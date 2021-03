Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Airpods und Halsketten gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 25.03.2021 gegen 17:00 Uhr wurden einem 16-jährigen Jungen am Kohlplatz seine Airpods und drei Halsketten gestohlen. Er wurde von zwei bislang unbekannten Jugendlichen in einer Unterführung eines Gebäudes am Spielplatz angesprochen und nach mitgeführten Gegenständen befragt. Die Jugendlichen entnahmen ihm sodann die kabellosen Ohrhörer sowie insgesamt drei Halsketten und flüchteten Richtung Pulverturmstraße. Die beiden Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: 1.Person: 16-18 Jahre alt, ca. 170cm, kurze lockige Haare, schwarze Hosen, blaue Schuhe der Marke Nike, schmale Statur 2.Person: 16-18 Jahre alt, schwarze Basecap, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, schwarze Jacke mit einem gelben „A“, schmale Statur

Hinweise zum Sachverhalt oder Täter bitte an die Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Neustadt: Ohne Führerschein mit Kleinkraftrad unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 44-jähriger Mann war am 24.03.2021 gegen 17:20 Uhr auf der Talstraße stadtauswärts mit seinem Kleinkraftrad unterwegs und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war das Versicherungskennzeichen nicht für dieses Zweirad vorgesehen. Auch der Fahrer selbst war scheinbar nicht verkehrstauglich: Bei ihm wurde in einem Schnelltest der Konsum von THC und Amfetamin festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

