Butzbach (ots) – Eine 14-Jährige verlor am Samstagnachmittag 27.02.2021 auf dem Weg vom Supermarkt, in der John-F.-Kennedy-Straße zurück nach Hause in den Norden von Butzbach, ihren Geldbeutel. Aufgrund dessen lief die Jugendliche gegen 17.15 Uhr nochmals die zurückgelegte Wegstrecke ab. In einer Bahnunterführung, wenige Hundertmeter südlich des Recylinghofes, verlor sie das Bewußtsein.

Erst gegen 20 Uhr kam sie wieder zu sich. Ursprünglich war sie mit einem beige-braunen Parka bekleidet, welcher nun fehlte. Äußerlich unverletzt lief sie heimwärts.

Unweit von Zuhause wurde sie schließlich aufgegriffen. Besorgte Freunde und Familienmitglieder hatten bereits die Polizei verständigt und sich auf die Suche nach ihr begeben.

Die 14-Jährige wurde in einem nahe gelegenen Krankenhaus untersucht.

Bislang bestehen keine Hinweise auf ein Sexualdelikt.

Noch ausstehende Ergebnisse erwartet man in den nächsten Tagen.

Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter 06031/6010.

Wem ist die 14-Jährige am vergangenen Samstag ab ca. 17.15 Uhr in der Pohlgönser-, oder der Mozartstraße begegnet? Die Jugendliche trug zu diesem Zeitpunkt den genannten beige-braunen Parka, ein grau-rosa Sweatshirt, Bluejeans und weiße Turnschuhe.

Wo ist die genannte Jacke aufgefunden worden?

Wer hat das Mädchen auf ihrem Weg zurück nach Butzbach gesehen?

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen