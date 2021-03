+++Festnahme nach sexuellen Belästigungen durch Radfahrer – 32-jähriger Mann in Untersuchungshaft+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(dr) Wie den Medien bereits bekannt ist, kam es im Februar dieses Jahres im nördlichen Stadtgebiet von Frankfurt sowie in Bad Homburg und Oberursel zu mehreren Fällen von sexueller Belästigung gegenüber Frauen, weshalb in der Folge umfangreiche Ermittlungen und Maßnahmen eingeleitet wurden.

Am vergangenen Mittwoch, den 10.03.2021, gelang es nun Zivilfahndern der Frankfurter Polizei einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen in den Feldgemarkungen von Kalbach nahe der A5 festzunehmen. Bei der Dursuchung des Mannes, dessen äußeres Erscheinungsbild Übereinstimmungen mit der Täterbeschreibung aufwies, fanden die Beamten zudem ein Mobiltelefon auf, das einer der Geschädigten bei einer der Taten gestohlen wurde.

Der 32-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde nach seiner Festnahme einen Tag später dem Haftrichter vorgeführt. Ihm werden insgesamt neun Taten zugerechnet. Aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls wegen des Verdachts der sexuellen Übergriffe erfolgte seine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Versuchter Einbruch in Versicherungsbüro, Bad Homburg v. d. Höhe, Baseler Straße, 12.03.2021, 04:00 Uhr – 22:40 Uhr,

(cav)Im Tagesverlauf des Freitages versuchten Einbrecher in ein Versicherungsbüro in der Baseler Straße einzubrechen. Hierzu probierten sie, die Glasscheibe der Hintertür einzuschlagen, was ihnen jedoch nicht gelang. Das Sicherheitsglas der Tür hielt stand und die unbekannten Täter flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Zwei Autos aufgebrochen,

Steinbach, Siemensstraße, 13.03.2021, 22.00 Uhr bis 23.20 Uhr,

(pl)In der Siemensstraße in Steinbach waren am Samstagabend Autoaufbrecher zugange, welche es auf die in einen VW Tiguan und einem Skoda Octavia zurückgelassenen Wertgegenstände abgesehen hatten. Die Täter schlugen zwischen 22.00 Uhr und 23.20 Uhr die Seitenscheiben der beiden geparkten Autos ein, um sich Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen. Anschließend entwendeten die Langfinger aus dem VW das in der Mittelkonsole liegende Smartphone und aus dem Skoda eine Geldbörse. Mit der in der Geldbörse befindlichen Kreditkarte wurde dann im Anschluss noch eine Abbuchung getätigt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0.

Fahrraddiebe in Tiefgarage,

Oberursel, Kupferhammerweg, 13.03.2021, 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr

(pl)Am Samstagabend wurde die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauskomplexes im Kupferhammerweg in Oberursel von Dieben heimgesucht. Zwei unbekannte Täter betraten zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr die Tiefgarage, öffneten gewaltsam das Faltschloss eines dort abgestellten E-Bikes und entwendeten anschließend das blaue Fahrrad von Cube im Wert von rund 2.000 Euro. Darüber hinaus hatte sich das Duo in der Tiefgarage auch noch an zwei Türen zu schaffen gemacht, drangen aber offensichtlich nicht in die dahinter befindlichen Fahrradkeller ein. Einer der beiden Diebe habe einen schwarzen Kapuzenpulli, eine graue, etwas längere Jacke, Jeans, Turnschuhe und eine dunkle Mundnasenbedeckung getragen. Der Zweite sei mit einer dunklen Jeans, einer dunklen Jacke mit Fellkragen, dunklen Schuhen, dunklen Handschuhen sowie einer dunklen Mundnasenbedeckung bekleidet gewesen und habe einen Rucksack mit sich geführt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0.

Geparkte Autos zerkratzt,

Oberursel, Bommersheim, Wallstraße, 13.03.2021, 20.00 Uhr bis 14.03.2021, 14.00 Uhr

(pl)Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag waren in der Wallstraße in Bommersheim Vandalen unterwegs. Die Täter zogen durch die Straße und zerkratzten mindestens sechs dort geparkte Fahrzeuge. Der durch die Randalierer entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

Außenspiegel beschädigt,

Oberursel, Hohemarkstraße, 13.03.2021, 13.30 Uhr bis 14.03.2021, 12.00 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag in Oberursel die rechten Außenspiegel zweier geparkter Pkw beschädigt. Die beiden betroffenen Autos, ein BMW und ein Toyota, waren in der Hohemarkstraße abgestellt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

Parkrempler mit schweren Folgen,

Weilrod, Rod a. d. Weil , Weilstraße, 13.03.2021, 10:00 Uhr bis 14.03.2021, 14:50 Uhr,

(cav)In der Zeit zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag parkte der beschädigte Audi A6 in der Weilstraße in Rod an der Weil. Vermutlich beim Ausparken touchierte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Audi und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf ca. 5.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208 – 0 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht vor der Wohnanschrift

Seifgrundstraße, 61348 Bad Homburg

12.03.2021 23:00 Uhr bis 13.03.2021 06:00

Ein 57 Jahre alter Bad Homburger Bürger parkte seinen grauen Mercedes GLK vor seiner Wohnanschrift in der Seifgrundstraße. Er parkte das Fahrzeug rückwärts, orthogonal zur Fahrbahn, ein. Als er am Morgen aus seinem Fenster schaute, stand der Pkw etwas schräg auf dem Parkplatz. Vermutlich ist ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ausparken oder Wenden gegen den geparkten Pkw gefahren und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 2000,- EUR. Hat jemand den Unfall gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter Tel.: 06172/120-0.

Straftaten

Sachbeschädigung an Eingangstür & Verstoß gegen die aktuellen Coronabestimmungen

Bachstraße, 61381 Friedrichsdorf

13.03.2021, 19:56 Uhr

Am Samstagabend haben sechs Jugendliche eine Glasscheibe der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Bachstraße beschädigt. Der Geschädigte bemerkte direkt die Sachbeschädigung und fotografierte die Täter. Kurze Zeit später konnten fünf der sechs Beschuldigten in einem Linienbus angetroffen und kontrolliert werden. Die Personen wurden an ihre Eltern überstellt, zudem haben sie mit ihrem Treffen gegen die aktuellen Coronabestimmungen verstoßen, was ebenfalls angezeigt wurde.

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

Mehrere Fahrten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss festgestellt

(SW) Beamte der Polizeistation Oberursel stellten bei Kontrollen im Laufe des Wochenendes mehrere Verkehrsstraftaten fest. Am Freitag, gegen 14:55 Uhr, wurde eine 42-Jährige Fahrzeugführerin aus dem Raum Deggendorf in Oberursel-Weißkirchen kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urin-Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Die 42-Jährige musste die Beamten auf die Dienststelle zur Blutentnahme begleiten. Sie erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr, wurde durch Zeugen ein Auto im Kiesweg in Oberursel festgestellt, welches mit einem platten Reifen unterwegs war. Bei der Kontrolle des 24-jährigen Fahrzeugführers aus Oberursel kam der Verdacht auf, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Der 24-Jährige wurde nach der Blutentnahme wieder von der Polizeistation entlassen. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem wurde noch bekannt, dass der 22-Jährige Halter des BMW zuvor ebenfalls den BMW fuhr. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet daher ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Polizeistation Königstein

Versuchter Einbruch in Werkstatt

Samstag, 13.03.2021, 04:00 Uhr

61462 Königstein, Wiesbadener Straße

Bisher unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zu dem Gelände einer Werkstatt. Hier versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln und als dies nicht gelang, das Fenster einzuwerfen. Als auch das nicht gelang, ließe sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen können sich mit der Polizeistation Königstein unter 06174/ 9266-0 telefonisch in Verbindung setzen.

Der Sachschaden wird auf ca. 1500,- EUR geschätzt.

Polizeistation Usingen:

Straftaten

Diebstahl von Kennzeichenschildern

Neu-Anspach, Hans-Böckler-Straße Freitag, 12.03.2021, 17:40 Uhr bis Samstag, 13.03.2021, 10:00 Uhr

Von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte beide Kennzeichenschilder eines, auf einem Parkplatz in der Hans-Böckler-Straße abgestellten, roten Audi A1. Die gestohlenen Schilder tragen die amtlichen Kennzeichen „MTK-SG 840“.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen telefonisch (06081 9208-0) oder per E-Mail (pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de) in Verbindung zu setzen.