Darmstadt (ots) – Aufgrund mehrerer Versammlungslagen kommt es am kommenden Sonntag 28.03.2021 zu verstärktem Polizeieinsatz. Für alle Versammlungen hat die Versammlungsbehörde in Abstimmung mit der Polizei Auflagenverfügungen erlassen. Die Polizei empfiehlt, sich vor der Anreise über die gültigen Bestimmungen bzw. Auflagen umfassend zu informieren.

Für die Einhaltung der verfügten Auflagen wird es zu verstärkten und konsequenten polizeilichen Kontrollen kommen. Es ist Aufgabe der Polizei, dass die Regeln zum Schutz der Bevölkerung und mit dem Ziel, die Ausbreitung des Corona-Virus zu minimieren, eingehalten werden.

Das Infektionsschutzgesetz hat hier einen besonders hohen Stellenwert. Für die Teilnahme an einer Versammlung gelten unter anderem die Einhaltung der Sicherheitsabstände sowie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Unter anderem werden Einsatzkräfte Atteste überprüfen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Versammlungen vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreien sollen. Unabhängig von den zugewiesenen Versammlungsorten besteht zudem eine von der Stadt erlassene generelle Maskenpflicht im Stadtzentrum und auf dem Friedensplatz.

An verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet sind im Laufe des Tages Kundgebungen und Demonstrationen angemeldet, die die Polizei begleiten wird.

Eine Versammlung, die zunächst am Karolinenplatz stattfinden sollte, wurde von der Versammlungsbehörde der Stadt Darmstadt in Abstimmung mit dem Anmelder auf den Böllenfalltor-Parkplatz verlegt.

Thema dieser Versammlung wird die Kritik an den geltenden Beschränkungen im Zusammenhang mit den Corona Verordnungen sein.

Parallel hierzu werden mehrere Gegenkundgebungen stattfinden.

Aufgrund der angemeldeten Versammlungen kann es im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommen. Die Polizei rät deshalb, die Innenstadt am Sonntag weiträumig zu umfahren bzw. die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Abhängig vom Versammlungsgeschehen wird die Nieder-Ramstädter Straße ab dem späten Vormittag bis in die frühen Abendstunden voraussichtlich gesperrt sein.

_____________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen