Mannheim: The Harlem Globetrotters – „German Tour“ 2022 am 01. Dezember 2022

Mannheim – Sportliche Höchstleistungen, atemberaubendes Basketball-Können und rasante Slapstick-Einlagen – damit sorgten die HARLEM GLOBETROTTERS zuletzt 2019 für Begeisterungsstürme. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie müssen die Deutschlandauftritte der coolen Ausnahmeathleten ein zweites Mal verschoben werden. Alle im April und Mai dieses Jahres vorgesehenen Auftritte werden im kommenden Jahr nachgeholt (Die Tickets behalten ihre Gültigkeit). In die SAP Arena Mannheim kommen die Ballartisten am 01. Dezember 2022.

Die erfolgreichste Familiensportshow der Welt wäre perfekt gewesen, um der Live-Entertainment-­Durststrecke nach über einjähriger Pandemie-Tristesse ein Ende zu setzen. Auch wenn es in diesem Frühjahr noch nicht klappt, können alle Globetrotters-Fans mit Vorfreude in die Zukunft blicken. Denn der Restart von Live-Events in den großen Arenen ist endlich wieder absehbar. Und damit die von so vielen sehnlichst erwartete Rückkehr der HARLEM GLOBETROTTERS nach Deutschland im Jahr 2022

Der Vorverkauf läuft!

Termin: THE HARLEM GLOBETROTTERS – „German Tour“ 2021

Mi, 01.12.2022, 18 Uhr, SAP Arena Mannheim

Preise: ab 32,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: www.harlemglobetrotters-deutschland.de, www.eventim.de

0711 – 84961672 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen