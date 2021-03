Rheinland-Pfalz: Mehr Flüge der US-Armee vom 08. bis 19. März 2021

Wiesbaden / Mainz / Mainz-Bingen / Bad Kreuznach / Ludwigshafen / Trier – Vom 8. bis 19. März 2021 sollen ungefähr 60 Hubschrauber der US-Army von Dunkerque, Frankreich, abfliegen und zu Trainingsgebieten in Deutschland, Polen und Lettland fliegen.

Die Hubschrauber Chinook, Apache und UH-60 Black Hawk gehören zur 1. Combat Aviation Brigade der 1. Infanteriedivision aus Fort Riley, Kansas, die zur Unterstützung von Atlantic Resolve für eine neunmonatige Rotation nach Europa kommt.

Während dieser Daten können Einwohner von Mainz, dem Kreis Mainz-Bingen, Ludwigshafen Trier und den Nachbargemeinden eine große Formation von Hubschraubern sehen.

Die Flüge finden zwischen 8 und 18 Uhr statt. Sie halten sich an die üblichen Lärmschutzverfahren.

Zusätzliche Ausrüstung wird über vertraglich vereinbarte Schienen- und Lastkraftwagen in die Schulungsbereiche gebracht.

„Wir schätzen unsere Beziehung zu unseren deutschen Verbündeten und unternehmen freiwillige Schritte, um gute Nachbarn zu sein und gleichzeitig unsere Kampfeffektivität aufrechtzuerhalten.“, so die US Army.

Hohe Gesundheits-Sicherheitsmaßnahmen

Umsichtige COVID-19-Vorsichtsmaßnahmen wie die Verwendung von Masken, soziale Distanzierung und Rotationsschichtarbeit werden getroffen, um die Gesundheit und den Schutz der teilnehmenden Streitkräfte und der lokalen Bevölkerung zu gewährleisten. Die Brigade wird in Deutschland im Ausbildungsgebiet Grafenwöhr Screening-, Test- und Quarantäneanforderungen durchführen, bevor sie gemeinsam mit Verbündeten und Partnern an weiterführende Standorte zieht.

„Seit April 2014 leiten die US-Armee in Europa und Afrika die Landbemühungen des Verteidigungsministeriums bei Atlantic Resolve, indem sie Einheiten mit Sitz in den USA jeweils neun Monate lang nach Europa bringen. Der Einsatz von kampferprobten US-Streitkräften zur Unterstützung von Atlantic Resolve in Europa ist ein Beweis für das starke und unablässige Engagement der USA für die NATO und Europa. Durch bilaterale, gemeinsame und multinationale Schulungen stärkt Atlantic Resolve die Bereitschaft, erhöht die Interoperabilität und stärkt die Bindung zwischen Verbündeten und Partnermilitärs.“ (Zitat: US Army Europa und Afrika)