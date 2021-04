Polizist gebissen! – 2,5 kg Marihuana nach Widerstand gegen Polizeibeamte sichergestellt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Rotenburg – Insgesamt 2,5 Kilogramm Marihuana konnten Beamte der Polizeistation Rotenburg am Sonntagnachmittag (04.04.) bei der Verkehrskontrolle eines Taxis im Innenstadtgebiet sicherstellen. Ein 18-jähriger Fahrgast, der beim Anhaltevorgang flüchtete, konnte kurze Zeit später durch die Beamten festgenommen werden. Er steht im Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Der 18-jährige Rotenburger leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und biss einem Polizeibeamten in die Hand. Der Beamte verletzte sich dabei leicht, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Im weiteren Verlauf wurde auf Anordnung des Amtsgerichts Fulda die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Hierbei konnten weitere Betäubungsmittel und Beweismittel aufgefunden werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der tatverdächtige Rotenburger im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Vandalismus auf Schulgelände

Neuhof – Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag (01.04.) bis Dienstagmorgen (06.04.) randalierten Unbekannte auf einem Schulgelände in der Johannes-Kepler-Straße. Diverse Baustellenabsperrungen, Tore, Mülleimer und Vogelhäuser wurden beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Darüber hinaus entwendeten die Täter Abfalleimer im Wert von circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Firmenwagen

Lauterbach – In der Nacht zu Mittwoch (07.04.) entwendeten Unbekannte mehrere Werkzeuge und ein Radio der Marke „Makita“ aus einem Firmenfahrzeug in der Straße „Am Kirchberg“. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Geldbörse

Alsfeld – In einem Lebensmittelgeschäft in der Grünberger Straße entwendeten Unbekannte am Mittwoch (07.04) einen Geldbeutel aus einer am Einkaufswagen hängenden Handtasche. Die entwendete Geldbörse konnte später ohne Bargeld vor dem Geschäft aufgefunden werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Müllsäcke in Brand gesetzt

Bad Hersfeld – Unbekannte zündeten am Donnerstagmorgen (08.04.), gegen 1 Uhr, Müllsäcke in der Straße „Hinterer Steingraben“ an. Zeugen hörten laute Knallgeräusche und entdeckten die Brandstelle. Durch die Feuerwehr konnte der Brand, bei dem eine Hauswand und ein Verteilerkasten beschädigt wurden, gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallmeldungen aus dem PP Osthessen

Fulda (ots)

PKW schleudert gegen Schutzplanke BEBRA-GILFERSHAUSEN. Am Dienstag, gegen 06:45 Uhr, befuhr eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Bebra die Kreisstraße 53, aus Richtung Gilfershausen kommend, in Richtung Bebra. In einer Rechtskurve geriet sie mit ihrem PKW auf feuchtem Fahrbahnbelag ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige Schutzplanke, drehte sich und kam schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Die 20-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden an ihrem PKW sowie der Schutzplanke wird insgesamt auf ca. 3.700 Euro beziffert.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung ROTENBURG-LISPENHAUSEN. Am Dienstag, gegen 11:45 Uhr, missachtete ein 62-jähriger PKW-Fahrer aus Rotenburg beim Einbiegen von der Schulstraße auf die Nürnberger Straße (Ortsdurchfahrt / Bundesstraße 83) die Vorfahrt einer 68-Jährigen aus Dankmarshausen, welche mit ihrem PKW aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Bebra fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den beiden PKW wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Tel.: 06623/937-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz WILDECK-OBERSUHL. Am Dienstag, gegen 13:45 Uhr, wollte eine 65-jährige Wildeckerin nach dem Einkaufen in ihren PKW einsteigen. Nachdem sie die Fahrertür geöffnet hatte, erfasste eine Windböe die Tür. Die Tür stieß daraufhin gegen den neben ihr parkenden PKW einer 21-jährigen Wildeckerin und verursachte an diesem einen leichten Sachschaden. Ohne sich jedoch um diesen zu kümmern, fuhr die 65-Jährige mit ihrem PKW davon. Ein aufmerksamer Zeuge, welcher den Vorfall beobachtet hatte, wartete die Rückkehr der 21-Jährigen ab und schilderte ihr seine Wahrnehmungen. Die 21-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Die 65-Jährige wurde an der Halteranschrift ihres PKWs ermittelt. Da der Vorfall unter die Definition eines Verkehrsunfalls fällt, wird nun gegen sie wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Alleinunfall – PKW gegen Baum

Hohenroda. Am Donnerstag, 06.04.2021, gegen 08:55 Uhr, befuhr ein 32jähriger Fahrer eines Seat Ibiza aus Kassel die L 3173 von Oberbreitzbach in Richtung Ransbach. Im Kurvenbereich kam er auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern, lenkte gegen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum. Der Fahrer sowie die Beifahrerin blieben unverletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Streit eskaliert – Mann in Bad Hersfeld mit Messer schwer verletzt

Bad Hersfeld – Am Montagnachmittag (05.04.) kam es im Bereich des Benno-Schilde-Platzes zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Männern, wobei ein 26-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 15 Uhr zu einem Streitgespräch zwischen drei männlichen Personen aus Bad Hersfeld. Dieses entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Beteiligung von insgesamt fünf Männern. Hierbei wurde ein 26-jähriger Bad Hersfelder mit einem Messer schwer verletzt. Der junge Mann wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nahm die Polizei Bad Hersfeld insgesamt vier Tatverdächtige im Alter von 16 bis 26 Jahren in einer Wohnung in Bad Hersfeld fest. Die aus Bad Hersfeld und Nieheim stammenden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Hintergründe der Tat liegen im privaten Bereich. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei dauern an.

Zeugen gesucht

Zeugen, die in den Nachmittagsstunden des Ostermontags die Streitigkeiten beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.