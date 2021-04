Bruchsal – Trickbetrüger stiehlt Bargeld aus Geldbörse

Karlsruhe – Eine 77-Jährige hatte am Mittwoch gegen 12.00 Uhr an einer

Bankfiliale in Heidelsheim Bargeld abgehoben und fuhr anschließend nach Hause.

In ihrer Garage in der Heidolfstraße wurde sie von einem Unbekannten

angesprochen und gebeten eine 2 Euro-Münze zu wechseln. Als die Frau die

Geldbörse öffnete um nach Kleingeld zu suchen, griff plötzlich der Unbekannte in

das Kleingeldfach um angeblich der 77-Jährigen zu helfen. Da der Mann der Frau

zu aufdringlich wurde, verwies sie ihn der Garage. Kurz darauf bemerkte die

Geschädigte, dass der Unbekannte Geldscheine aus der Geldbörse gestohlen hatte.

Der Täter wird als ca. 165 cm groß und ca. 30 – 35 Jahre alt beschrieben. Er

hatte sehr kurze Haare, trug einen Mund-Nasen-Schutz und sprach gebrochen

deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten sich mit

dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

Hambrücken- Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw

Karlsruhe – Ein noch nicht ermittelter Täter schlug in der Nacht zum

Mittwoch zwischen 18.00 Uhr und 08:10 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der

Ostendstraße an einem VW Caddy vermutlich mit einem Gegenstand die Heckscheibe

ein, sodass ein Schaden von über 1.000 Euro zu verbuchen ist. Zeugenhinweise

nimmt hierzu das Polizeirevier Philippsburg unter 07256-93290 entgegen.

Karlsruhe- 23-jährige Autofahrerin übersieht Fahrradfahrer

Karlsruhe – Glück im Unglück hatte ein 51-Jahre alter Briefzusteller, als

er am Mittwochnachmittag mit einem Auto kollidierte und dabei nur leichte

Verletzungen davontrug.

Nach bisherigem Kenntnisstand wollte die 23-Jährige gegen 15:15 Uhr mit ihrem

Golf aus einer Tiefgaragenausfahrt über den Gehweg auf die Grünwinkler Straße

einfahren. Dabei kollidierte sie mit dem von links auf dem Gehweg ankommenden

Fahrradfahrer. Der 51-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht am Knie

verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der durch den

Unfall entstandenen Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Graben-Neudorf – Unfall mit Alkohol am Steuer verursacht

Karlsruhe – Einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 20.000

Euro hat ein 27 Jahre alter Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen auf der

Bundesstraße 35 verursacht.

Gegen 02:10 Uhr fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher auf der B 35 von

Karlsruhe kommend in Richtung Mannheim und wollte in Höhe der Ausfahrt Neudorf

die Bundesstraße verlassen. Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung

kam der Skoda-Fahrer von der Fahrbahn ab und überfuhr in der Folge mehrere

Verkehrszeichen sowie einen kleinen Baum.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Fahrer

deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen

einen Wert von über 2,2 Promille, weswegen die Beamten eine Blutprobe anordneten

und seinen Führerschein beschlagnahmten.

Karlsruhe – Mit über zwei Promille auf der Autobahn

Karlsruhe – Verkehrsteilnehmer meldeten am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr

einen Pannen-LKW, der auf dem Seitenstreifen der Bundesautobahn 5 zwischen

Anschlussstelle Ettlingen und Autobahndreieck Karlsruhe gefährlich stehen würde.

Als die Beamten der Verkehrspolizei kurz darauf an der Örtlichkeit eintrafen,

war der Fahrer des Sattelschleppers gerade dabei sein Fahrzeug mit geringer

Geschwindigkeit vorwärts zu bewegen. Bei der anschließenden Kontrolle

attestierte ihm der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von knapp über zwei

Pormille. Der 50-Jährige muss nun mit einem Fahrverbot und einer Strafanzeige

rechnen.

Karlsruhe-Durlach – Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Karlsruhe – Mit einer Blutentnahme auf dem Polizeirevier endete am frühen

Donnerstagmorgen die Tour eines E-Scooter-Fahrers. Zuvor war der 17-Jährige um

kurz nach 03.00 Uhr in der Durlacher Allee auf Höhe Weinweg von Beamten des

Polizeireviers Karlsruhe-Durlach einer Verkehrskontrolle unterzogen worden.

Hierbei konnten bei ihm typische Anzeichen für den Genuss berauschender Mittel

festgestellt werden. Das Ergebnis des daraufhin durchgeführten Dorgenvortests

untermauerte diesen Verdacht, sodass gegen den Jugendlichen nun ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

Ettlingen – Fahrzeug geriet in Brand

Karlsruhe – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am

Mittwochmittag ein Fahrzeug in Ettlingen in Brand. Eine 37-Jährige war gegen

13.00 Uhr mit ihrem Mercedes in Ettlingen unterwegs, als sie plötzlich Rauch im

Innenraum wahrnahm. Sie stellte daraufhin den Pkw auf der Rastatter Straße, Höhe

Schloßgartenstraße ab. Als sie die Motorhaube öffnete schlugen ihr schon Flammen

entgegen. Die verständigte Feuerwehr Ettlingen, die mit vier Fahrzeugen und 12

Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen. Der Sachschaden wird

auf ca. 12.000 Euro geschätzt.