Frankenthal: Frankenthal beteiligt sich an der Earth Hour 2021

Frankenthal – Lichtschalter ein oder aus? Klimaschutz ja oder nein? Weltweit stimmen Menschen, Städte und Unternehmen während der Earth Hour 2021 für mehr Klimaschutz. Sie schalten am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Bekannte Bauwerke stehen wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro. Auch Frankenthal ist in diesem Jahr wieder dabei – die Stadtwerke sorgen dafür, dass eine Stunde lang die Beleuchtung des Wormser Tors, des Speyerer Tors, des Rathausplatzes und des Rathauses abgeschaltet wird, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

Bürgermeister Bernd Knöppel ruft die Frankenthaler dazu auf, ebenfalls teilzunehmen: „Leider können wir aufgrund der aktuellen Lage in diesem Jahr keine Präsenzveranstaltung durchführen können. Aber Sie können auch von zu Hause mitmachen: Schließen Sie sich uns gerne an – jede gesparte Kilowattstunde zählt“.

Mehr Informationen zur Aktion sind unter www.wwf.de/earth-hour zu finden.