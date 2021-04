Polizeibeamte bespuckt und Streifenwagen beschädigt

Ludwigshafen-Nord Hemshof (ots) – Als am Freitagabend 16.04.2021 eine junge Frau in der Schanzstraße lautstark herumschrie und parkende PKWs beschädigte, informierten Anwohner per Notruf die Polizei. Die Beamten konnten sodann eine hochaggressive Frau vor Ort antreffen. Auch durch gutes Zureden ließ sich die Dame nicht beruhigen, sondern begann die Polizeibeamten unentwegt zu beleidigen.

Da die Frau auch die Herausgabe ihrer Personalien verweigerte, sollte sie für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle nach Oppau verbracht werden. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens sollte sie hierzu gefesselt werden. Dagegen wehrte sie sich jedoch durch Tritte und Anspucken der Beamten.

Nachdem die Aggressorin letztlich in den Streifenwagen verbracht werden konnte, trat sie dort im Inneren gegen eine Scheibe und beschädigte diese ebenfalls. Aufgrund Ihrer psychischen Ausnahmesituation wurde die 33-jährige Ludwigshafenerin schließlich in der psychiatrischen Station eines Krankenhauses vorgestellt.

Durch die Tritte der Frau wurde eine 28-jährige Polizeibeamtin leicht verletzt. Die Randaliererin erwarten Strafanzeigen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Tankstellenmitarbeiterinnen bedroht und angespuckt

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Freitagmittag 16.04.2021 wurden 2 Tankstellemitarbeiterinnen in Edigheim auf einen Mann aufmerksam, welcher sich wohl ohne ersichtlichen Grund auf dem Tankstellengelände aufhielt. Als der Mann durch die beiden Frauen aufgefordert wurde, das Gelände zu verlassen, begann er damit beide wüst zu beleidigen und zu bedrohen. Als die Mitarbeiterinnen weiterhin den Mann beharrlich aufforderten, sich zu entfernen, versuchte er den beiden ins Gesicht zu spucken. Glücklicherweise traf er diese dabei “nur” im Kopfbereich.

Nachdem die beiden Frauen schließlich die Polizei verständigten, entfernte sich der Mann dann doch eigenständig von der Örtlichkeit. Aufgrund er Beschreibung der beiden Geschädigten konnte der Täter, der bei der Polizei in Oppau aufgrund zahlreicher Vorfälle bereits bekannt ist, sofort ermittelt werden.

Dieser wurde durch die Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Hier wurden ihm im Rahmen einer sogenannten Gefährderansprache die rechtlichen Konsequenzen seines Verhaltens aufgezeigt und weitere polizeiliche Maßnahmen bei einem derartigen erneuten Verhalten angedroht. Den 53-jährigen Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch, Bedrohung und Beleidigung.

Balkonbrand

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Freitagabend 16.04.2021 gegen 20:00 Uhr, wurde ein Brand auf einem Balkon in der Heinrich-Heine-Straße in Ludwigshafen am Rhein gemeldet. Bei dem Versuch den Brand zu löschen verletzte sich der 25-jährige Bewohner der Wohnung an der Hand. Das Feuer konnte letztendlich durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden.

Durch das Feuer entstanden Schäden an der Hausfassade und den Gegenständen, die sich auf dem Balkon befanden. Eine Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Der 25-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Gefahr eines weiteren Brandes konnte durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Ludwigshafen ausgeschlossen werden.

Verkehrsunfall

Ludwigshafen-West (ots) – Am Freitagvormittag 16.04.2021 gegen 08:10 Uhr, kam es in der Bruchwiesenstraße an der Auffahrt auf die B37/B44 in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit größerem Sachschaden. Hierbei kreuzte ein 43-Jähriger aus Mannheim mit seinem PKW die Bruchwiesenstraße, um von der Bayreuther Straße aus auf die B37/B44 aufzufahren.

Zeitgleich wollte ein 30-Jähriger aus Ludwigshafen am Rhein von der Bruchwiesenstraße auf die B37/B44 auffahren, wobei er vorfahrtsberechtigt war. Der 43-Jährige missachtete die Vorfahrt des 30-jährigen Mannes, wodurch zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

An den Autos jedoch entstanden diverse Schäden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro und 7500 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der missachteten Vorfahrt.

Haftbefehl nach Verkehrskontrolle

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Freitag 16.04.2021 um 20:40 Uhr, wurde auf dem Hans-Warsch-Platz in Ludwigshafen-Oggersheim ein 39-Jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die polizeiliche Überprüfung ergab, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl des Amtsgerichtes Bad Dürkheim bestand. Weiterhin stand die Person unter dem Einfluss von Marihuana und Amphetamin, für den Roller bestand keine aktuelle Versicherung.

In einem mitgeführten Rucksack konnten zwei Ecstasy-Pillen und geringe Mengen an Amphetamin aufgefunden werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Auf Grund des Haftbefehls wird er am Folgetag beim Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein vorgeführt. Weiterhin erwarten ihn nun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Pflichtversicherungsgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss.