Weinheim: 38-jähriger Mann bei Körperverletzung verletzt; Zeugen gesucht

Weinheim – Bereits am Sonntag, den 21. Februar wurde ein 38-jähriger Mann

bei einer Auseinandersetzung in der Gutleuthausstraße verletzt. Er erlitt eine

Fraktur eines Fingers sowie Prellungen und Kratzwunden am Kopf.

Der 39-Jährige erstattet im Laufe des 23. Februars Anzeige beim Polizeirevier

Weinheim. Demnach soll er sich mit einem 37-jährigen Mann gegen 15 Uhr am Tatort

verabredet haben. Im Laufe des Gesprächs soll die Situation auf offener Straße

eskaliert sein, weshalb er zusammengeschlagen wurde. Gegen den 37-jährigen

Verdächtigen sind die Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdelikts bereits

eingeleitet.

Da nicht ausgeschlossen ist, dass die Auseinandersetzung von Anwohnern

beobachtet wurde, werden diese wichtigen Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier

Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Rüttelplatte von Baustelle entwendet – Baumaschine auf Lagerplatz in Dielheim entdeckt – zweiter Diebstahlsversuch auf Baustelle gescheitert – Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis – Über das vergangene Wochenende (19. –

22.02.2021) entwendeten unbekannte Täter von der Baustelle an der Olympiahalle

in der Kurpfalzstraße eine Rüttelplatte im Wert von ca. 7.000 Euro. Die etwa 400

kg schwere Rüttelplatte wurde dann auf unbekannte Weise abtransportiert. Die

Baumaschine wurde noch am Montagmorgen von einer Polizeistreife auf einem

Lagerplatz in der Beethovenstraße entdeckt, wo sie vermutlich zum weiteren

Transport zwischengelagert worden war. Die Baufirma wurde verständigt und holte

die Rüttelplatte zurück. Bei dem Diebstahl besteht nach den bisherigen

Erkenntnissen ein Tatzusammenhang mit einem gleichgelagerten Diebstahlsversuch

im gleichen Tatzeitraum von einer Baustelle im Außenbereich des REWE-Marktes in

der nicht weit entfernten Walldorfer Straße. Auch hier wurde versucht eine

Rüttelplatte zu entwenden. Weiter wurde ein Baucontainer aufgebrochen und

Werkzeuge ausgeräumt und zum Abtransport bereit gestellt. Vermutlich wurden die

Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und flüchteten ohne Beute. Zeugen,

die in genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben,

werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu

melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Auto und Radfahrer

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

Auto und einem Radfahrer kam es am Dienstagnachmittag im Ortsteil Neuhof. Eine

77-jährige Frau war gegen 16 Uhr mit ihrem Mercedes in der Neckargemünder Straße

von Rainbach kommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Neuhofer Straße

übersah sie einen entgegenkommenden 53-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm

zusammen. Dieser überschlug sich und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zerbrach

dessen Fahrradhelm. Nach Untersuchung durch Rettungskräfte vor Ort konnten keine

Verletzungen diagnostiziert werden. Es war Sachschaden in Höhe von rund 4.000

Euro entstanden.

Gegen die 77-jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

verursachte am Dienstagabend eine 55-jährige Frau in Weinheim. Die Frau war

gegen 14.15 Uhr mit ihrem Peugeot in der Wachenbergstraße in Richtung der Straße

„Am Schloßberg“ unterwegs. Dabei stieß sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten

Citroën und einen davor abgestellten BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von

fast 10.000 Euro. Die 55-Jährige wurde zur Untersuchung zunächst in ein

Krankenhaus gebracht, hatte jedoch nach Aussage des untersuchenden Arztes keine

Verletzungen erlitten. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten

deutlichen Alkoholgeruch im Atem der Peugeot-Fahrerin. Ein Alkoholtest ergab

einen Wert von über 2,6 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen sie

wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ihr Führerschein wurde zu

den Akten genommen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei 16-jährige Jugendliche wegen des Verdachts des Rauschgifthandels festgenommen – über 60 Gramm Marihuanablüten sichergestellt

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagabend gegen 23.35 Uhr wurden zwei

16-jährige Jugendliche wegen des Verdachts des Handelstreibens mit Rauschgift

festgenommen. Das Duo war in der Zwingerstraße unterwegs und rannte beim

Erkennen eines Streifenwagens in verschiedene Richtungen davon. Einer der beiden

Jugendlichen entledigte sich in der Rosenstraße einer Tüte, die er in eine

schwarze Mülltonne warf. Er flüchtete weiter in Richtung Kellereistraße, wo er

zu Fuß eingeholt und festgenommen werden konnte. In der Tüte in der Mülltonne

befanden sich Marihuanablüten, eine späterer Wiegung ergab über 60 Gramm, sowie

eine Feinwaage. Bei der Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen, konnte dieser

durch eine weitere Polizeistreife in der Tiefgarage in der Krämergasse

angetroffen und festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurde mutmaßliches

Dealgeld in Höhe von 130 Euro gefunden und ebenso wie die beiden Mobiltelefone

der Tatverdächtigen beschlagnahmt. Die beiden Jugendlichen wurden von den

verständigten Eltern auf dem Polizeirevier abgeholt.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Mit frisierten und nicht versichertem Roller vor Polizeikontrolle geflüchtet und gestürzt – 13 Jahre alter Fahrer und 14-jähriger Sozius leicht verletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Beim Versuch, sich am Dienstag gegen 13 Uhr in

der Ernst-Naujoks-Straße/Ferdinand-Porsche-Straße einer Verkehrskontrolle zu

entziehen sind ein 13-jähriger Rollerfahrer und sein 14-jähriger Sozius gestürzt

und haben sich leichte Verletzungen zugezogen. Nachdem der 13-Jährige die

Kontrolle bemerkt hatte, hatte er den Roller gewendet und war zurück in Richtung

Fasanerie gefahren. Bei Versuch, auf dem Radweg einen Polizeibeamten zu

umfahren, kam es zum Unfall. Wie sich herausstellte, war der Roller umgebaut und

frisiert worden, eine spätere Messung auf einem Rollenprüfstand ergab eine

Höchstgeschwindigkeit von über 100 km/h, zudem bestand für den Roller kein

Versicherungsschutz. Die Kinder wurden nach Hause gebracht, die

Erziehungsberechtigten informiert.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 73-jährige Fußgängerin angefahren – leicht verletzt in Klinik gebracht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Zum Glück nur leicht verletzt wurde eine

73-jährige Fußgängerin bei einem Unfall am Dienstag gegen 15.40 Uhr in der

Hansastraße. Ein 34-jähriger Autofahrer war rückwärts aus einer Werkstatthalle

gefahren und hatte dabei die Fußgängerin, die auf dem Gehweg stand übersehen und

angefahren. Durch die Kollision fiel die Frau zu Boden und zog sich

Gesichtsverletzungen zu. Der Unfallverursacher verständigte sofort den

Rettungsdienst und kümmerte sich um die Verletzte. Nach der medizinischen

Erstversorgung wurde die Frau mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in

eine Klinik nach Heidelberg gebracht.

Gem. Schriesheim: Auffahrunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden auf A 5

Gem. Schriesheim – Am späten Mittwochvormittag kam es auf der A 5 bei

Schriesheim zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen.

Zwei Personen wurden leicht verletzt, der Sachschaden beträgt rund 90.000.-

Euro.

Eine 73-jährige Porsche-Fahrerin war auf der A 5 in Richtung Frankfurt

unterwegs, als sie gegen 11.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Dossenheim und

Ladenburg einen Rückstau aufgrund einer Baustelle übersah und auf einen

43-jährigen VW-Fahrer auffuhr. Dessen Fahrzeug wurde noch auf den davorstehenden

BMW einer 46-Jährigen geschoben.

