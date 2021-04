Neustadt: Vollsperrung der Talstraße aufgehoben

Neustadt an der Weinstraße – Die B 39 (Talstraße), die nach Angaben der Stadt Neustadt an der Weinstraße seit 16.04.2021, 14 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt war, wurde am Sonntag, 18.04.2021, gegen 15 Uhr freigegeben. Vorgesehen war die Sperrung bis 22 Uhr.

Die Talstraße musste für Asphaltierungsarbeiten im Bereich der aktuellen Baustelle zwischen der Quellenstraße und der Rotkreuzstraße voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. PKW, Motorräder, Fahrräder und Busse nutzten die Umgehung Würzmühle/Wolfsburgstraße/Sauterstraße/Rotkreuzstraße.

Impressionen vom Sonntag (kurz vor der Öffnung):

Wir berichteten am 09. April 2021: