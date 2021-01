Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montag bei zwei Personen im

Stadtgebiet Rauschgift entdeckt und sichergestellt. Am späten Abend

kontrollierten Einsatzkräfte in der Nordbahnstraße einen 32-Jährigen. Die

Polizisten fanden bei dem Mann Amphetamin. Fast zwei Gramm hatte er einstecken.

Bei einem 35-Jährigen entdeckten die Beamten gegen Mitternacht ebenfalls

Amphetamin. Mit mehr als vier Gramm trafen sie ihn am Messeplatz an. Die Drogen

wurden sichergestellt. Die Männer müssen sich in einem Strafverfahren wegen des

Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt verantworten. |erf

Verkehrskontrolle im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montag in der Mainzer Straße

kontrolliert. Stadteinwärts nahmen die Beamten Autofahrer unter die Lupe. Am

Nachmittag herrschte wenig Verkehr. Innerhalb einer Stunde beanstandeten die

Ordnungshüter zwei Fahrer, die verbotswidrig ihr Handy benutzten. Bei zwei

Fahrzeugen war die Beleuchtung nicht in Ordnung, einmal fehlte der Verbandkasten

und bei einem weiteren Auto war die Hauptuntersuchung abgelaufen. Die

Betroffenen erhielten eine Kontrollaufforderung, innerhalb einer festgelegten

Frist sind sie aufgefordert, die Mängel zu beseitigen, teilweise müssen sie mit

einem Bußgeld rechnen. |erf

Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) – Weil er entgegengesetzt der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand

parkte, hat eine Streife am Montagabend am Opelkreisel einen Lkw einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim

Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Um zu

verhindern, dass der Fahrer mit seinem Lkw losfährt, wurden ihm die Ladepapiere,

sowie die Zulassungsbescheinigung und der Führerschein abgenommen. Die

Unterlagen kann er abholen, wenn er wieder nüchtern ist. |elz

Auto kommt von Straße ab

Kaiserslautern (ots) – Auf der Kreisstraße zwischen Mölschbach und Aschbacherhof

ist am Montagvormittag ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn

abgekommen. Der Fahrer blieb unverletzt. Vermutlich war der 32-Jährige aufgrund

der Witterungsverhältnisse von der Straße gerutscht. An dem Wagen entstand kein

Schaden. Der Fahrer konnte allerdings den Pkw nicht mehr aus dem Graben

befreien. Für die Bergung musste die Straße für eine halbe Stunde voll gesperrt

werden. |elz

Durstiger Einbrecher kann fliehen

Mehlingen (ots) – In der Nacht zum Dienstag ist ein Unbekannter in einen

Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße eingebrochen. Der Täter warf eine

Glasscheibe ein und gelangte über einen Seiteneingang in den Verkaufsraum. Er

entwendete alkoholische Getränke und entkam unerkannt.

Bei der Tatausführung löste der Einbrecher um 3.15 Uhr Alarm aus. Eine

Überwachungskamera filmte das Geschehen. Auf den Videoaufnahmen ist ein etwa 25

bis 40 Jahre alter Mann zu erkennen, der mit einem Stein ein Glaselement

einwirft.

Der Einbrecher ist schlank. Er trug einen hellen Kapuzenpulli mit einem

auffälligen Frontaufdruck. Er war mit einer engen Jeanshose im „Used-Look“ und

einer Camouflage-Jacke bekleidet.

Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Bei der Fahndung nach dem Täter stellten die Beamten einen weiteren

Einbruchsversuch in ein Restaurant in der Nähe fest. Die Glastür der Gaststätte

hielt dem Aufbruchsversuch jedoch stand. Es entstand lediglich Sachschaden in

unbekannter Höhe.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder

Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |mhm

Auto kommt von Straße ab

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – In Baalborn streifte am Montag eine

Autofahrerin mit ihrem Wagen die Außenwand einer Garage. Die 35-Jährige war am

Morgen in der Otterberger Straße in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Mit

ihrem Pkw touchierte sie die Mauer einer Garage. Die Polizei geht davon aus,

dass die 35-Jährige auf der schneebedeckten Fahrbahn mit nicht angepasster

Geschwindigkeit fuhr. An der Wand entstand glücklicherweise nur geringer

Sachschaden. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro.

Die Fahrerin blieb unverletzt. |erf

Schnee: Lastwagen steckt fest

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Lastwagen ist am Montagmorgen

zwischen Waldleiningen und Hochspeyer von der Straße abgekommen. Auf B 48 wollte

der Fahrer des Gespanns einen anderen Lkw überholen. Dieser konnte wegen des

starken Schneefalls nicht weiterfahren. Während des Überholmanövers kam der

Sattelschlepper von der Fahrbahn ab. Das Gespann fuhr sich im Straßengraben

fest. Erst mit der Hilfe eines Abschleppdienstes konnte der Lkw aus dem Graben

gezogen werden. Die Polizei regelte derweil den Verkehr. Ein Schaden ist nicht

entstanden. Der Fahrer konnte nach rund zwei Stunden seine Fahrt fortsetzt. |erf

Brand: Glücklicherweise falscher Alarm

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Mehrere Anrufer meldeten am Montag der

Polizei einen Brand in der Johannisstraße. Einsatzkräfte von Feuerwehr,

Rettungsdienst und Polizei rückten am Vormittag aus. Laut der Anrufer brannte es

in einem Neubau. Der vermeintliche Unglücksort konnte ausfindig gemacht werden.

Auf einer Baustelle hatten Arbeiter in einem Fass Holz verbrannt. Eine Gefahr

bestand nicht. |erf