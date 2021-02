Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Zerstörten Mercedes AMG auf Feld zurückgelassen – Zeugen gesucht (siehe Foto)

Lohfelden (ots) – Völlig zerstört wurde in der Nacht zum Samstag 20.02.2021 ein Mercedes AMG bei einem mutmaßlichen Alleinunfall in Lohfelden. Ein bislang unbekannter Fahrer war zwischen Vollmarshausen und Lohfelden von der Landstraße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auf einem Feld gelandet. An dem Auto war ein Totalschaden von ca. 80.000 Euro entstanden. Ein Zeuge hatte aus der Ferne noch 3 oder 4 Männer neben dem Wrack auf dem Feld stehen sehen, die jedoch bei Eintreffen der ersten Polizeistreife bereits das Weite gesucht hatten.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer oder seine Mitfahrer geben können.

Der Unfall hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 3:15 Uhr ereignet. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war der Mercedes in Richtung Lohfelden unterwegs und aus noch unbekannten Gründen offenbar nach rechts von der Fahrbahn der L 3203 abgekommen. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass das Auto dann gegen einen großen Baum prallte, wobei der Motorblock herausriss und der Baum entwurzelt wurde. Anschließend kam der Mercedes auf dem Feld zum Stehen. Wohin die Insassen anschließend flüchteten ist nicht bekannt.

Vorsorglich suchten die Beamten den Bereich um die Unfallstelle nach Verletzten ab, glücklicherweise ohne Personen in Not zu finden. Die in der Nacht angestellten ersten Ermittlungen zum Fahrer des Wagens, der auf eine Firma zugelassen ist, führte nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall oder der Flucht der Fahrzeuginsassen gemacht haben und den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe weitere Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei.

Mutmaßliche Drogendealer mit Rucksack voller Marihuana aus dem Verkehr

Fuldatal (ots) – Ein Ermittlungserfolg ist den Beamten der für Straßenkriminalität zuständigen Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei gelungen. Sie konnten in der vergangenen Woche mit Unterstützung von Beamten der Operativen Einheit in Fuldatal ein Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen, in dem mehrere Männer gerade Drogen transportierten. Die Durchsuchung des Autos führte zur Sicherstellung eines Rucksacks voller Marihuana, Bargeld und eines Springmessers. Eine Wohnungsdurchsuchung bei einem der mutmaßlichen Drogenbesitzer, einem 28-Jährigen aus Fuldatal, förderte weitere Funde zutage.

Das Fahrzeug war am Donnerstagabend 18.02.2021 gegen 19 Uhr mit vier Insassen in der Kurfürstenstraße in Fuldatal von Zivilfahndern der OPE Kassel gestoppt und kontrolliert worden. Zuvor hatten sich im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens durch die REG 4 bereits Hinweise darauf ergeben, dass der 28-Jährige mit Drogen handelt. Darüber hinaus wurde den Ermittlern bekannt, dass in dem gestoppten Auto, einem Audi eines 21-Jährigen aus Vellmar, zur besagten Zeit Betäubungsmitteln transportiert werden könnten.

Neben dem Rucksack mit über 400 Gramm Marihuana fanden die Polizisten während der Fahrzeugkontrolle bei dem 28-Jährigen 670 Euro Bargeld. Ein weiterer Mitfahrer, ein 23-Jähriger aus Kassel war im Besitz eines Springmessers, weshalb er sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten muss. Der 21-Jährige steht zudem im Verdacht, unter Drogeneinfluss am Steuer seines Wagens gesessen zu haben, weshalb er sich nun wegen einer Drogenfahrt verantworten muss und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Im Anschluss an die Fahrzeugkontrolle durchsuchten die Ermittler dann die Wohnung des 28-Jährigen in Fuldatal. Dort fanden die Polizisten neben ca. 45 Gramm Marihuana auch etwa 10 Gramm Kokain, 1.700 Euro Bargeld, über 900 Tabletten verschreibungspflichtiger oder dem Betäubungsmittelgesetz unterliegender Tabletten, Verpackungsmaterialien sowie weitere Drogenutensilien und stellten diese Funde sicher.

Der 28-Jährige und der 21-Jährige müssen sich nun wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Unbekannte Täter beschädigen Grabstätten

Fuldatal/Ihringhausen (ots) – Am Sonntagmorgen 21.02.2021 meldete eine 50-jährige Frau bei der Polizei, dass auf einer von ihr betreuten Grabstätte auf dem Friedhof in Fuldatal-Ihringshausen ein Metallbilderrahmen beschädigt wurde. Die daraufhin nach dort entsandte Streife des Polizeireviers Nord stellte dann bei ihrer Anzeigenaufnahme fest, dass augenscheinlich weitere elf Grabstätten durch unbekannte Täter beschädigt wurden.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe sowie Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen Samstagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 11:30 Uhr, eingrenzen. Die unbekannten Täter waren offenbar wahllos vorgegangen. Sie hatten an mehreren Grabstätten Grablampen, Solarlampen oder Tonfiguren zerbrochen sowie in jeweils einem Fall eine Beetumrandung beschädigt sowie ein Holzkreuz abgebrochen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise zum Motiv der Tat liegen bislang noch nicht vor.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Friedhofs in der Friedhofstraße gemacht haben oder den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

