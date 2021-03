Der Bodensee ist der mit Abstand größte See Deutschlands und gilt für die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg auch als eine Art Wahrzeichen.

Von den 173 Kilometern Bodenseeufers liegen rund 155 Kilometer in Baden-Württemberg und nur etwa 18 Kilometer in Bayern. Im letzteren Bundesland liegt mit Lindau allerdings eine der schönsten Städte – sie liegt auf einer malerischen Insel.

Der Bodensee liegt direkt am Drei-Länder-Eck und große Teile liegen neben Deutschland auch in Österreich und der Schweiz. Rund um den See gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die es sich zu erkunden lohnt. Dabei ist es von Bedeutung mobil zu sein, um die große Vielfalt und die vielen Möglichkeiten wahrzunehmen. Bei einem solchen Autotrip darf das Thema Sicherheit nicht außen vor bleiben, weswegen sich KFZ Versicherungstipps zum Geld sparen auf jeden Fall lohnen.

Top-5-Sehenswürdigkeiten rund um den Bodensee im Überblick:

• Lindau am Bodensee

• Der Berg Säntis

• Der Rheinfall

• Dornier Museum Friedrichshafen

• Ravensburger Spieleland

Lindau am Bodensee

Die Stadt Lindau ist auf einer Insel gelegen, welche zu Fuß, per Auto, per Schiff und auch per Bahn erreicht werden kann. Eine der größten Sehenswürdigkeiten in der kleinen Stadt ist der wunderschöne Hafen, bei dem ein riesiger Stein-Löwe die hereinfahrenden Schiffe begrüßt. Lindau ist auch Startpunkt für einige Abenteuer mit dem Schiff. Beispielsweise wird die Insel Mainau angesteuert, die auch als Blumeninsel bezeichnet wird. Mainau gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen des Bodensees. Allerdings gibt es auch in Lindau selbst eine Menge zu entdecken.

Der Berg Säntis

Der Berg Säntis lockt nicht nur mit einer atemberaubenden Aussicht, sondern auch mit dem Blick über sechs Länder: Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Frankreich, Italien und die Schweiz. Die Region rund um den Berg auf der Schweizer Seite des Bodensees stellt eines der schönsten Naturgebiete Europas dar – der Säntis selbst ist 2502 Meter hoch.

Die Region in der Schweizer Alpenwelt ist mit dem Auto vom Bodensee aus schnell zu erreichen. Dort kann es dann geparkt werden, um auf eine atemberaubende Erkundungstour in die Bergwelt aufzubrechen.

Der Rheinfall und das Dornier Museum Friedrichshafen

Was selbst so mancher Ortskundige am Bodensee nicht weiß: Die Region bietet auch einen der größten Wasserfälle Europas. Der Rheinfall ist 23 Meter hoch und 150 Meter breit – und damit außerdem einer der wasserreichsten Wasserfälle in Europa. Er ist nur wenige Kilometer vom Bodensee entfernt westlich am Untersee in der Schweiz und kann mit dem Auto enorm schnell erreicht werden. In der Nähe ist mit dem Schlösschen Wörth ein weiteres Highlight mit einem herrlichen Aussichtspunkt.

In Friedrichshafen kann der Traum vom Fliegen wahr werden – zumindest für eine bestimmte Zeit. In der Stadt in Süddeutschland direkt am Bodensee kann man sich nämlich auf eine Reise durch rund 100 Jahre Geschichte der Luft- und Raumfahrt begeben. Im Dornier Museum warten neben interessanten Geschichten und Informationen auch Exponate aus der Raumfahrt und riesige Flugboote aus der Luftfahrt. Die Erlebniswelt umfasst über 6.000 m² und bietet rund 400 Ausstellungsstücke.

Ravensburger Spieleland

Das Ravensburger Spieleland ist in ganz Deutschland vor allem für Brettspiele bekannt. In Ravensburg selbst – in der Nähe des Bodensees – befindet sich der dazu passende Freizeitpark, welcher sich für einen Ausflug der ganzen Familie eignet. In verschiedenen Themen-Bereichen befinden sich Labyrinthe, Fahrgeschäfte und viele andere Attraktionen. Beispielsweise können Kinder die TV-Lieblinge aus der „Sendung mit der Maus“ kennenlernen. Das Ravensburger Spieleland ist ein vielfältiger Freizeitpark, in dem es an jeder Ecke etwas zu entdecken gibt.

