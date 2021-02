Heidelberg: Täterfestnahme nach Diebstahl in Drogeriemarkt – Haft wird geprüft

Mannheim – Am Dienstag, den 23.02.2021, gegen 18:30Uhr, wurde ein

23-jähriger Mann nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Bergheimer

Straße in Heidelberg festgenommen. Der Mann entnahm zunächst mehrere hochwertige

Kosmetika aus der Auslage und legte diese, nachdem ihm von einer Mitarbeiterin

ein Tragekorb gereicht wurde, dort hinein. Da er sich im weiteren Verlauf seines

Einkaufs auffällig verhielt, blieben die Mitarbeiterinnen aufmerksam. Als sich

der Mann schließlich dem Ausgang näherte, nahm er die Waren aus dem Korb und

rannte plötzlich, ohne zu bezahlen, aus dem Markt. Durch eine umgehend

herbeigerufene Streife des Polizeireviers HD-Mitte konnte der 23-Jährige noch in

der Bergstraße widerstandlos festgenommen werden. Gegen den Mann wird nun wegen

Ladendiebstahls ermittelt und, da der Mann bereits mehrfach wegen

gleichgelagerter Delikte aufgefallen war, die Haftfrage geprüft.

Heidelberg-Weststadt: Unbekannter fährt Polizeibeamten an – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt – Wie bereits berichtet, wollten Polizeibeamte am

25.12.2020, kurz vor 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der

Speyerer Straße einen BMW kontrollieren. Nachdem die Polizeibeamten ans Fahrzeug

herangetreten waren, setzte der Fahrer zunächst zurück und fuhr dann auf einen

der Polizeibeamten zu. Dieser wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte

danach zu Boden. Er und sein Kollege wurden beide leicht verletzt. Der Fahrer

flüchtete im Anschluss.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen älteren silbernen BMW mit

hinten abgedunkelten Scheiben, der mit mindestens zwei Personen besetzt war. Die

Kennzeichen des Fahrzeugs sind bekannt, diese waren jedoch für ein anderes

Fahrzeug ausgegeben und dort aufgrund Diebstahls abhandengekommen.

Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass mit dem Fahrzeug

zahlreiche Verkehrsverstöße begangen worden waren. Davon existieren Lichtbilder.

Ein Lichtbild ist auf dem Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter

nachfolgender Internet-Adresse abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-weststadt-gefaehrlicher-eingriff-in-den-strassenverkehr/

Wer kennt den Fahrer des abgebildeten Fahrzeugs? Zeugen werden gebeten, sich mit

dem Verkehrsdienst Heidelberg, Tel. 0621/174-4110 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Unfall zwischen Linienbus und Fahrradfahrer – Fahrgast schwer verletzt – zwei Leichtverletzte – Zeugen gesucht

Heidelberg – Bei einem Unfall am Dienstag um 17.07 Uhr an der Kreuzung

Kurfürstenanlage/Mittermaierstraße wurde eine 49-jährige Frau schwer verletzt,

zwei weitere Beteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein 61-jähriger

Radfahrer war verkehrswidrig von der Mittermaierstraße auf dem Fußgängerüberweg

in Richtung Bahnhofsvorplatz gefahren und hatte dabei den Vorrang eines in den

Haltestellenbereich einfahrenden Linienbusses missachtet. Der 36-jährige

Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, durch die leichte Kollision

mit dem Bus stürzte der Radfahrer und wurde leicht verletzt. Durch die

Vollbremsung wurde eine 49-jährige Frau in dem Bus schwer verletzt, sie wurde

nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungswagen in eine

Klinik gebracht. Ein weiterer 66-jähriger Fahrgast zog sich leichte Verletzungen

zu, auch er wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik

gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten kam es zu

Behinderungen öffentlichen Nahverkehrs. Die weiteren Unfallermittlungen führt

die Verkehrspolizei Heidelberg. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum

Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4111 zu

melden.