Offenbach Main-Kinzig-Kreis : Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Unbefugt Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet: Falscher Amtsträger gesucht – Offenbach

(tl) Ein offenbar falscher Amtsträger hat am Freitagnachmittag widerrechtlich die Einhaltung der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Parkplatz des Ringcenters kontrolliert. Dabei ging ihm mindestens eine Person, ein 82-Jähriger, auf den Leim. Der 30 bis 35 Jahre alte, 1,70 bis 1,75 Meter große, schlanke Mann sprach den Senior auf dem Parkplatz auf die angeblich nicht korrekte Trageweise seiner Maske an und verlangte eine „Geldbuße“ von 50 Euro. Der Betrüger nahm sich anschließend das Geld aus dem Geldbeutel des Offenbachers und ließ diesen auf einem mitgeführten Notizblock unterschreiben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der Täter bei weiteren Besuchern des Ringcenters die Maskenpflicht kontrolliert und auch von diesen eine „Strafe“ gefordert haben. Der Unbekannte mit schwarzen Haaren soll mit einer dunkelblauen Jacke und einer hellen Jeans sowie einer OP-Maske bekleidet gewesen sein. Außerdem sprach er mit einem leichten Akzent. Das Betrugskommissariat der Kripo in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten schließen nicht aus, dass weitere Personen Opfer dieser Masche wurden und bitten etwaige Geschädigte, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden – gleiches gilt für Zeugenhinweise zu dem noch unbekannten Täter.

Festnahmen: Zeuge meldete Einbrecher – Rödermark/Ober-Roden und Offenbach

(aa) Polizeibeamte nahmen am Freitagabend mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 20.10 Uhr über Notruf drei Einbrecher in der Brucknerstraße gemeldet. Diese sollen in einem Auto mit Friedberger Kennzeichen geflüchtet sein. Bei dem Einfamilienhaus war zuvor die Terrassentür aufgehebelt und anschließend Geld und eine Schmuckschatulle gestohlen worden. Im Rahmen der Fahndung sahen die Beamten kurz danach den beschriebenen schwarzen Pkw in die Offenbacher Auestraße einfahren. Sie nahmen einen 39- sowie einen 41-Jährigen vorläufig fest. Ein weiterer Mann rannte davon. In dem Mazda fanden die Polizisten neben mutmaßlichem Einbruchswerkzeug auch diverse Schmuckstücke. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen mit einem 28-Jährigen, bei dem es sich um den geflüchteten Komplizen handeln dürfte, bei Bekannten in Offenbach ein Gästezimmer bewohnt haben sollen. Bei der Durchsuchung des Zimmers stellten die Polizisten auch hier verschiedene Wertgegenstände sicher, die offensichtlich aus Einbrüchen stammen. Darunter befand sich eine Tasche, die am Donnerstag letzter Woche bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Langenselbold gestohlen wurde (wir berichteten). Die Auswertung der Beweismittel dauert an. Da die vorläufige Festnahme in Offenbach erfolgte, hat bereits in der Nacht zum Samstag die Staatsanwaltschaft Darmstadt – Zweigstelle Offenbach – die Ermittlungen übernommen. Auf deren Antrag wurden die beiden Beschuldigten, die in Deutschland keinen Wohnsitz gemeldet haben, am Samstag zur richterlichen Vorführung gebracht. Gegen die mutmaßlichen Einbrecher erging Untersuchungshaftbefehl und sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt geführt.

Geparkte Autos wurden beschädigt – Dreieich/Götzenhain

(aa) Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag im Höhenweg und „Vor der Pforte“ geparkte Autos beschädigt. Eine Zeugin sah drei dunkel gekleidete Personen durch den Höhenweg rennen. An den bislang festgestellten sechs Autos der Marken BMW, Opel und Toyota wurde in einem Fall die Windschutzscheibe mit einem Stein beschädigt und ansonsten die Außenspiegel abgeschlagen beziehungsweise abgetreten. Der Schaden wird auf etwa 3.400 Euro geschätzt. Die Polizei in Langen bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06103 9030-0.

Mann fährt in Mauer – Zeugen gesucht – Obertshausen/Hausen

(as) In der Zeit zwischen Samstagabend, 18.15 Uhr und Sonntagmorgen, 10.15 Uhr, wurde die Grundstücksmauer des Hauses in der Schubertstraße 100 beschädigt. Die Polizei konnte nun als möglichen Unfallverursacher einen 33-Jährigen ermitteln. Dieser soll zunächst die Bürgermeister-Mahr-Straße befahren haben. An der Einmündung zur Schubertstraße wollte er offensichtlich mit seinem grauen VW Touran nach rechts in die Schubertstraße, der abknickenden Vorfahrt folgend, einbiegen. Hierbei kam er aus unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mauer auf einer Länge von vier Metern. Anschließend sei der VW-Lenker unerlaubter Weise vom Unfallort geflüchtet, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Dieser wird auf insgesamt 18.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des 33-Jährigen wurde vorerst sichergestellt. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Fußgänger bei Unfall verletzt – Hainburg/Klein-Krotzenburg

