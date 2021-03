Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 07.03.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Mit Fußtritt Pkw beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – In der Zeit von Donnerstag, 04.03.2021, 19:00 Uhr, bis Samstag, 06.03.2021, 09:30 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen geparkten Pkw in Bad Dürkheim beschädigt. Der beschädigte VW Passat stand auf dem Kundenparkplatz der Winzergenossenschaft „Vier Jahreszeiten“. Irgendwann im o. g. Zeitraum muss dann eine unbekannte Person mit dem Fuß gegen den Pkw getreten haben, so dass ein Sachschaden von ca. 500,- Euro entstanden ist. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Pkw reißt bei Verkehrsunfall Vorderrad ab

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 06.03.2021, um 10:08 Uhr, befuhr eine 80-jährige Frau aus Bad Dürkheim mit ihrem Pkw die Altenbacher Straße in Bad Dürkheim im Ortsteil Ungstein. In einer Engstelle fuhr sie gegen einen dort stehenden Blumenkübel und verschob diesen durch den Aufprall. Hierbei wurde das rechte Vorderrad ihres Pkw abgerissen, so dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000,- Euro. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Bad Dürkheim: Aufgefahrener Pkw nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 06.03.2021, um 15:15 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger aus Landstuhl auf der B 37, Höhe Alte Schmelz, mit seinem Pkw auf den Pkw eines 41-Jährigen aus Billigheim-Ingenheim auf. Grund für den Unfall dürfte die Blendung durch die tiefstehende Sonne gewesen sein. Der auffahrende Pkw war nach dem Unfall nicht fahrbereit. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 6.000,- Euro.

