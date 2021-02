Neustadt: Testungen für Mitarbeitende von Schulen, Kindergärten und Hilfeeinrichtungen

Neustadt an der Weinstraße – Bereits im Dezember 2020 wurde das Marienhaus Klinikum Hetzelstift von der Landesregierung mit der Testung auf den Erreger SARS-CoV-2 (Covid-19) beauftragt. Das Testcenter in der Speyerdorfer Straße steht unter Ärztlicher Leitung und nutzt ausschließlich die BFARM-zertifizierten Schnelltests. Außerdem werden PCR-Tests werden durchgeführt. Auf die Änderungen, die ab der kommenden Woche anstehen, hat sich das Marienhaus Testcenter bestens vorbereitet.

Denn ab dem kommenden Montag, 22. Februar 2021, werden Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klassen in den Grundschulen sowie der Unterstufe in den Förderschulen wieder in Präsenz unterrichtet. Lehrkräfte und Beschäftigte von Schulen, Kindertagesstätten und sogenannten Hilfeeinrichtungen haben damit Anspruch auf eine für sie kostenlose Testung (Antigen-Schnelltest), sie benötigen lediglich einen Berechtigungs-Schein von ihrer Einrichtung.

Geänderte Öffnungszeiten

Um Berufstätigen eine zeitnahe Testung – evtl. auch direkt vor Arbeitsbeginn – zu ermöglichen, wurden die Öffnungszeiten angepasst, sie sind

Montag, mittwochs und freitags von 08:00 – 12:00 Uhr

Dienstags und donnerstags von 07:30 – 12:00 Uhr

Getestet werden nach wie vor ausschließlich symptomfreie Patientinnen und Patienten, die jedoch zuvor einen Termin über die Hotline vereinbaren müssen. Die Terminvereinbarung ist notwendig für einen reibungslosen und schnellen Testablauf sowie zur Kontaktreduzierung.

Das Gesundheitsamt oder Hausärzte sind berechtigt, eine PCR Testung bei Kontaktpersonen der Kategorie 1 zu veranlassen. Ebenso können Personen, deren Corona Warn-App anschlägt, getestet werden. Privatpersonen, die aus Risikogebieten einreisen oder für eine Urlaubsfahrt einen Test benötigen, können diesen, allerdings auf eigene Kosten, ebenfalls im Testcenter erhalten.

Fragen zur Testung sowie die Terminvereinbarung für das Testcenter über die Hotline (06321) 859-5555, montags bis freitags zwischen 08.00 – 13.00 Uhr.

Bei Ankunft mit dem Auto werden die Besucher gebeten, im Wagen sitzen zu bleiben, sie werden vom Raumordner aufgerufen. „Denn Kontaktreduzierung und strikte Einhaltung der Hygienemaßnahmen haben bei uns oberste Priorität“, erläutert Carla Bernius, unter deren ärztlicher Aufsicht das Testcenter vom Marienhaus Klinikum betrieben wird.

Info: Terminvereinbarung und Fragen unter 06321 859-5555.