Die 73-Jährige und der 43-Jährige wurden leicht verletzt und vor Ort

notärztliche versorgt. Lediglich der 43-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung

mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zwei der drei Fahrspuren waren zur für

rund zweieinhalb Stunden bis gegen 14 Uhr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr

Ladenburg war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort.

Dossenheim: 42-jähriger Arbeiter in Baugrube verschüttet und schwer verletzt

Dossenheim – Am Mittwochnachmittag wurde ein Arbeiter bei einem

Arbeitsunfall in der Hauptstraße schwer verletzt.

Der 42-jährige Mann war gerade in einer ca. drei Meter tiefen Baugrube mit

Absicherungsarbeiten beschäftigt, als er gegen 13.30 Uhr aus bislang unbekannten

Gründen verschüttet wurde. Der Mann war komplett mit Erde zugedeckt.

Mitarbeiter der Baufirma kamen dem Mann schnell zu Hilfe und gruben ihn aus.

Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit dem Verdacht, schwere

Verletzungen erlitten zu haben, mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Das Gewerbeaufsichtsamt des Landratsamtsamts des Rhein-Neckar-Kreises ist in die

weiteren Ermittlungen eingebunden.

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken auf Gegenfahrbahn geraten und Gegenverkehr gefährdet

Nußloch – Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr fuhr der betrunkene 74-jährige

Fahrer eines Fiats die Hauptstraße entlang in Richtung Wiesloch, geriet mehrfach

auf die Gegenfahrbahn und gefährdete einen entgegenkommenden Mercedesfahrer. Der

Mercedesfahrer konnte lediglich durch ein Ausweichmanöver einer Kollision mit

dem 74-jährigen Fiat-Fahrer entgehen. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die

Polizei über den Vorfall und folgte dem Mann bis auf einen Parkplatz eines

Supermarktes. Die alarmierten Beamten führten bei dem Mann einen Atemalkoholtest

durch und stellten einen Atemalkoholwert von 0,64 Promille fest. Dem 74-Jährigen

wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss durfte er

gehen. Zeugen oder weitere Geschädigte, insbesondere der Fahrer des Mercedes,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier

Wiesloch zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Auto gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht

von Dienstag auf Mittwoch in Hockenheim ein hochwertiges Auto. Die Täter

überwanden das Keyless-Go-System des vor der der Garage eines Anwesens in der

Arthur-Geiß-Straße abgestellten Mercedes, AMG E-Klasse, und verließen damit den

Tatort.

In Zuge erster Feststellungen am Tatort konnte die Tatzeit auf Mittwoch,

24.02.2021, 02.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Ermittlungen des Fachdezernats bei

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge

festgestellt, sowie sonstige verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg,

Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Weinheim-Ritschweiher / Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Weinheim – Am Mittwoch zwischen 15:45 Uhr und 16:45 Uhr verunfallte in der

Frühlingsstraße ein bislang unbekannter Täter mit einem geparkten Kia und

flüchtete unerkannt. Hierbei entstand an dem Kia ein Sachschaden von 1500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Sinsheim-Eschelbach: 13-Jähriger durch Gewalteinwirkung getötet; 14-jähriger Tatverdächtiger festgenommen; Ermittlungsmaßnahmen dauern an; Haftvorführung erfolgt – Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Die Spurensicherung vor Ort ist weiterhin nicht abgeschlossen, der Tatort ist

noch nicht freigegeben. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen mit einem

Messer aus. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin offen.

Eine für den heutigen Tag beim Institut für Rechtsmedizin der Universität

Heidelberg vorgesehene Obduktion des Leichnams soll weitere Erkenntnisse zum

Tathergang erbringen.

Das Polizeipräsidium Mannheim ist seit bekannt werden des Sachverhalts mit

starken Kräften im Einsatz. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft

Heidelberg, dem Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg mit Unterstützung des Jugenddezernats und der Kriminaltechnik

geführt.