(aa) Ein Fußgänger wurde am Samstagmittag bei einem Unfall an der Kreuzung Landesstraße 3065/Daimlerstraße schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 12.30 Uhr eine 70-jährige VW-Fahrerin an der Kreuzung von der Daimlerstraße nach links abgebogen. Dabei hat sie offensichtlich den 74-Jährigen beim Queren der Straße übersehen. Für beide hatte die Ampel wohl Grünlicht gezeigt. Der Fußgänger wurde von dem Golf erfasst. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Unfallbeteiligten wohnen in Hainstadt und Klein-Krotzenburg. Die Polizei Seligenstadt bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Blauer VW Lupo gestohlen – Seligenstadt

(fg) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, nachdem am Freitagabend ein blauer VW Lupo als gestohlen gemeldet wurde. Der 72-jährige Eigentümer gab gegenüber den Beamten an, seinen Wagen gegen 18 Uhr in Höhe der 40er-Hausnummern abgestellt zu haben. Anschließend sei er zu einem Metzger gegangen und habe den Schlüssel im Zündschloss des Autos stecken lassen. Bei der Rückkehr zum Parkplatz war der blaue Lupo, an dem Aschaffenburger Kennzeichen angebracht waren, verschwunden. Die Beamten gehen ersten Hinweisen nach, da ein Bekannter des Seligenstädters den geklauten Wagen um 18.30 Uhr in Froschhausen in Richtung der Bundesstraße 45 fahrend gesehen haben will. Zeugen, denen der Wagen aufgefallen ist oder die Hinweise zum Standort des VW machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

Unbekannter wirft Kerzen um – Hanau

(neu) Erneut hat ein unbekannter Mann in der Nacht zu Montag am Brüder-Grimm-Denkmal Blumen und Kerzen beschädigt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen passierte der Vorfall gegen 1.15 Uhr. Im Anschluss verschwand der Unbekannte in Richtung Nürnberger Straße. Aufgrund einer vorliegenden Personenbeschreibung könnte es sich um den selben Täter wie am 07.03.2021 handeln. An diesem Sonntagabend hatte ein Unbekannter ebenfalls Kerzen und Kränze umgeworfen. Demnach ist der dunkelhäutige Mann 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er hat sehr kurze Haare, beziehungsweise eine Teilglatze. Bekleidet war der Täter mit einem dunkelgrünen Parka, einer Camouflage-Weste mit schwarzem Brustbereich, einer Jeanshose und dunklen Sneakern. Zudem trug er einen Schal mit Fransen. Hinweise zu dem Täter nimmt die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Zeugen gesucht: Unfall auf Parkplatz „Kinzigbogen“ – Hanau

(tl) 12.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrtüchtige Fahrzeuge – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums „Kinzigbogen“ am späten Freitagabend. Gegen 22.40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Hanauer mit seinem schwarzen Mercedes AMG den dortigen öffentlichen Parkplatz aus Richtung des südlichen Kreisels von der Luise-Kiesselbach-Straße kommend. Dabei befand er sich auf einer Vorfahrtstraße. An der ersten Wegekreuzung stieß er mit dem Fiat einer von rechts kommenden 22-jährigen Hanauerin zusammen. Deren Auto wurde in der Folge noch gegen einen geparkten VW Touran geschoben und auch ein Betonpoller wurde hierbei beschädigt. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden; der Mercedes und der Fiat mussten sogar abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Nachdem es in der Vergangenheit an der genannten Örtlichkeit bereits öfters, insbesondere an Freitagabenden, zu Treffen der Autoposer- und Tuningszene kam und entsprechende behördliche Kontrollen initiiert wurden (wir berichteten), prüft die Polizei nun, ob das Unfallgeschehen damit im Zusammenhang steht. Dabei versuchen die Beamten nicht zuletzt aufgrund des Schadensbildes auch die Frage zu klären, ob der Mercedes-Lenker möglicherweise zu schnell gefahren ist. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegengenommen.

Zeugensuche nach Diebstahl von Sattelzug – Erlensee/Langendiebach

(fg) Am Wochenende entwendeten Unbekannte einen in der Röntgenstraße abgestellten Lastkraftwagen samt Sattelauflieger. In der Zeit zwischen Samstagmorgen, 10 Uhr und Sonntagmorgen, 0.30 Uhr, verschwand das Gespann. An der Zugmaschine waren DA-Kennzeichen und am Sattelauflieger DI-Kennzeichen angebracht. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Motorradfahrer gestürzt – Zeugensuche – Bruchköbel

(as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich Samstagmorgen, gegen 4 Uhr, ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Mann mit seiner Yamaha R1 den Kreisverkehr in Höhe der Bahnhofstraße 49 in Bruchköbel. Dabei nahm ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Audi A4 die Vorfahrt, wodurch der Biker stürzte. Anschließend entfernte sich der Audi-Lenker vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Der 21-Jährige stand wohl zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss. Zudem besitzt er wohl keine gültige Fahrerlaubnis. Der junge Mann kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Auffahrunfall: mutmaßlicher Verursacher unter Alkoholeinfluss – Maintal

