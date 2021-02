Unfall: Stein verloren

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen eines Steins ist es in der Nacht

zum Dienstag auf der Bundesstraße zwischen Hochspeyer und Johanniskreuz zum

Unfall gekommen. Kurz vor Mitternacht überfuhr ein 18-Jähriger mit seinem Wagen

den Brocken. Dabei wurde eine Felge des Autos beschädigt und ein Reifen platzte.

Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Straße ab,

bügelte zwei Leitpfosten um und landete mit dem Wagen im Straßengraben. Am

Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto wurde abgeschleppt.

Der Fahrer blieb unverletzt. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der Stein

von einem Fahrzeug herabfiel. Wer die Ladung transportierte ist nicht geklärt.

Vermutlich war sie nicht ausreichend gesichert. Die Polizei ermittelt und bittet

um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Jugendlicher leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots) – Ein Jugendlicher hat sich am Montagabend in der

Innenstadt mit der Polizei angelegt. Der Junge war gegen 20 Uhr mit drei

Freunden einer Polizeistreife in der Fruchthallstraße aufgefallen.

Während der Kontrolle machte sich die Gruppe gegenseitig Vorhaltungen und

gerieten untereinander in Streit. Eine körperliche Auseinandersetzung musste

durch die eingesetzte Streife unterbunden werden. Auch nach Eintreffen der

angeforderten Unterstützungsstreifen waren alle Beteiligten, allen voran der

17-Jährige aggressiv und suchten die körperliche Auseinandersetzung mit ihren

Wegbegleitern.

Um eine weitere Eskalation der Lage zu verhindern, wurden allen Beteiligten

Platzverweise für die Innenstadt ausgesprochen. Während seine drei Freunde

diesem nachkommen wollten, war der 17-Jährige kaum zu beruhigen und versuchte

mehrfach an den Beamten vorbei die körperliche Auseinandersetzung zu suchen.

Letztendlich musste er mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht

und gefesselt werden. Der junge Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Laut

Schnelltest, hatte er 2,03 Promille.

Der 17-Jährige wurde mit auf die Dienststelle genommen. Dort wurde er seinem

Vater übergeben. |elz

Einbrecher scheitern an Zugangstür

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einbrecher haben versucht sich Zutritt

in ein Yoga-Studio zu verschaffen. Am Montag wurde der Einbruchversuch entdeckt.

Vermutlich irgendwann seit Anfang Februar machten sich die Diebe an der Tür des

Studios in der Rummelstraße zu schaffen. Die Einbrecher scheiterten. Sie

verursachten allerdings Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 500 Euro

schätzt. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die

zwischen 1. und 15. Februar Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Betrugsverdacht: Goldbarren nicht geliefert

Kaiserslautern (ots) – Ein 63-Jähriger hat im Internet Goldbarren im Wert von

mehr als 2.500 Euro bestellt. Weil der Händler das Edelmetall jedoch nicht

lieferte, ermittelt jetzt die Polizei wegen des Verdachts des Betrugs. Bereits

im Dezember hatte der Mann die Bestellung aufgegeben und den Kaufbetrag bezahlt.

Doch der angebliche Goldhändler lieferte bis heute nicht, weshalb sich der

63-Jährige nun zur Anzeige bei der Polizei entschloss. Mutmaßlich ist er auf

einen unseriösen Händler hereingefallen. |erf

Wasserrohrbruch

Kaiserslautern (ots) – Ein geplatztes Ventil sorgte am Montag im Benzinoring für

den Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Anwohner informierten am Abend die

