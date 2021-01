Kreis Kaiserslautern – Bereits im ersten Monat seit Beginn der Impfungen konnten fast alle Seniorenheime in Stadt und Landkreis durch die Mobilen Impfteams bedient werden.

„Heute konnten im Landkreis Kaiserslautern die Erstimpfungen für Bewohner und Belegschaft der 11 Seniorenheime erfolgreich abgeschlossen werden. Insgesamt wurden auf Kreisebene 1308 Personen in diesem Bereich geimpft. Wir freuen uns, dass damit die Menschen mit höchster Priorität einen ersten Schutz erhalten haben und es ist auch erfreulich, dass bei dem Pflegepersonal eine große Impfbereitschaft zu verzeichnen war“,

betont Landrat Ralf Leßmeister. Der Kreischef hatte sich regelmäßig über Videokonferenzen mit den Heimleitungen und Verantwortlichen der Senioreneinrichtungen ausgetauscht und bedankt sich in diesem Zusammenhang bei allen, die trotz der zum Teil organisatorischen und administrativen Schwierigkeiten dazu beigetragen haben, die Impfungen in den Altenheimen so zügig voranzubringen.

Auch auf Seiten der Stadt erfolgten bereits in zehn der elf Seniorenheime die Erstimpfungen für bislang 1238 Personen.

„Die noch ausstehende Einrichtung will bis Ende der Woche alle notwenigen Unterlagen einreichen, so dass dann auch in der Stadt die Erstimpfungen im Bereich der Seniorenheime abgeschlossen sind. Auch die Zweitimpfungen sind für alle Einrichtungen bereits fest terminiert“,

erklärt Oberbürgermeister Klaus Weichel.

„Impfungen sind nach menschlichem Ermessen aktuell der einzige vernünftige Weg aus dieser Pandemie. Wir sind daher froh und glücklich, dass es in so kurzer Zeit gelungen ist, den Impfschutz in unseren Seniorenheime in dieser Breite aufzubauen. Danke an alle Helferinnen und Helfer, aber auch an alle, die sich haben impfen lassen.“

