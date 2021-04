Frankfurt: Mann rennt schreiend auf Polizistin zu

Frankfurt-Hausen (ots)-(em) – In der Nacht von Samstag 10.04.2021 auf Sonntag 11.04.2021 geriet ein Mann mit einer Klappsäge in eine Polizeikontrolle und ging eine Polizistin tätlich an. Gegen 00.15 Uhr war eine Polizeistreife im Bereich Kleine Nelkenstraße unterwegs. Dort drehte sich ein Fußgänger sofort um und rannte davon, als er den Streifenwagen erblickte. Die Polizistin nahm unmittelbar die Verfolgung auf.

Ein hochgewachsener Busch bremste den Unbekannten auf seiner Flucht aus. Als er bemerkte, dass die Beamtin ihn eingeholt hatte, rannte er direkt auf sie zu und schrie dabei laut. Die Beamtin versuchte den Mann festzuhalten. Dagegen wehrte er sich mit aller Macht und schlug ihr gegen Kopf, um anschließend seine Flucht fortzusetzen. Dieses Unterfangen war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Mitten auf der Straße stürzte er plötzlich, so dass die Polizeistreife ihn vorläufig festnehmen und durchsuchten konnte.

In der Bauchtasche des leicht verletzten Mannes fanden die Beamtin und der Beamte eine Klappsäge mit einer etwa 18 cm langen Klinge. Diese stellten sie sicher und nahmen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie eine Strafanzeige wegen des Verdachts tätlichen Angriffs auf die Beamtin auf.

Die Polizistin wurde durch den tätlichen Angriff leicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Fahrzeug gerät in Brand – Beifahrer aus Auto geschleudert

Frankfurt/BAB66 (ots)-(em) – Samstagabend 10.04.2021 kam es auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 20-jährige Frau leicht und ein 22-jähriger Mann schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die 20-jährige Fahrerin und ihr 22-jähriger Beifahrer kurz nach 19.00 Uhr auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main unterwegs, als sie plötzlich auf der Höhe der Anschlussstelle Zeilsheim mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkamen.

Die beiden Insassen prallten mit dem Opel Corsa zunächst gegen ein Verkehrsschild, anschließend gegen die Leitplanke. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug über die Leitplanke geschleudert und kam anschließend im Bereich der Böschung zum Stehen, wo es sofort anfing zu brennen. Die 20-jährige Fahrerin konnte sich aus dem Opel Corsa retten. Der Beifahrer wurde aus dem Auto herausgeschleudert und lag einige Meter davon entfernt auf dem Boden.

Die alarmierte Feuerwehr leitete sofort Löschmaßnahmen ein, jedoch konnte das Ausbrennen des Pkw nicht mehr verhindert werden.

Die 20-Jährige und der 22-Jährige wurden sofort in ein Krankenhaus verbracht. Zu diesem Zweck landete ein Helikopter auf der Autobahn. Während die Fahrerin ambulant ärztlich behandelt wurde, musste der Beifahrer stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Der Opel Corsa wurde sichergestellt.

Der finanzielle Schaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste auf der Autobahn im Bereich des Unfalls in Fahrtrichtung Frankfurt zeitweise eine Vollsperrung eingerichtet werden. Gegen 20.45 Uhr konnten die Fahrbahnen wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache sowie des konkreten Unfallhergangs dauern an. Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 069/755-46400 bei der Autobahnpolizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Schadsoftware per SMS – Warnung!

Frankfurt (ots)-(em) – In den vergangenen Tagen sind bei der Frankfurter Polizei zahlreiche Strafanzeigen wegen einer perfiden Betrugsmasche eingegangen. Alles beginnt mit einem per SMS versendeten Link.

“Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es. https:…org” – So oder so ähnlich kann eine solche SMS lauten. Doch Achtung! Hierbei handelt es sich um eine Fake-SMS. Sie stammt NICHT von einem Transportdienstleister.

Da derzeit viele Personen im Internet Ware bestellen und auf eine Lieferung warten, klicken viele gutgläubig auf den in der SMS enthaltenen Link. Dies hat zur Folge, dass sich auf dem Gerät automatisch eine Schadsoftware installiert, welche anschließend wie ein Schneeballsystem an die gespeicherten Kontaktdaten weitergeleitet wird. Teilweise kommt es zu Funktionsbeeinträchtigungen des mobilen Endgerätes.

Wie kann ich mich vor dieser Betrugsmasche schützen?

Klicken Sie auf keinen Fall einen Link an, wenn Ihnen der Absender unbekannt ist!

Klicken Sie auf keinen Fall einen Link an, welcher unerwartet zugesandt wird.

Überprüfen Sie den Link auf Plausibilität.

Bestätigen Sie keine Installation von fremden Apps auf Ihrem Handy.

Aktivieren Sie, sofern möglich, die Drittanbietersperre (unter Einstellungen).

Sollten Sie den Link angeklickt haben, so schalten Sie Ihr Handy in den Flugmodus und informieren Sie Ihren Provider.

Helfen Sie mit weitere Taten zu verhindern. Klären Sie Ihre Bekannten und Verwandten über diese Betrugsmasche auf.

Weitere Informationen können Sie auf der Internetseite des Hessischen Landeskriminalamtes abrufen: https://k.polizei.hessen.de/1593301717

