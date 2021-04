Freinsheim: Barockensemble Mille Fiori und Marie-Sophie Pollak am 17. April 2021 als Musik-Stream

Freinsheim – Ein Leben für die Musik in Zeiten der Pandemie bleibt eine Herausforderung. Doch der Kunst eigen ist, Neues zu wagen und neue Wege zu suchen. Von-Busch-Hof Konzertant e.V. beginnt seine erfolgreiche Konzertreihe in diesem Jahr mit einem Stream: Kantaten und Concerto im italienischen Stil von Bach und Pez werden aus der „Falzerei im Röhm“ im schönen, romantischen Schorndorf auf Ihren PC übertragen.

Johann Christoph Pez (1664 – 1716) „Mentre fra mille fiori“ Kantate für Sopran, Flöte und Basso continuo

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) „Brandenburgisches Konzert Nr. 5“ Frühfassung für Flöte, Violine, Cembalo und Streicher (BWV 1050a)

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) „Non sa che sia dolore“ „Was Schmerz sei und was Leiden“(BWV 209)

Die Interpreten sind Marie-Sophie Pollak (Sopran), Mayumi Hirasaki (Violino primo), Yves Ytier (Violino secondo), Yuko Hara (Viola), Georges Barthel (Flûte traversière), Flóra Fábri (Cembalo) und Rüdiger Kurz (Violone).

Wie kommt „Mille Fiori“ zu Ihnen? Wagen wir etwas Neues: Ein Countdown ist hinlänglich bekannt von Raketenstarts oder wenn an Silvester die letzten Sekunden des Jahres gezählt werden. Oder wenn in Bad Dürkheim der Zeit bis zur Eröffnung des nächsten Wurstmarkts entgegengefiebert wird. Hier erhalten Sie einen Countdown-Link zum Konzert am Samstag, 17. April 2021, 19.00 Uhr. Bitte geben Sie diesen Link bei Ihrem PC ein:

https://playout.3qsdn.com/6b2e3bd2-9930-11eb-b839-0cc47a188158

Nicht von ungefähr kam es zur Auswahl gerade dieser Stücke für Mille Fiori: Das Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach und Johann Christoph Pez erzählt von Ungewissheiten, Hoffnung, Lebenslust und – vom Aufbruch zu neuen Horizonten. „Wir sehen in Zeiten der Pandemie auch eine Chance, Neues zu wagen“, beschreibt die Sopranistin Marie-Sophie Pollak die Aufbruchstimmung. „Gerade Kreativschaffende gehen immer wieder neu auf Menschen zu und haben keine Scheu davor, eine neue Kommunikationsebene zu finden, zu Neuem aufzubrechen.“

Bis heute eher unbekannt ist Johann Christoph Pez, ein Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach. Seine italienische Solo-Kantate „Mentre fra mille fiori“ schrieb Pez für Sopran, Basso continuo und Traversflöte. Bach kannte die Werke von Pez – er kopierte sie sogar für sein Notenarchiv und bearbeitete sie für eigene Aufführungen. Bachs kleine Solo-Kantate „Non sa che sia dolore“ zeugt von seiner Begeisterung für den italienischen Gusto – den Pez durch seine langen Aufenthalte in Italien gekonnt beherrschte.

„Der Stream ist kostenlos – aber Spenden zugunsten der Künstler sind erwünscht und würden auf jeden Fall eine große Hilfe in Zeiten der Auftrittsverbote bedeuten.

Bitte überweisen Sie Ihre Spende mit dem Vermerk „Mille Fiori“ auf das Konto des Vereins Von-Busch-Hof Konzertant bei der Sparkasse Rhein-Haardt:

IBAN DE63 5465 1240 0000 6040 74, BIC MALADE51DKH.

Und vergessen Sie bitte nicht, Name und Anschrift des Spenders anzugeben, damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung ausstellen können. Die Spenden werden ausnahmslos an die Künstler weitergeleitet.

Bedanken möchten wir uns im Namen der Künstler bei allen, die bereits Spenden überwiesen haben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei unserer ersten Audiovision!“