Der Schwerpunkt der aktuellen kriminalpolizeilichen Maßnahmen liegt neben der

Spurenauswertung auf Ermittlungen zum persönlichen Umfeld des Täters und des

Opfers. Es wird davon ausgegangen, dass sich beide kannten.

Der Tatverdächtige ist bislang mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten,

unter anderem wegen einer schweren Gewalttat, zu deren Zeitpunkt er allerdings

noch nicht strafmündig war.

Die Haftvorführung des Tatverdächtigen ist für den heutigen Donnerstag

anberaumt.

Rückfragen an: Staatsanwalt Waldschmidt, Staatsanwaltschaft Heidelberg, Telefon

06221/59-2011

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Raub auf Wettbüro / Zeugen gesucht

Schwetzingen – Am Mittwoch gegen 19:00 Uhr überfiel ein bislang

unbekannter männlicher Täter ein Wettbüro in der Straße Am Langen Sand und

erbeutete einen vierstelligen Geldbetrag, indem er die Angestellte mit einer

Schusswaffe bedrohte. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Er wird wie folgt

beschrieben:

ca. 180 cm groß

kräfige Statur

bekleidet mit schwarzem Pulli, schwarzer Jogginghose sowie einer

schwarzen Mütze. Zudem benutzte er eine sog. „Vendetta-Maske“

als Maskierungsmittel

Die Kriminalpolzei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, diese unter der Rufnummer 0621/174-4444

mitzuteilen.

Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis): Unbekannte brechen in Supermarkt ein und entwenden fünfstellige Summe aus Tresor – Hoher Sachschaden – Zeugen gesucht

Mannheim – Im Zeitraum zwischen 20.02.2021, 21:15 Uhr und 22.02.2021,

05:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in den Supermarkt in der Beethovenstraße in

Dielheim. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Entfernen von Dachziegeln und

Durchschneiden von Dämmwolle und Abdeckfolie in einen Toilettenraum. Von diesem

aus wurde die Wand zu einem Büro durchbrochen, in welchem ein Tresor stand.

Diesen öffneten die Täter gewaltsam und entwendeten daraus eine fünfstellige

Bargeld- Summe.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Durch die Tat entstand dem Markt

zusätzlich ein Sachschaden in ebenfalls fünfstelliger Höhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich

beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden.

Angelbachtal (Rhein-Neckar-Kreis): Betrugsversuche durch falsche Enkel und falsche Polizeibeamte – Tipps ihrer Polizei

Mannheim – Am vergangenen Dienstag, im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und

13:00 Uhr, kam es in Angelbachtal zu insgesamt fünf Betrugsversuchen durch

sogenannte „Enkeltricks“ sowie in einem Fall durch einen falschen

Polizeibeamten.

Dem Polizeiposten Angelbachtal und dem Polizeirevier Sinsheim wurden die

Betrugsversuche durch die jeweils Betroffenen selbst mitgeteilt. Die Masche war

übereinstimmend dieselbe: Die Täter gaben sich am Telefon als Enkel oder Neffe

der (zumeist lebensälteren) Geschädigten aus und erzählten, dass sie in Not

seien. In einem Fall teilte ein angeblicher „Oberpolizeibeamter“ mit, dass der

Enkel einen Unfall hatte. Immer forderten die Anrufer hohe Geldsumme oder

stellten Fragen nach im Haus aufbewahrten Schmuck oder Bargeld. Zu einem Schaden

kam es in keinem der Fälle, da den Angegangenen die Masche bereits bekannt war

oder sie gezielte Rückfragen stellten wonach die Täter auflegten.

Hinweise ihrer Polizei, wie sie sich in solchen Fällen verhalten können:

Rufen sie bei geringstem Zweifel bei der Behörde an, von der die

angebliche Amtsperson kommt

angebliche Amtsperson kommt Suche sie sich hierbei die Telefonnummer selbst heraus

Die Polizei bittet sie niemals um Geldbeträge

Geben sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen

Verhältnissen preis

Verhältnissen preis Lassen sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, sondern

legen sie einfach auf

legen sie einfach auf Übergeben sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte

Personen

Personen Melden sie den Betrugsversuch bei der Polizei, im Notfall auch

unter der 110

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis): Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln

Mannheim – Vergangenen Dienstag zur Mittagszeit stellten Beamte des

Polizeireviers Schwetzingen auf dem Bouleplatz in der Stamitzstraße in

Schwetzingen drei Personen die sich verdächtig verhielten, fest. Beim Erblicken

der Beamten zeigten diese sich sehr nervös und ein junger Mann begab sich

sogleich hinter einen Pkw.

Da starker Marihuana-Geruch in der Luft lag, wurden die Personen einer Kontrolle

unterzogen. Hierfür wurde eine zweite Streife angefordert. Bei der Kontrolle

eines 25-Jährigen wurde eine geringe Menge Marihuana sowie mehrere hundert Euro

in szenetypischer Stückelung aufgefunden.

Der Mann wurde belehrt und für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht.

Nachdem die Maßnahmen beendet waren, durfte er wieder nach Hause gehen. Gegen

ihn wird nun wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Sinsheim: 25-jähriger Mann festgenommen – Tatverdacht: „Drogenhandel

Sinsheim – Am Mittwochnachmittag wurde ein 25-jähriger Mann festgenommen.

Er steht im dringenden Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben. Zivilen Fahndern

fiel der Mann gegen 15 Uhr in der Sinsheimer Innenstadt in verdächtiger Weise

auf. Nach kurzer Observation wurde er in der Werderstraße kontrolliert. Dabei

wurden bei ihm mehrere Päckchen aufgefunden und sichergestellt, in denen

Marihuana in verschiedenen Kleinstmengen verkaufsfertig eingewickelt waren.

Darüber hinaus wurden über 500.- Euro aufgefunden, bei denen es sich um

vermutliches Dealgeld handelt. Die Ermittlungen dauern an.

Neckarbischofsheim: Versuchter Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim – Bereits am Dienstagvormittag, vermutlich zwischen

7.30-10.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der

Waldblickstraße, Ecke Hauptstraße einzubrechen. Dazu versuchte er, die

Terrassentür aufzuhebeln, was ihm offenbar nicht gelang. An der Tür entstand ein

Schaden von rund 1.000.- Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder mit dem

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen LKW und Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch

gegen 11:25 Uhr an der Kreuzung Rohrbacher Straße/ Rathausstraße. Ein bislang

unbekannter LKW-Fahrer war auf der Rohrbacher Straße in Fahrtrichtung Heidelberg

unterwegs, als er, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit und zu geringem

Seitenabstand, mit der Beifahrerseite die entgegenkommende Straßenbahn streifte

und anschließend einfach davonfuhr, ohne seiner Feststellungspflicht

nachzukommen. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von rund 3.000EUR.

Bei dem LKW soll es sich um ein grün-weißes Fahrzeug mit Gitteraufbau handeln.

Zeugen, die Hinweise auf den LKW geben können, werden gebeten sich beim

Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621/174-4111, zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken und ohne Führerschein mit E-Scooter unterwegs

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwoch wurde gegen 16:50 Uhr im

Rahmen der Streife ein E-Scooter-Fahrer im Bereich Bahnhofsanlage/

Gustav-Hummel-Straße kontrolliert. Bereits beim Ansprechen konnten die Beamten

deutlichen Alkoholgeruch bei dem 37-jährigen Mann wahrnehmen. Ein auf dem Revier

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Eine

Blutentnahme wurde durch einen Arzt durchgeführt, sein E-Scooter wurde

sichergestellt. Da der Mann außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist

wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen

Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 13:30 Uhr, in der Straße „Am Langen Sand“.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen, gegenüber der

Hausnummer 31, abgestellten Audi Q2 und fuhr anschließend einfach weiter, ohne

seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund

3.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer

06202-2880, zu melden.