Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 18.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Heckscheibe eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 16.04.2021, gg. 13:45 Uhr, stellte die Besitzerin eines Pkw Ford Focus fest, dass die Heckscheibe an besagtem Pkw eingeschlagen wurde. Der Pkw war ordnungsgemäß in der Langensteinstraße in Lachen-Speyerdorf geparkt. Zeugenangaben zufolge war der Pkw um 12:45 Uhr noch nicht beschädigt. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise.

Neustadt: Brennender Mülleimer – Feuerwehr rückte aus

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 16.04.2021, gg. 15:45 Uhr, wurde die Feuerwehr Neustadt zu einem Mülleimerbrand an der BBS Neustadt -Harthäuserweg- gerufen. Der Mülleimerbrand konnte schnell gelöscht werden. Eine namentlich nicht bekannte Zeugin, gab gegenüber der Feuerwehr an, dass sie beobachten konnte wie Jugendliche einen glimmenden Gegenstand in den Mülleimer warfen. Diese Zeugin, sowie andere Hinweisgeber, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden. Die Fahndung nach den Jugendlichen verlief negativ.

Neustadt: Fahren unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 17.04.2021, gg. 19:00 Uhr wurde der Polizei Neustadt mitgeteilt, dass ein betrunkener Mann mit seinem Pkw in der Robert-Stolz-Straße unterwegs sei. Nach dieser Meldung wurde zunächst das betreffende Gebiet abgesucht, wobei der Pkw nicht festgestellt werden konnte. Danach wurde die Halteranschrift aufgesucht. Der betreffende Pkw konnte unverschlossen vor dem Anwesen festgestellt werden. Auch der zuvor beschriebene Fahrer konnte dann in der Wohnung angetroffen werden. Er gab an, nicht gefahren zu sein und auch keinen Alkohol getrunken zu haben. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 3,96 Promille in der Atemluft. Der 51jährige Neustadter erklärte dies mit einem Schluck Wodka am Mittag. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Neustadt: Diebin gibt Kleptomanie als Grund an

Neustadt/Weinstraße (ots) – Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Straße „Am Speyerbach“ erkannte am 17.04.2021, gg. 09:00 Uhr, eine Frau wieder, welche 2 Tage zuvor mehrere Gegenstände aus dem Markt entwendet hatte. Die 31jährige Frau aus Neustadt wurde ins Marktbüro gebeten, wo sie auch gleich den Diebstahl vom 15.04.2021 zugab. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten bei der Durchsuchung der Person und der mitgeführten Tasche weiteres Diebesgut feststellen, welches gerade aus einem angrenzenden Lebensmittelmarkt entwendet wurde. Kurioserweise hatte die Täterin genug Bargeld dabei um die Sachen zu bezahlen. Darauf angesprochen brach sie weinend zusammen und gab an, die Diebstähle zwanghaft begangen zu haben. Die Frau wurde zur Dienststelle verbracht und erkennungsdienstlich behandelt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):