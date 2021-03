Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 26.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Wachenheim: Verkehrsunfall mit verletztem Rad fahrendem Kind

Wachenheim (ots) – Am 25.03.2021 gegen 18.15 Uhr kam es an der Kreuzung Friedelsheimer Straße – Römerweg in Wachenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Radfahrer und einem Auto. Der Junge befuhr mit seinem Rad den Römerweg und übersah an der Kreuzung den Pkw der bevorrechtigten Fahrerin aus Friedelsheim. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Junge zu Boden stürzte und sich Schürfwunden und Prellungen zuzog. Glücklicherweise trug er seinen Fahrradhelm, wodurch vermutlich schlimmere Verletzungen verhindert werden konnten. Durch die Kollision wurden das Auto, ein VW T-ROC und das Mountainbike beschädigt; die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Haßloch: Brand Hubsteiger

Haßloch (ots) – Einen Brand nahe den Bahngleisen beobachtete ein Zeuge von der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße aus am Mittwochabend (24. März, 19:25 Uhr) und wählte den Notruf. Wenige Meter von den Schienen entfernt brannte ein Hubsteiger, der für Arbeiten auf den Gleisen verwendet werden kann. Nach erster Schätzung entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Brandursache ist unklar. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden. (Bericht der Feuerwehr)

Haßloch: Reifen zerstochen, Zeugen gesucht

Haßloch (ots) – Beide Vorderreifen wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25. März) an einem schwarzen Peugeot in der Wilhelmstraße in Haßloch zerstochen. Ein Zeuge beobachtete gegen 2:20 Uhr eine dunkelgekleidete Person, die damit in Verbindung stehen könnte. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Weidenthal: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern auf B 39

B 39 / Weidenthal (ots) – Am Freitag, 26. März 2021, gegen 17.20 Uhr ereignete sich auf der B39, zwischen Weidenthal und Neidenfels ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern. Auf Grund der Beschränkung der Durchfahrtshöhe musste ein in Richtung Neustadt fahrender 49-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim in die Mitte der Fahrbahn fahren um mit seinem Sattelzug nicht an der Begrenzungsmauer des Tunnels hängen zu bleiben. Hierbei ließ er die erforderliche Sorgfalt außer Acht und näherte sich nicht wie erforderlich mit mäßiger Geschwindigkeit dem Tunnel an. Eine entgegenkommende 48-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Kaiserslautern konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem in der Mitte der Fahrbahn fahrenden Lkw im Tunnel verhindern. Zwei dem Pkw nachfolgende Motorradfahrer, eine 21-jährige aus Neustadt und ein 22-jähriger aus dem Kreis Germersheim, erkannten die Verkehrssituation zu spät und konnten trotz Bremsung ein Auffahren auf den Pkw nicht mehr verhindern. Beide Motorradfahrer erlitten in Folge des Unfalls schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und mussten mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Motorrädern und dem Pkw beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Die B 39 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 19.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Es bildete sich jeweils in beide Fahrtrichtungen ein mehrere Kilometer langer Rückstau.

