Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Dienstag 16.02.2021 auf Mittwoch 17.02.2021 waren 2 junge Männer in der Fußgängerzone unterwegs. Gegen 02.15 Uhr wurden die Beiden in der Kerststraße/Höhe Thalia, von türkisch aussehenden Männer attackiert. Die beiden Angreifer gehörten zu einer 4-köpfigen Gruppe, bei der sich auch eine Frau befand.

Nach Angaben der beiden 22- und 26-jährigen Opfer waren sie zu Fuß auf dem Heimweg, als sie von einer fremden 4-köpfigen Gruppe angesprochen wurden. Nach einem kurzen Gespräch wollten die beiden jungen Männer weitergehen, wurden aber aus der Gruppe heraus von 2 Männern angegriffen. Einer sprühte ihnen Pfefferspray in die Augen, der Andere traktierte sie mit Fäusten.

Es gelang den beiden verletzten jungen Männern schließlich zu flüchten. Nachdem sie zu Hause ankamen, verständigten sie die Polizei. Während der sofort eingeleiteten Fahndung wurden mehrere Personen kontrolliert, es konnte aber niemand eindeutig als Täter identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Von den Angreifern liegt nur eine vage Beschreibung vor:

männlich, ca. 18 bis 20 Jahre alt. Dem Äußeren nach könnten sie türkischer Herkunft sein. Einer trug Hosen mit Löchern darin.

Näheres ist nicht bekannt. Bei den beiden anderen Personen, mit denen sie unterwegs waren, handelte es sich um einen weiteren Mann und eine Frau.

Zeugen, die etwas von der Auseinandersetzung mitbekommen haben, oder denen die 4-köpfige Gruppe davor/danach aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri