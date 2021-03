Kreis Bergstraße

Nach Unfall mit Motorradfahrer – Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Ein 60 Jahre alter Autofahrer aus Heppenheim und ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Gras-Ellenbach befuhren am Mittwochnachmittag (03.03.), gegen 15.00 Uhr, die Darmstädter Straße. In Höhe der Richard-Wagner-Straße kam es anschließend zur Kollison der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Wagenlenker wollte offenbar nach links abbiegen, während der Biker beabsichtigte ihn zu überholen. Der 23-Jährige wurde hierbei leichtverletzt.

Zur Klärung der Unfallursache suchen die Ordnungshüter nun Zeugen des Geschehens und bitten um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0.

Darmstadt

E-Bike auf dem Luisenplatz gestohlen und im Gehaborner Weg zurückgelassen

Darmstadt (ots) – 14 bis 20 Jahre alt, von schlanker Statur und bekleidet mit einem hellen Kapuzenpullover. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Täters, der im Verdacht steht, am Mittwochabend (3.3.) ein auf dem Luisenplatz angeschlossenes Fahrrad entwendet zu haben.

Bei dem Rad handelte es sich um ein E-Bike in der Farbe Silber vom Hersteller Riese & Müller, das sein Besitzer zuvor vor einem Telekommunikationsladen auf dem Luisenplatz mit einem Schloss versehen, abgestellt hatte. Als der Darmstädter jedoch gegen 17.30 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehren wollte, war es verschwunden. Dank des eingebauten Peilsenders stellte der 52-jährige Darmstädter fest, dass es sich vom Luisenplatz fort in Richtung Dornheimer Weg und Waldkolonie bewegte. Umgehend informierte er die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Die Streifenbeamten konnten den flüchtenden Dieb aus der Entfernung kurzzeitig wahrnehmen, bevor sich seine Spur im Gehaborner Weg verlor. Dort stellten die Ordnungshüter das vonihm zurückgelassene E-Bike zwecks weiterer Spurensicherung sicher.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall und den weiterführenden Untersuchungen betraut. Die Beamten fragen: Wer hat den Dieb bei seiner Flucht beobachten können? Alle sachdienlichen Hinweise von Zeugen werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Hotelzimmer

Darmstadt (ots) – Nachdem noch unbekannte Täter im Verlauf des Mittwochs (3.3.) versucht haben, gewaltsam in ein Hotelzimmer in der Kasinostraße zu gelangen, hat die Darmstädter Kriminalpolizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr, waren die Hebelspuren der Kriminellen an der Hotelzimmertür entdeckt und die Polizei verständigt worden.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum bis zum Mittwochmorgen 07 Uhr zurückreichen. Zeugenhinweise werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Einbruch in Bürogebäude – Täter entwenden Tresore

Groß-Bieberau (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (3.- 4.3.) haben noch unbekannte Täter ein Bürogebäude im Wersauer Weg heimgesucht. Über ein Fenster hatten sich die Kriminellen Zugang zum Gebäude verschafft und dort nach Beute gesucht. Dabei wurden sie fündig und entwendeten zwei Tresore mit Geld. Ihre Spuren waren am Morgen gegen 6.30 Uhr entdeckt und hierauf die Polizei verständigt worden.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Möglicherweise wurden die Täter beim Abtransport des Diebesguts beobachtet? Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Wertgegenstände aus Auto entwendet – Wer hat etwas bemerkt?

Erzhausen (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Kriminelle am Dienstag (3.3.) in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18 Uhr auf die in einem Auto zurückgelassenen Wertgegenstände abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem in der Heinrichstraße geparkten grauen Ford, schnappten sich einen Laptop, Kleidungsstücke sowie eine Umhängetasche und machten sich mit ihrer Beute auf und davon.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9693810 entgegen.

Versuchter Einbruch in Diakonie – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Mühltal (ots) – In der Zeit zwischen Montag (1.3.) und Mittwoch (3.3.) haben Kriminelle versucht, in ein Gebäude der Diakonie in der Straße “Zur Eichwiese” einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter über ein offenstehendes Eingangstor das Gelände und nachfolgend über eine steinerne Treppe die Terrasse. Dort versuchten sie die Terrassentür aufzuhebeln. Glücklicherweise misslang das kriminelle Vorhaben und die Unbekannten flüchteten unverrichteter Dinge.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Ober-Ramstadt, in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06154/6330-0 sind die Ordnungshüter zu erreichen.

Groß-Gerau

Handfeste Auseinandersetzung zwischen 2 Jugendgruppen – Kriminalpolizei ermittelt

Gernsheim (ots) – Eine Gruppe von 5 jungen Männern im Alter zwischen 15-18 Jahren, traf am Mittwoch 03.03.2021 gegen 18.00 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße auf 5 Männer im Alter von 17-18 Jahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff die erste Gruppierung anschließend die Kontrahenten mit Tritten, Schlägen und dem Vorhalt eines Messers an und forderte die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen. Die Angegriffenen trugen hierbei Blessuren leichterer Art davon.

Nachdem die Angfreifer mit ihrer Beute von etwa 35 Euro und kabellosen Kopfhörern in Richtung Bahnhof flohen, wurden sie von der anderen Gruppe verfolgt und es kam erneut zu einer Auseinandersetzung, die sich bis in die Bahn fortsetzte.

Bis auf einen Tatverdächtigen konnte die Polizei alle Beteiligten vorläufig festnehmen. Ein 16-Jähriger wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Kommissariat 35 der Heppenheimer Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes. Die Ermittlungen dauern an.

8 Kilometer Stau nach Unfall in Baustelle auf A 5

Mörfelden (ots) – Nach einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich am Donnerstagmorgen (04.03.), gegen 8.20 Uhr, auf der A 5, zwischen den Anschlussstellen Langen/Mörfelden und Zeppelinheim, staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt in der Spitze auf bis zu acht Kilometern.

Ein 54 Jahre alte Brummifahrer kollidierte dort seitlich mit einem Auto. Der Autofahrer wurde hierbei verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lastwagenfahrer stand unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,86 Promille an. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Am Fahrzeug des verletzten Autofahrers entstand Totalschaden.

Gegen 9.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und alle Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt wieder frei befahrbar.

Gaststätte im Visier von Einbrechern

Raunheim (ots) – Eine Gaststätte in der Kelsterbacher Straße geriet in der Nacht zum Mittwoch (03.03.), gegen 1.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Lokals ein und verschafften sich so anschließend Zugang in das Gebäude. Dort ließen die ungebetenen Besucher eine Kassenschublade mit knapp 300 Euro Bargeld, ein Tablet sowie ein Telefon mitgehen. Hinweise in diesem Zusammenhang wurde erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Zivilfahnder finden Drogen

Rüsselsheim (ots) – Gemeinsam mit Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei, kontrollierten Zivilfahnder der Polizeidirektion Groß-Gerau am Mittwochnachmittag (03.03.) in der Marktstraße vier Männer im Alter zwischen 22 und 32 Jahren.

Im Rahmen der Überprüfung fanden die Ordnungshüter bei allen Drogen. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei unter anderem über 50 Gramm Haschisch und wenige Gramm Marihuana. Die Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz,.

