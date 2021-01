Mainz – Fahrzeuge aufgebrochen 22.01.2021, 17:00 Uhr – 25.01.2021, 06:55 Uhr

Mainz (ots) – In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr bis Montagmorgen, 06:55 Uhr

wurde im Färberweg in Mainz-Bretzenheim ein Auto aufgebrochen. Durch die bislang

unbekannten Täter wurde die hintere rechte Seitenscheibe entglast und das

Fahrzeug durchwühlt. Der oder die Täter konnten eine Gürteltasche aus dem Auto

entwenden.

Zu einem weiteren Aufbruch eines PKW kam es am Montag zwischen 06:50 Uhr und

18:15 Uhr in der Mittleren Bleiche. Die unbekannten Täter schlugen hier

ebenfalls die hintere rechte Seitenscheibe ein. In diesem Fall konnten die Diebe

zwei Sporttaschen, ein Brillenetui sowie einen Ehering aus dem Auto stehlen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

8 Kilogramm Haschisch sichergestellt (FOTO)

Gensingen (ots) – Besserwisserei wurde zwei Männern im Alter von 30 und 32

Jahren aus Ingelheim am Montagnachmittag zum Verhängnis.

Zunächst hatte alles mit einer einfachen Verkehrskontrolle auf der L400 bei

Gensingen begonnen. Dann bemerkten die Zivilfahnder der Verkehrsdirektion

Wörrstadt drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer und wollten das näher

überprüfen. Der 30-jährige wirkte sehr nervös und zweifelte alle Maßnahmen der

Polizei an. Misstrauisch geworden fanden die Beamten im Kofferraum des Pkw ein

gut verklebtes Paket, in dem sich angeblich Flyer für eine Werbeaktion befinden

sollten. Tatsächlich bestand der Inhalt jedoch aus 8 Einzelpäckchen mit jeweils

1 Kilogramm Haschisch. Die anschließenden Durchsuchungen der Wohnungen der

beiden Männer förderte noch weitere geringe Mengen Drogen, 2.000 Euro Dealgeld

sowie ein verbotenes Messer und einen Schlagring zu Tage.

Die Ingelheimer wurden zunächst festgenommen, wegen ihres festen Wohnsitzes

später aber wieder auf freien Fuß gesetzt.

Schlag gegen IS-Unterstützer und Terrorfinanzierer

Mainz (ots) – In den frühen Morgenstunden des 26. Januar 2021 durchsuchten

Ermittler sieben Wohnobjekte in ganz Rheinland-Pfalz. Die Ermittler konnten

zahlreiche Beweismittel, darunter digitale Asservate und auch geringen Mengen

Haschisch sicherstellen.

Im Auftrag der Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und

Extremismus Rheinland-Pfalz bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz führt das

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz unterstützt von Beamten der Polizeipräsidien

Rheinpfalz, Westpfalz und Trier umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in

Ludwigshafen, Kaiserslautern, Trier und Germersheim durch.

Gegen insgesamt acht Beschuldigte im Alter von 22 bis 58 Jahren besteht der

Verdacht, dass diese zwischen 2016 und 2017 Bargeld über

Geldtransferdienstleister an „Finanzagenten“ des sogenannten „Islamischen

Staates“ im Ausland überwiesen haben. Es ist anzunehmen, dass diese Gelder zur

Finanzierung des bewaffneten Kampfes der terroristischen Vereinigung

„Islamischer Staat“ im Rahmen des syrischen und irakischen Bürgerkrieges

dienten.

Den Durchsuchungsmaßnahmen gingen mehrmonatige intensive Ermittlungen voraus.

Warnung vor betrügerischen Anrufen zu Impfterminen

Mainz (ots) – Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz warnt vor betrügerischen

Anrufen zu angeblichen Impfterminen und weist darauf hin, dass Termine nur

vergeben werden, wenn die Impfberechtigten über die Telefonnummer 0800/5758 100

selbst anrufen oder sich über die Web-Seite www.impftermin.rlp.de anmelden.

Darüber hinaus werden Impftermine für Alten- und Pflegeheime über die

Heimleitungen organisiert. Es wird davor gewarnt, Informationen über Impftermine

an fremde Personen weiter zu geben. Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte

das Telefonat sofort beenden und die Polizei darüber informieren.

Erst kürzlich hatte das Landeskriminalamt vor gefälschten, aber täuschend echt

aussehenden Schreiben gewarnt, in denen ein angeblicher Termin für die Impfung

gegen das Corona-Virus mitgeteilt wird. Die Schreiben wurden offensichtlich von

Impfgegnern verschickt. Bekannt wurden in den vergangenen Wochen auch Fälle, bei

denen sich Betrüger am Telefon als Mitarbeiter einer Impfstofffirma ausgaben.

Mainz – Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Verkehrsüberwachungsamt 26.01.2021, 09:00 Uhr-13:30 Uhr

Mainz (ots) – Am Dienstag führte die Polizei Mainz zusammen mit dem

Verkehrsüberwachungsamt von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr eine gemeinsame Radstreife

in Mainz durch. Dabei wurden durch die Pedelec-Streife der Polizei und einer

Radstreife des Amt 31 beispielsweise das Parken auf Radwegen, das verbotswidrige

Befahren der Fußgängerzonen oder auch das Durchfahrtsverbot von Radfahrern in

der Gaustraße kontrolliert. Zudem wurde überprüft, welche Fahrzeuge auf den

speziell für Elektrofahrzeuge ausgewiesenen Parkplätzen parkten. Die Beamten

konnten insgesamt zwanzig Verstöße feststellen und ahnden.

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bingen (ots)

Bingen, 25.01., Schultheiß-Kollei-Straße, 19:08 Uhr. Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem BMW auf ein Tankstellengelände. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle machte sich der Fahrer des Drogenkonsums in Verhalten und Aussehen verdächtig. Er verweigerte alle Tests und Aussagen. Der Fahrzeug-Schlüssel wurde sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.