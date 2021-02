Neustadt: Brand im Diakonissen-Mutterhaus Lachen

Neustadt an der Weinstraße – Eine defekte Heizungsanlage im Notkrankenhaus, auf dem Gelände des Diakonissen Mutterhaus sorgte am späten Sonntagvormittag (07.02.2021) für einen Feuerwehreinsatz.

Gegen 10:14 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage Alarm aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Rauch aus einem Kellerfenster, des zurzeit nicht belegten Gebäudes. Unter Atemschutz mit Wasser am Strahlrohr verschaffte sich die Feuerwehr über das Treppenhaus einen Zugang zum Kellerbereich. Durch Setzen eines Rauchschutzvorhangs verhinderten die Einsatzkräfte eine Ausbreitung in die Flure des Notkrankenhaus. Parallel standen mehrere Atemschutztrupps in Bereitschaft zur eventuellen Unterstützung der bereits eingesetzten Kräfte im Kellerbereich. Ebenso wurde eine stabile Löschwasserversorgung über Überfuhrhydranten auf dem Gelände sichergestellt. Die Ursache des Brandes lag an der auf der Zentralheizung montierten Elektronik. Allerwahrscheinlichkeit handelt es sich um einen technischen Defekt. Mit Wasser- und Motorlüftern belüftete die Feuerwehr die Kellerräume und überprüfte diesen mit einer Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester.

Der Brand war zügig unter Kontrolle und abgelöscht, sodass die ersten Kräfte frühzeitig aus dem Einsatz herausgelöst werden konnten. Während den Löschmaßnahmen im Keller überprüften Einsatzkräfte das komplette Objekt auf Verrauchung. Zur Höhe des entstanden Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Vor Ort war die Feuerwehr mit neuen Einsatzfahrzeugen und 60 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, die Polizei mit einer Funkstreifenwagenbesatzung sowie der zuständige Haustechniker.

Information der Polizei:

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 10:15 Uhr wurde ein Brandmeldealarm im Diakonissen-Mutterhaus Lachen gemeldet. Die Feuerwehr konnte vor Ort tatsächlich einen kleinen Brandherd, ausgehend von der Heizungsanlage im Keller, ausmachen. In dem Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt keinerlei Personen. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff und konnte den Brand löschen. Letztendlich handelte es sich um einen technischen Defekt. Die Feuerwehren Lachen-Speyerdorf, Duttweiler und Geinsheim waren mit insgesamt 60 Einsatzkräften vor Ort.