Einsatzkräfte, weil sie in einem ehemaligen Ladengeschäft Wasser rauschen

hörten. Wasser lief aus dem Anwesen auf die Straße. Offensichtlich war es zum

Rohrbruch gekommen. Die Vermutung sollte sich weitestgehend bestätigen: Ein

Eckventil unterhalb eines Waschbeckens war geplatzt. Die Feuerwehr stellte den

Zulauf ab. Ob durch das Wasser ein Gebäudeschaden entstand, ist aktuell nicht

geklärt. Der Immobilienverwalter wurde über den Vorfall informiert. |erf

Erneuter Automatenaufbruch (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Wieder haben sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten

zu schaffen gemacht (wir berichteten mehrfach). Diesmal brachen die Täter einen

Zigarettenautomaten in der Konrad-Adenauer-Straße auf. Eine Zeugin meldete am

Montagmorgen den beschädigten Automaten der Polizei. Die unbekannten Täter

brachen mittels eines Hebelwerkzeuges den Scheineinzug auf. Wie viel Bargeld sie

erbeuteten, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens am Automaten steht

noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Kellereinbruch

Kaiserslautern (ots) – In ein Haus in der Albert-Schweizer-Straße sind

Unbekannte in den Keller eingebrochen. Am Montag meldete ein Hausbewohner, dass

aus seinem Kellerabteil ein Mountainbike gestohlen wurden. Vermutlich haben die

Diebe den Verschlussriegel des Abteils abgeschraubt. So konnten sie das Abteil,

ohne Aufbruchsspuren zu hinterlassen, betreten.

Bei einem Rad handelt es sich um ein grau-schwarzes Herren-Mountainbike der

Marke „TREK“. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 13. Februar 14 Uhr und

Sonntag, 14. Februar 11:45 Uhr.

Hinweise auf mögliche Täter können der Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631

369-2250 gemeldet werden. |elz

Parkendes Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden an einem Leihwagen hat ein Autofahrer am

Donnerstag in der Burgstraße verursacht. Beim Ein- oder Ausparken auf einem

Parkplatz Höhe der Hausnummer 40 beschädigte der Unbekannte mit seinem Wagen

einen blauen Hyundai I10. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher

weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Die Beamten bitten um

Hinweise: Wem ist zwischen Samstag, 13. Februar 15 Uhr und Montag, 15. Februar 8

Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Mutmaßliche Ladendiebin gibt Fersengeld

Kaiserslautern (ots) – Eine mutmaßliche Ladendiebin ist am Montag aus einem

Supermarkt in der Friedenstraße geflüchtet. Die Frau wurde dabei erwischt, als

sie versuchte Waren an der Kasse vorbei zu schmuggeln, ohne diese zu bezahlen.

Eine Kassiererin stellte die Unbekannte zur Rede und rief die Marktleiterin

hinzu. Um die Sache zu klären, begleitete die Verdächtigte die beiden

Angestellten in einen Büroraum. Von dort aus verständigten die Mitarbeiter die

Polizei. Einen unbeobachteten Moment nutzte die Frau zur Flucht. Ihre Beute nahm

sie mit. Noch bevor eine Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte sich die

mutmaßliche Diebin auf und davon gemacht. Sie ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,65

Meter groß und hat halblanges, schwarzes Haar. Ihre Haare hatte sie zu einem

Zopf gebunden. Die Frau trug eine schwarze kurze Jacke und blaue Jeans. Sie

hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich. Zeugen, die Hinweise geben können

oder die Verdächtige beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Rund 2.000 Euro Sachschaden haben Unbekannte am Montag an

einem Auto in der Zschockestraße verursacht. Der Wagen parkte bis zur

Mittagszeit auf der Straße. Als die Fahrzeughalterin wegfahren wollte, stellte

sie fest, dass eine Seite des Wagens zerkratzt war. Unbekannte hatten einen mehr

als 1,60 Meter langen Kratzer über die gesamte Beifahrerseite gezogen. Die

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Diebe sehen es auf Bargeld ab

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Montag aus mindestens

zwei Autos in der Walter-Gropius-Straße Geldbeutel und Ausweisdokumente

gestohlen. Die Wagen waren vermutlich nicht abgeschlossen. Am Morgen fand ein

Anwohner des Oskar-Schlemmer-Ring in seinem Vorgarten eine Geldbörse,

Ausweispapiere und Bankkarten. Offensichtlich sahen es die Diebe nur auf das

Bargeld ab. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem ist in der Nacht

Verdächtiges aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf