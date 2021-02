Belästigung beim Gassi gehen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Eine 56-Jährige die mit ihrem Hund am 14.02.2021 gegen 21 Uhr Gassi ging, wurde in der Turnerstraße von einem bislang Unbekannten unvermittelt bedroht und beschimpft. Sie habe ihre Runde daraufhin fortgeführt, sei aber von dem Mann verfolgt worden. In der Claudiusstraße habe der Mann schließlich ihren Arm geschlagen und sie dabei wiederholt beleidigt. Er sei danach geflüchtet.

Eine unbeteiligte Zeugin beschrieb den Mann als 30-40 Jahre alt, etwa 1,80 m groß und dunkel gekleidet. Er habe einen Drei-Tage-Bart und nur wenig Kopfhaar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Brand in einer Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zwischen dem 13.02.2021 gegen 19 Uhr und dem 15.02.2021 um 19:45 Uhr, zu einem Brand in einer Wohnung in der Kurfürstenstraße. Die 21-jährige Bewohnerin war zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Wohnung. Als die Polizei verständigt wurde, brannte die Wohnung bereits nicht mehr, war aber stark verrußt.

Die Feuerwehr war nicht im Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Eine genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einem Schwelbrand auszugehen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Feuer in Mülltonne

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Dienstag 16.02.2021 gegen 04:30 Uhr, meldete eine 23-Jährige eine brennende Mülltonne in der Hildebrandstraße. Beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort stand eine Papiermülltonne bereits in Vollbrand. Die Melderin gab an, sie habe beobachtet, wie ein Mann kurz vor dem Brand an der Mülltonne gestanden habe und sich dann zügig entfernte.

Sie beschrieb den Mann als etwa 20-25 Jahre alt mit dunklem Vollbart. Er trug dunkle Sportbekleidung und eine dunkle Mütze.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der bislang unbekannte Mann den Brand verursacht hat, bitten wir Zeugen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfall in Weiherstraße

Ludwigshafen (ots) – An der Einmündung Strandweg/Weiherstraße kam es am Montag 15.02.2021 gegen 18 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Rollerfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Ein 51-Jähriger Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen und nahm dem Rollerfahrer die Vorfahrt. Dieser musste hierauf bremsen und kam auf ins Schleudern, stürzte und prallte gegen das Auto. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Betrüger am Telefon

Ludwigshafen (ots) – Im Stadtgebiet Ludwigshafen kam es am Montag 15.02.2021 zu insgesamt 2 Anrufen von falschen Microsoft-Mitarbeitern. Gegen 11:40 Uhr wurde eine 76-Jährige aus Oggersheim von einer Frau angerufen, die behauptete, auf dem Computer der Seniorin sei ein Virus. Ähnlich erging es einer 77-Jährigen aus Edigheim. Sie wurde gegen 12 Uhr angerufen und vom Anrufer ein Virus auf ihrem Computer vorgetäuscht. Beide Frauen reagierten vorbildlich und ließen sich nicht auf die Betrüger ein.

Wieder einmal häufen sich betrügerische Anrufe angeblicher Microsoft-Mitarbeiter, die behaupten, der PC sei virenverseucht.

Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

In Kellerabteil eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Hornstraße brachen bislang Unbekannte zwischen dem 12.02.2021, 19 Uhr und dem 15.02.2021, 19 Uhr, in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein. Es gelang den Tätern Küchenutensilien und eine Lampe zu stehlen.

Leider kommt es immer wieder zu Einbrüchen in Kellerabteile. Wir raten deswegen:

Sperren Sie den Zugang in den Keller immer ab. Verwenden Sie dabei nur geprüfte Schlösser aus dem Fachhandel. Es eignen sich insbesondere massive Überfallen und Hangschlösser.

Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerabteil auf.

Wenn Sie Ihre Fahrräder im Keller abstellen, lassen Sie diese im Fachhandel codieren (bei Neukauf einen Fahrradpass ausstellen lassen) und sichern Sie diese am besten an fixen Wandhalterungen.

Achten Sie darauf, dass das Haustor geschlossen ist.

Achten Sie auf hausfremde Personen, sprechen Sie diese an.

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen Ihrer Polizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.