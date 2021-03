Darmstadt

Ladendieb entwendet Zigaretten und flüchtet auf Fahrrad

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Dieb hatte es am Donnerstag (25.3.) auf Zigarettenstangen in einem Kiosk in der Elisabethenstraße abgesehen. Kurz nach 07 Uhr betrat der Kriminelle den Verkaufsraum, ließ sich von dem Mitarbeiter drei Stangen Zigaretten geben und trat dann auf einem Fahrrad sofort die Flucht an. Als der Verkäufer die Verfolgung aufnahm und nach dem Fahrrad griff, flüchtete der Täter zu Fuß weiter in Richtung Zimmermannweg.

Er wurde als etwa 1,80 Meter groß und sportlich beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine Kappe mit einem Fußball-Logo (Eintracht Frankfurt) auf dem Kopf und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat ein Verfahren wegen des Diebstahls eingeleitet und nimmt alle sachdienlichen Hinweise zu dem Flüchtenden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Unfallflucht Rewe Parkplatz – Geparktes Fahrzeug beschädigt

Eppertshausen (ots) – In der Zeit zwischen Freitag 12.03.2021, 12:00 Uhr und Montag 22.03.2021, 11:30 Uhr wurde ein schwarzen BMW, der auf dem REWE-Parkplatz in der Röntgenstraße 2,64859 Eppertshausen abgestellt war, im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Groß-Gerau

Zwei Katalysatoren entwendet

Mörfelden-Walldorf (ots) – Zwei auf dem Gelände eines Autohauses in der Industriestraße abgestellte Fahrzeuge der Marken Opel und VW, gerieten in das Visier von Katalysatordieben. Bemerkt wurden die Taten am Donnerstag (25.03.), die Tatzeit könnte aber auch schon einige Tage zurückliegen.

Die Täter trennten aus beiden Fahrzeugen jeweils die Katalysatoren heraus und entwendeten die Autoteile anschließend. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Vandalismus auf Schulgelände – Beschädigungen, Müll und Fäkalien – Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots) – Mehrere Fälle von Vandalismus ereigneten sich in den letzten Tagen (15.03.-25.03.) nachts auf dem Gelände der Immanuel-Kant-Schule im Evreuxring. So verklebten die Täter mehrere Schlösser mit Sekundenkleber, rissen drei Bewegungsmelder ab und entwendeten sie anschließend. Die Vandalen rissen zudem die Verkabelung an Lichtschaltern heraus und ließen die stromführenden Kabel frei heraushängen.

Mehrere Kartons mit Papier und Restmüll sowie Elektroschrott wurden im umzäunten Schulteich versenkt. Der Müll wurde hierbei sogar auf das Gelände transportiert, denn er stammt gar nicht von der Schule. Weiterhin wurden vor Zugangstüren in mehreren Fällen Fäkalien hinterlassen.

Den Schaden schätzen die Ermittler auf mindestens 1500 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Katalysator gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Kelsterbach (ots) – Der Katalysator eines in der Karlsbader Straße geparkten Mercedes, geriet in der Zeit zwischen Dienstag (23.03.) und Donnerstag (25.03.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schnitten das Bauteil aus dem Auspuff heraus und suchten anschließend mit ihrer Beute das Weite. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Polizei kontrolliert Drogenkriminalität

Rüsselsheim/Bischofsheim/Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Am Donnerstag 25.03.2021 in der Zeit zwischen 12.30 und 19.30 Uhr kontrollierten Beamte der Rüsselsheimer Kriminalpolizei, der Hessischen Bereitschaftspolizei, der Polizeistation Rüsselsheim und ein Hund der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Südhessen, in Rüsselsheim, Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg insgesamt 118 Personen und hatten hierbei insbesondere die Drogenkriminalität im Fokus. Vorwiegend überprüfte die Polizei öffentliche Plätze, Bahnhöfe, Schulen und Parks.

Acht Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden hierbei erstattet. Meist gegen jüngere Personen, die kleine Mengen Drogen bei sich hatten oder konsumierten.

So ertappten die Kontrolleure in Rüsselsheim einen 18-Jährigen in der Bahnunterführung in der Walter-Flex-Straße mit einem Joint und stellten bei einem 20 Jahre alten Mann am Bahnhofsvorplatz in Bischofsheim geringe Mengen Marihuana sicher. Auch im Naturschutzgebiet Mainspitze wurden bei zwei 34 und 35 Jahre alten Männern mehrere Gramm Marihuana von den Ordnungshütern beschlagnahmt.

Kreis Bergstraße

Motorradfahrer stürzt wegen Dieselspur – Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Am Freitag 26.03.2021 gegen 12:20 Uhr, geriet ein 50jähriger Motorradfahrer aus Mannheim auf der L3111 im Kreisverkehr bei Lampertheim-Hüttenfeld auf einer Dieselspur ins Rutschen und stürzte, wobei er leichte Verletzungen erlitt und am Krad ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR entstand.

Zeugen, die Hinweise auf den “Verlierer” des Diesel-Kraftstoffes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06206/9440-0 mit der Polizei Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Bensheim (ots) – Eine 54-jährige Autofahrerin stoppten Beamte der Polizeistation Bensheim am Donnerstagabend 25.03.2021 gegen 20.20 Uhr, in der Fehlheimer Straße. Rasch ergaben sich Anzeichen dafür, dass die 54-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilnahm.

Sie wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Autofahrerin erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem auf der B 47

Erbach (ots) – Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag (26.03.) auf der B47 zwischen Michelstadt und dem Habermannskreuz. Ein 63-jähriger Michelstädter geriet gegen 14:20 Uhr mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Das Auto kollidierte mit einem Transporter eines Müllentsorgungsunternehmens.

Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dessen Wagen befreien. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Der Mitarbeiter des Müllentsorgungsunternehmens blieb glücklicherweise unverletzt.

Die B47 war aufgrund der Bergungsarbeiten bis 16:00 Uhr voll gesperrt.

