar geringen Mängeln, insgesamt 21 erhebliche sowie zwei gefährliche Mängel. So war die Feststellbremse des Autos ohne jegliche Wirkung und zudem fand sich an den Vorderrädern kaum noch Profil.

Der Besitzer des BMW musste sein Fahrzeug im Anschluss auf einem Anhänger abholen. Die amtlichen Kennzeichen und die Fahrzeugpapiere wurden von der Polizei sichergestellt. Den 24-Jährigen erwartet nun neben den Kosten für die Instandsetzung und der Reparaturarbeiten auch ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg.

Unfall mit Wohnwagengespann

Weiterstadt/A5 (ots) – Am Samstagnachmittag 17.04.2021 gegen 16.20 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau aus Zwingenberg die A5 zwischen Weiterstadt und dem Darmstädter Kreuz. Diese war gerade im Begriff ein Wohnwagengespann eines 40-jährigen Mannes aus Gernsheim zu überholen, der seinerseits gerade zum Überholen eines langsamer fahrenden Fahrzeugs angesetzt hatte. Dadurch wechselte die 23-jährige binnen kürzester Zeit gleich zwei Fahrstreifen und unterschätzte dabei offenbar die Geschwindigkeit eines 32 Jahre alten Mannes aus Hanau, der mit seinem PKW den linken Fahrstreifen befuhr.

Dieser konnte aufgrund des hohen Geschwindigkeitsunterschiedes sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte ins das Fahrzeugheck des PKW der Frau, welcher durch die Wucht des Aufpralls gegen das Wohnwagengespann geschleudert wurde. Die Fahrzeuge kamen über alle Fahrstreifen verteilt zum Stehen, wodurch die A5 in dem Bereich für etwa eineinhalb Stunden in Richtung Süden gesperrt werden musste.

Die junge Frau und der PKW-Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht, der Gespannfahrer kam mit dem Schrecken davon. Zudem entstand ein Schaden von geschätzten 65.000 Euro.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots) – In der Zeit vom 05.04.2021 bis zum 10.04.2021 wurde im Steinbruchweg, Höhe Hausnummer 30, in Ober-Ramstadt ein abgestellter Wohnwagen des Herstellers Tabbert durch einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Am Wohnwagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der 06154/6330-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Unter Drogeneinfluss am Steuer und Marihuana dabei

Rimbach (ots) – Einen 21 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Heppenheim am Samstagabend (17.04.) in der Schloßstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter bei ihm Anzeichen, die darauf hindeuteten, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Zudem fanden sie bei ihm ein Tütchen mit Marihuana.

Der 21-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Radlader auf Baustelle beschädigt

Mörlenbach (ots) – Einen auf einer Baustelle im Bereich der Landesstraße 3120, zwischen Mörlenbach und Bonsweiher, abgestellten Radlader, beschädigten Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag (15.04.) und Montag (19.04.). Die Täter schlugen mit einem Pflasterstein die Scheibe des Führerhauses ein und versursachten einen Schaden von rund 500 Euro. Zudem wurden an der Baustelle mehrere Zaunelemente umgeworfen und beschädigt. Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich am an der Örtlichkeit bereits Anfang März.

Die Polizei prüft weiterhin, ob es einen Tatzusammenhang zu den Beschädigungen an zwei Fahrzeugen unter Verwendung von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen in der Bonsweiherer Straße gibt (wir haben berichtet). Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Tödlicher Verkehrsunfall

Bürstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer tödlich verletzt wurde, kam es am Samstag 17.04. kurz vor Mitternacht im Bereich Bürstadt auf der B 47. Nach Spurenlage war ein 26 Jahre junger Mann aus Lampertheim mit seinem PKW zwischen Bürstadt-Ost und Bürstädter Kreisel nach links von der Fahrbahn abgekommen, fuhr gegen die Leitplanke und kam in Gegenrichtung zum Stehen.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch weitere Personen im Fahrzeug befunden hatten, führte die eingesetzte Feuerwehr eine Absuche durch, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt war. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger eingesetzt. Die Unfallstelle wird aktuell geräumt und in Kürze freigegeben.

Zeugen, die etwas zur Fahrweise des später verunfallten Fahrzeugs sagen können oder den Unfall bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim in Verbindung zu setzen.

Zwei Autos besprüht und verfassungsfeindliche Symbole hinterlassen

Mörlenbach (ots) – Mit weißer Sprühkreide besprühten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (18.04.) vollständig zwei Fahrzeuge in der Bonsweiherer Straße. An einem der Autos hinterließen sie zudem ein Hakenkreuz und weitere verfassungsfeindliche Parolen.

Das KriminalKommissariat 10 in Heppenheim ermittelt nun wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugen gesucht

Lorsch (ots) – Am Montag, den 12.04.2021, ereignete sich in der Zeit von 11:20-12:40 Uhr in der Sachsenbuckelstraße in Lorsch, auf dem dortigen Parkplatz der Praxis für Krankengymnastik Wolthusen ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter grauer PKW Hyundai wurde durch ein, bisher noch nicht ermitteltes, Fahrzeug an der linken Seite des Heckstoßfängers beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel Nr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zusetzen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall – Hund tödlich verletzt

Reichelsheim-Beerfurth (ots) – Am Donnerstag 15.04.21 gegen 06 Uhr, kam es in Beerfurth auf der Ortsdurchgangsstraße in Höhe einer Bushaltestelle zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem die Fahrbahn querenden Hund. Die Kollision endet für das Tier tödlich, der Verursacher flüchtet vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle in Erbach telefonisch zu melden (06062/953-0).

Flucht vor Polizeikontrolle endet im Gehölz

Reichelsheim (ots) – Am späten Freitagabend 16.04.21 um 22.55 Uhr, wollte eine Streife der Pst. Heppenheim den Fahrer eines Ford Ka auf der B 38 aufgrund seiner auffällig unsicheren Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Ford Fahrer missachtete jedoch die ihm erteilten Anhaltezeichen und versuchte sich mit zum Teil überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise der Kontrolle zu entziehen. Die Streife nahm unter Inanspruchnahme von Sonderrechten die Verfolgung über die B 38 auf.

Nach passieren des Reichelsheimer Ortsteiles Gumpen ging die Verfolgung auf der B 38 weiter durch den gesamten Ortsbereich von Reichelsheim. In Höhe Ortsausgang Ri. Gersprenz konnte die Streife zu dem flüchtigen PKW aufschließen und diesen von der Fahrbahn in ein angrenzendes Gebüsch abdrängen.

Der alkoholisierte 53-jährige Ford Fahrer aus Heppenheim wurde leicht verletzt von der Feuerwehr nach Entfernen von Gehölz aus seinem Fahrzeug befreit. An dem Streifenwagen und dem Ford Ka entstand Sachschaden, die Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Mehrere Modellbauwerke beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Höchst (ots) – Unbekannte beschädigten mehrere Modellbauwerke bei der Rimhorner Straße in der sogenannten “Obrunnschlucht”. Nach derzeitigem Kenntnisstand ließen die Vandalen im Tatzeitraum zwischen Mittwochnachmittag (14.4.) und Donnerstagmorgen (15.4.) ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Hierbei trugen insgesamt 9 Miniaturbauwerke durch die Gewaltanwendung eine Beschädigung davon. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf circa 2.000 Euro.

Die Polizei in Höchst ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06163/941-0 zu erreichen.

