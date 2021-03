Haßloch: Volkshochschule Haßloch in Coronazeiten

Haßloch – Es besteht derzeit eine hohe Unsicherheit unter den Kursteilnehmern. Sie fragen sich, ob, wie und wann die Haßlocher Volkshochschule in diesen schwierigen Zeiten Kurse anbieten kann.

Wie gewohnt liegen die Programmhefte mit dem aktuellen Angebot des Frühjahr/Sommer- Semesters in verschiedenen Einrichtungen aus. In diesem Heft der Kreisvolkshochschule ist auch das Programm der Haßlocher Volkshochschule zu finden. Es kann aber auch jederzeit unter www.kvhs-duew.de eingesehen werden. Wer möchte, kann dort gleich seinen Wunschkurs schnell und einfach buchen.

Die Kursleiter und das Team der VHS haben sich bemüht, trotzt der erschwerten Bedingungen ein attraktives Programm zusammen zu stellen. Denn gerade jetzt scheint es besonders wichtig, den Menschen ein wenig Freude und Ablenkung vom Alltag zu ermöglichen.

Die aktuelle Corona-Verordnung sieht vor, dass bis zum 28. März keine Präsenzkurse stattfinden dürfen. Es besteht die Hoffnung, dass es danach wieder losgehen kann. Um ein wenig Planungssicherheit zu haben, bittet das Team der VHS alle Interessierten, sich trotz der derzeitigen Unsicherheiten, für ihre Wunschkurse anzumelden. Sollten die Kurse dann nicht stattfinden können, werden die Teilnehmer natürlich informiert. Unkosten entstehen nicht. Wenn ein laufender Kurs aufgrund der Pandemie abgebrochen wird, werden nur die anteiligen Gebühren berechnet. Alle Kurse unterliegen einem strengen Hygienekonzept.

Zudem bietet die VHS Haßloch schon jetzt Onlinekurse an. Dieses Angebot soll zukünftig noch ausgebaut werden. All denjenigen, für die ein solcher Kurs Neuland ist, können sich für den Kurs „Nutzung der Videokonferenz-Software Zoom“ am 23. März anmelden.

Derzeit wird auch geprüft, inwieweit Sportkurse im Freien möglich sind.

Das Herbst/Winter-Semester ist bereits in Planung. Hier wird versucht, verstärkt auf alternative Lösungen und mehr Onlinekurse zu setzen.

Wer in diesem oder dem aktuellen Semester gerne selbst einen Kurs anbieten möchte, kann sich per E-Mail (vhs@hassloch.de), per Telefon (06324/935325) oder direkt in der Pfarrgasse melden. Den Kursleitenden steht für Onlinekurse die vhs.cloud kostenfrei zur Verfügung.