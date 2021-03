Frau geschlagen

Ludwigshafen (ots) – Im Stadtgebiet Ludwigshafen kam es am Sonntagabend 14.03.2021 zu einem Vorfall, bei dem ein 44-Jähriger seine Ehefrau mehrmals ins Gesicht schlug. Hierbei trug die Frau Verletzungen im Gesicht davon. Sie meldeten den Fall der Polizei, die ein Strafverfahren gegen den 44-Jährigen einleitete.

Darüber hinaus erteilte die Polizei dem Mann eine polizeiliche Verfügung, die ihm untersagt sich der Frau zu nähern, Kontakt aufzunehmen und die Wohnung zu betreten.

Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an.

Hobbygärtner macht unerwartete Entdeckung

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Ein Ludwigshafener Bürger aus Friesenheim meldet am Morgen des 13.03.2021 hiesiger Dienststelle, dass er bei Gartenarbeiten eine Stabgranate aus dem 2. Weltkrieg bei sich im Garten gefunden hätte. Überprüfungen durch den verständigten Kampfmittelräumdienst bestätigten die Annahme, dass es sich bei dem Gartenfund um eine Stabbrandbombe aus dem 2. Weltkrieg handeln dürfte.

Allerdings gehe von dem Gegenstand keine Gefahr aus. Die Entfernung des Gegenstandes wurde durch den Kampfmittelräumdienst veranlasst.

Mehrere Autos zerkratzt

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte zerkratzten in dem Zeitraum vom 13.03.2021, 13 Uhr bis 14.03.2021, 10 Uhr insgesamt sechs PKW. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Tatzeitraum in der Dammstraße geparkt. Durch die Tat entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Jugendliche beschädigen Wahlplakate

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In Oggersheim kam es in der Nacht zum Sonntag 14.03.2021 zu zwei Sachbeschädigungen an Wahlplakaten. Zum einen wurden gegen 01:45 Uhr in der Mannheimer Straße zwei brennende FDP Wahlplakate und zum anderen gegen 04:12 Uhr zwei beschädigte CDU Wahlplakate am Hans-Warsch-Platz gemeldet.

In beiden Fällen konnten im Rahmen umgehender Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei, jeweils zwei jugendliche Tatverdächtige festgestellt werden. Ermittlungen, ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, dauern noch an. Die jugendlichen Tatverdächtigen der Sachbeschädigung am Hans-Warsch-Platz wurden durch die Polizei an die Eltern übergeben.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.