(tl) Zu einem Unfall mit zirka 20.000 Euro Sachschaden kam es am Samstagabend in Dörnigheim, als ein 46 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus Hanau einem 31-Jährigen aus Mainz auffuhr. Letzterer war gegen 19.30 Uhr mit seinem Audi Q3 auf der Kesselstädter Straße aus Richtung Hanau kommend unterwegs und hielt an der Kreuzung zur Kennedystraße an der roten Ampel an, als ihm der Hanauer ins Heck fuhr. Bei der Unfallaufnahme stellten die hinzugezogenen Polizeibeamten bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher schnell eine deutliche Alkoholisierung fest. Bei einem anschließenden Alkoholtest wurden bei ihm über 2,1 Promille in der Atemluft festgestellt, weswegen er im Anschluss neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben musste. Gegen den Hanauer wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholeinflusses ermittelt. Die Ordnungshüter bitten nun um Hinweise von Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des 46-Jährigen unmittelbar vor dem Unfall machen können.

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 11. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits vor Kindergärten sowie an Unfall- und Wildgefahrenstellen. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Verkehrsschilder und passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen an!

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

15.03.2021:

B 448, Gemarkung Offenbach in Richtung Offenbach (Ausbauende, Unfallgefahr); B 459, Gemarkung Offenbach in Richtung Offenbach – vor Geisfeldkreisel (Unfallgefahr – Geschwindigkeitsmessanhänger);

16.03.2021:

Offenbach, Goerdeler Straße in Fahrtrichtung Untere Grenzstraße (Kindergarten); Dreieich-Sprendlingen, Fichtestraße (Kindergarten); B 459, Gemarkung Offenbach in Richtung Offenbach – vor Geisfeldkreisel (Unfallgefahr – Geschwindigkeitsmessanhänger);

17.03.2021:

Gemarkung Brachttal, B 276 in Fahrtrichtung Hesseldorf (Unfallgefahr); B 459, Gemarkung Offenbach in Richtung Offenbach – vor Geisfeldkreisel (Unfallgefahr – Geschwindigkeitsmessanhänger);

18.03.2021:

Gemarkung Bruchköbel, L 3347 in Fahrtrichtung Ostheim (Unfallgefahr); Gemarkung Dietzenbach, L 3001 in Fahrtrichtung Offenthal (Wildgefahrenstrecke);

19.03.2021:

Gemarkung Hanau, L 3268, Maintaler Straße in Fahrtrichtung Maintal (Unfallgefahr – Geschwindigkeitsmessanhänger);

und 21.03.2021:

Gemarkung Hanau, L 3268, Maintaler Straße in Fahrtrichtung Maintal (Unfallgefahr – Geschwindigkeitsmessanhänger).

Meldungen vom Wochenende

Bereich Main-Kinzig

Serie von Autoaufbrüchen in Bad Soden-Salmünster

Bereits in der Nacht zum Freitag zogen bislang unbekannte Diebe durch den Stadtteil Bad Soden und brachen insgesamt sechs Pkw auf. Die Tatorte verlaufen von der Kantstraße im Westen, quer durch den Ort bis zur Drosselstraße im Osten. Die betroffenen Autos waren sowohl auf Grundstücken, als auch am Straßenrand geparkt. In allen Fällen wurde je eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Täter entwendeten aus den Fahrzeugen Bargeld, Wertgegenstände oder das Navigationsgerät. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06051 – 8270 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Öffentlichkeitsfahndung: 53 Jahre alter Mann aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots) – Aktuell läuft in Wiesbaden, im Gebiet Goldsteintal bei

Rambach, eine Suchaktion der Polizei und Kräften der Feuerwehr, sowie

Suchhunden. Hintergrund ist die Suche nach dem 53-jährigen Christian M. aus

Wiesbaden. Die Umstände des Verschwindens lassen den Schluss zu, dass er sich in

einer hilflosen Lage befinden könnte. Christian M. wird seit Samstag, 11:30 Uhr

vermisst. Er verließ morgens seine Wohnanschrift und begab sich in Richtung

Maintal bei Hanau. Anschließend fuhr er offensichtlich wieder nach Wiesbaden und

stellte sein Fahrzeug im Goldsteintal ab. Zum verabredeten Zeitpunkt kehrte er

nicht nach Hause zurück. Christian M. ist 185 cm groß und von schlanker Statur,

er ist 76 kg schwer und trägt sehr kurze braune graumelierte Haare, markant ist

ein auffälliger Leberfleck über der Lippe. Bekleidet ist er mit blauen Jeans,

einer braunen Jacke der Marke Jack Wolfskin, einem bunt karierten Schal und

hellbraunen Schnürstiefeln. Wer Christian M. gesehen hat oder Hinweise auf den

Aufenthaltsort der vermissten Person geben kann, soll sich bitte mit der Polizei

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 oder 345-2140 in Verbindung

setzen.