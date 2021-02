Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Anglerhäuschen

In der Nacht vom 20./21.02.21 wurden zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr Sachbeschädigungen (Vandalismus) im Bereich des Werratalsees (Nordufer – Angelteich) begangen. Unbekannte haben dort den Steg zum und die Eingangstür des dortigen Anglerhäuschens mutwillig zerstört. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Tatverdächtig ist eine Gruppe Jugendlicher/ Heranwachsender, wobei einer der Tatverdächtigen mit Vornamen “Daniel” heißen soll, so die ersten Ermittlungsergebnisse. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird heute Vormittag, um 10:00 Uhr, aus Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Zur Unfallzeit befuhr eine 61-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem PKW den Fußweg aus Richtung “Am Steinborn” kommend in Richtung Parkplatz Brunnenplatz. Dabei streifte sie im Vorbeifahren das parkende Auto einer 50-Jährigen aus Sontra und fuhr anschließend weiter. Sachschaden: ca. 750 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 22.02.21, 16:30 Uhr und dem 23.02.21, 05:00 Uhr wurde in der Hindenlangstraße in Eschwege ein Pkw VW Golf beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Fahrertür auf einer Länge von ca. 80 cm. Der Schaden wird mit 600 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

In Höhe des Segelflugplatzes kam es heute früh, um 05:23 Uhr, zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 62-Jährigen aus Hessisch Lichtenau erfasst wurde, der auf der L 3147 aus Richtung Hopfelde kommend unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Auffahrunfall

Um 15:51 Uhr beabsichtige gestern Nachmittag ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau auf das Gelände einer Tankstelle aufzufahren. Hierzu verringerte er die Geschwindigkeit, was der nachfolgende 18-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät bemerkte und auffuhr. Sachschaden: ca. 4.000 EUR.

Diebstahl aus Keller

Angezeigt wurde am gestrigen Tag ein Diebstahl, der sich bereits zwischen dem 14.02.21 und dem 17.02.21, 13:00 Uhr in der Straße “Am Hang” in Fürstenhagen ereignet hat. Aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus wurde ein Elektroroller und ein neuwertiger Werkzeugkoffer gestohlen. Der Schaden wird mit ca. 19.000 EUR angegeben.

Hakenkreuze eingeritzt

Am gestrigen Mittag wurde festgestellt, dass Unbekannte an der Eingangstür des Dorfgemeinschaftshauses in Rommerode zwei Hakenkreuze sowohl in die Zarge als auch in das Türblatt eingeritzt haben, wodurch Sachschaden entstand. Die Tat ereignete sich zwischen dem 21.02.21 und dem 23.02.21.

Die Polizei ermittelt nun neben Sachbeschädigung auch wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 19:15 Uhr, ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen, der auf der L 3389 zwischen Kleinalmerode und Roßbach unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Ringstraße in Neu-Eichenberg angezeigt. Am 23.02.21 zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr wurde ein Zaun in der Ringstraße angefahren und beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden von ca. 300 EUR zu kümmern. Hinweise: 05542/93040.

Gegen einparkendes Fahrzeug gefahren

Ein 21-jähriger Witzenhäuser befuhr gestern Nachmittag, um 16:07 Uhr, die Sebastian-Kneipp-Straße in Ziegenhagen. Er beabsichtigte dann mit dem Pkw auf einen Parkplatz links der Fahrbahn rückwärts einzuparken. Ein nachfolgender 19-Jähriger aus Hann. Münden bemerkte dies zu spät und fuhr gegen die vordere rechte Seite des einparkenden Autos. Sachschaden: ca. 3.000 EUR.

Sachbeschädigung an Schule

In der vergangenen Nacht haben unbekannte Täter in der Gartenstraße in Witzenhausen das Gebäude der dortigen Kesperschule beschädigt. Mit blauer Farbe wurden an drei Gebäuden sowie einer Sitzbank Farbschmierereien hinterlassen. Der Sachschaden wird mit ca. 2.000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Werra-Meißner-Kreis

Betrugsversuche per Telefon – Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Eschwege (ots) – Dienstagnachmittag 23.02.2021 kam es im Werra-Meißner-Kreis wieder zu mehreren Vorfällen, wo unbekannte Betrüger per Telefon ihre Opfer mit verschiedenen Betrugsmaschen übers Ohr hauen wollten. Die Polizei warnt aus gegebener Veranlassung vor den betrügerischen Telefonanrufen.

Die Betrüger versuchten zunächst, eine 86-jährige Dame aus Hessisch Lichtenau hinters Licht zu führen. Gegen 13.20 Uhr meldete sich eine junge Frau und gab sich in dem Gespräch als Enkelin aus. Sie sagte, dass sie gerade in Kassel sei und in Kürze zu Besuch kommen wolle. Außerdem benötige sie dringend 15.000 Euro, die sie bei der Gelegenheit mitnehmen wolle. Da die Seniorin zunächst von der Echtheit des Anrufes ausging, legte sie in der Erwartung auf, dass die echte Enkelin gleich zu Besuch kommen würde. Die Seniorin rief dann aber um sicher zu gehen bei ihrer echten Enkelin an, wo sich herausstellte, dass diese nicht die Anruferin gewesen war. Die Seniorin, die nun Gewissheit hatte, erhielt kurz darauf einen erneuten Anruf, bei dem diese Mal ein Mann als “angeblicher” Ermittler “Robert Neumann” vorstellte und die ältere Dame gezielt auf den vorherigen Anruf ansprach, der als vermeintlicher Betrugsversuch aus der Türkei gekommen sei. Als die Dame erklärte, schon Kontakt mit der örtlichen Polizei aufgenommen zu haben, legte der Mann gleich wieder auf.

Gegen 13.40 Uhr ist dann eine 83-jährige Frau aus Hessisch Lichtenau von einer weiblichen Betrügerin angerufen worden, die vorgab die Enkelin zu sein und aufgrund einer finanziellen Notlage dringend 18.000 Euro zu benötigen. Das Opfer erkannte aber, dass es sich bei der jungen Anruferin, die akzentfrei deutsch sprach, nicht um die besagte Enkelin handelte und beendete das Gespräch. Anschließend brachte die ältere Dame den Vorfall zur Anzeige.

Einen ähnlichen Versuch unternahm eine weibliche Betrügerin auch bei einer Seniorin in Witzenhausen. Sie habe einen Unfall gehabt, schilderte die Unbekannte die sich zunächst geschickt als vermeintliche Enkelin ausgab. Als ihr Opfer aber argwöhnisch wurde, da die echte Enkelin offenbar gar kein Auto besitzt, ließ die Betrügerin ohne weiter Forderungen von der älteren Frau ab.

Zum Glück ebenfalls erfolglos verlief der Betrugsversuch dann bei einer weiteren Frau aus Witzenhausen, die gestern Nachmittag gegen 14.10 Uhr angerufen wurde. In dem Gespräch erklärte die 70-jährige Seniorin gleich zu Beginn, dass sich die Anruferin gar nicht nach der Enkelin anhören würde, so dass das Gespräch von den Betrügern sofort wieder abgebrochen wurde.

Die Polizei warnt vor den Betrugsmaschen und gibt folgende Tipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die Angaben.

Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache.

Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern.

Rufen Sie die jeweilige Person unter der lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

