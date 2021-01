Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 29.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots) – Im Tagesverlauf des 28.01.2021 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim an verschiedenen Stellen im Dienstgebiet Verkehrskontrollen, kombiniert mit Geschwindigkeitsüberwachung, durchgeführt. Im Zeitraum von 11:00 – 12:00 Uhr wurden im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße in Herxheim am Berg keine Verstöße festgestellt. In einer Folgemessung im Bereich Ziegelhütte / Parkweg in Weisenheim am Sand musste lediglich ein Fahrzeugführer beanstandet werden – dieser überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h um 13 km/h. Ebenso musste ein Fahrzeugführer in der Marcigny Straße in Freinsheim beanstandet werden – dieser wurde im verkehrsberuhigten Bereich, in dem lediglich Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist, mit 24 km/h gemessen.

Deidesheim: Dachstuhlbrand

Deidesheim (ots) – Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstand bei einem Brand eines Dachstuhls in den frühen Abendstunden des 28.01.2021 in Deidesheim. Wie die Polizei berichtet, wurde dort das genannte Ereignis gemeldet, welches allerdings durch die schnell vor Ort befindliche Feuerwehr der VG-Deidesheim mit starkem „Man-Power“ unter Kontrolle gebracht werden konnte. Im Einsatz war die Feuerwehr aus Deidesheim, Meckenheim und Niederkirchen. Aufgrund des Brandherdes kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Da sich zur Zeit des Brandes niemand im Haus befand, ist zum Glück kein Personenschaden zu beklagen. Da die Ursache des Brandes unklar ist, wurde zur Klärung die Kriminalpolizei hinzugezogen, welche die weiteren Ermittlungen führt.

Haßloch: E-Scooter ohne Versicherung

Haßloch (ots) -In der Richard-Wagner-Straße in Haßloch stoppte die Polizei am Donnerstag um 11 Uhr einen jungen Mann auf einem Elektrotretroller (E-Scooter). Das Fahrzeug hatte keine Straßenzulassung, der Versicherungsschutz fehlte. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da er sich den Roller von einem Freund ausgeliehen hat, muss sich auch dieser strafrechtlich verantworten, weil er das Fahren ohne Versicherungsschutz zugelassen hat.

Haßloch: Mit geparktem PKW kollidiert

Haßloch (ots) – Kurz nicht aufgepasst und einen Schaden von 2.500 Euro verursacht, hat am Donnerstagmorgen (28. Januar 2021, 6:15 Uhr) die Fahrerin eines Nissan Micra. Die 25-Jährige geriet in der Moltkestraße zu weit nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Renault. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit.

Niederkirchen: Nach Unfall geflüchtet

Niederkirchen (ots) – Nicht angehalten nach einem Zusammenstoß mit einem Opel Combo, hat am Donnerstagvormittag (28. Januar 2021, 9:00 Uhr), ein Autofahrer aus Deidesheim. Die 53-jährige Fahrerin des Opel war in der Hauptstraße in Niederkirchen dabei einzuparken, als sie von einem VW gestreift wurde. Über das abgelesene Kennzeichen wurde die Fahrzeugbesitzerin ermittelt. Wer mit dem Auto unterwegs war ist noch unklar. Die Polizei Haßloch ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Kreis Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt finden wie folgt Kontrollen statt:

Donnerstag 11.02.2021 im Bereich Grünstadt

Dienstag 16.02.2021 im Bockenheim

Montag 22.02.2021 im Bereich Bad Dürkheim

Freitag 26.02.2021 im Bereich Haßloch

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.

