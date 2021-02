Korbach: Die Polizei-News

Farbschmierereien an Zügen

Waldeck-Frankenberg/ Wolfhagen (ots) – Gleich zwei neue Fälle von Sachbeschädigungen beschäftigen die Ermittler der Bundespolizeiinspektion Kassel seit dem vergangenen Wochenende. Bislang unbekannte besprühten im Bahnhof Korbach einen Zug auf einer Fläche von rund 20 m² der entstandene Schaden beträgt hier circa 1.600 Euro.

Ein zweiter Fall ereignete sich im Bahnhof Wolfhagen. Hier wurde eine Regiotram auf einer Fläche von 46 m² besprüht. Die Schadenshöhe hier beträgt etwa 3.700 Euro.

Bundespolizisten stellten die Farbschmierereien fest. Die genauen Tatzeiten stehen noch nicht fest und müssen noch ermittelt werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu diesen beiden Sachbeschädigungen machen kann, aber auch zu anderen Vandalismustaten im Bereich der Deutschen Bahn AG, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 / 816160 beziehungsweise unter www.bundespolizei.de zu melden.

Mann von zwei unbekannten Tätern überfallen

Bad Wildungen (ots) – Am Montag 15.02.2021 überfielen zwei unbekannte Männer einen 69-jährigen Mann in Bad Wildungen. Sie raubten seine Geldbörse und flüchteten. Ein unbekannter Zeuge half dem überfallenen Mann. Die Polizei sucht diesen und andere Zeugen.

Der 69-Jährige war am Montag gegen 21.00 Uhr zu Fuß in der Bad Wildunger Brunnenallee unterwegs, er ging stadtauswärts in Richtung Reinhardshausen. Ungefähr auf der Hälfte der Brunnenallee kamen ihm zwei unbekannte Männer entgegen, die ihn völlig unvermittelt umschubsten. Der Bad Wildungen fiel zu Boden und verletzte sich dabei am Kopf. Einer der beiden Täter zog ihm am Boden liegend seine Geldbörse aus der Hosentasche, danach flüchteten die Täter in Richtung Stadtmitte.

Durch laute Rufe des Opfers wurde ein junger Mann aufmerksam. Dieser half dem 69-jährigem Bad Wildunger aufzustehen, er soll die beiden Täter noch flüchtend gesehen haben. Die Beute der Täter fiel gering aus: Außer einigen Ausweispapieren befand sich nur wenig Kleingeld in der Geldbörse.

Der 69-Jährige hatte nach der Tat gesundheitliche Probleme und konnte erst am Donnerstag 18.02.2021 Anzeige bei der Bad Wildunger Polizei erstatten. Beschreibungen der beiden Täter und des unbekannten Zeugen liegen nicht vor.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen des Raubes. Insbesondere der junge Mann, der dem Opfer geholfen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die weiteren Ermittlungen wegen Raubes hat die Kriminalpolizei Korbach, Tel. 05631-9710, übernommen.

Banner beschmiert – Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) – Im Zeitraum von Freitag 19.02.2021 um 18.30 Uhr bis Samstagmittag 20.02.2021 beschmierte ein unbekannter Täter ein Banner des Bad Arolser Amateurtheater “Statt Theater”. Das Banner befand sich am Kreisel im Birkenweg. Der Unbekannte sprühte die Worte “IHR OPFER” und “MASSE CREW” auf.

Die Verantwortlichen erstatteten Anzeige bei der Polizei in Bad Arolsen, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt und Zeugen sucht.

Hinweise werden unter der Telefonnummer Tel. 05691-9799-0 entgegengenommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen