Neustadt: Kostenloser Energie-Check für klein- und mittelständische Unternehmen in Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße – Umsatz und Gewinn sind zwei wichtige Maßstäbe für den Erfolg eines Unternehmens. Doch auch die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens rückt immer mehr in den Blickpunkt und ist in der globalisierten Wirtschaft – insbesondere für klein- und mittelständische Betriebe – längst zu einem Wettbewerbsvorteil geworden. Gerade dort ist es wichtig, Energie effizient zu nutzen.

Mit der „KMU- Energiekarawane“ hat die Energieagentur Rheinland-Pfalz (EARLP) ein Instrument geschaffen, um den schlafenden Riesen Energieeffizienz zu wecken. Ab dem 1. März 2021 zieht die Energiekarawane durch Neustadt an der Weinstraße. Klein- und mittelständische Unternehmen erhalten im Rahmen der Energiekarawane einen professionellen und kostenlosen Energiecheck.

Kamele bringen Energieeinsparpotentiale

„Kamele sind vorbildlich, wenn es um den effizienten Einsatz natürlicher Ressourcen geht. Das Kamelhaar dämmt, Sonnenergie wird im Fell gespeichert und nachts genutzt und Kamele können bis zu zwei Wochen mit ihrem Wasser haushalten“, sagt Peter Zentner, Energieagentur Rheinland-Pfalz. Weil das Kamel so effizient mit Ressourcen umgeht, wurde es als Symbol der Energiekarawane gewählt.

Energieeinsparpotential ist oftmals riesig

Ein Blick auf die Energieeffizienz lohnt, denn das Einsparpotential in den Betrieben ist meist sehr hoch. Beispielsweise lassen sich bei der Beleuchtungsanlage bis zu 70 Prozent des Energiebedarfs einsparen. Ist eine Produktionsanlage vorhanden, steht häufig die Druckluft im Fokus, mit Einsparmöglichkeiten von bis zu 50 Prozent. Aber auch bei der Wärmeversorgung von Büro- und Betriebsgebäuden sind Heizkosten-Einsparungen, etwa bei einem Austausch des Kessels, von bis zu 30 Prozent möglich. „Wir bieten Betrieben in der Region durch die KMU-Energiekarawane die Gelegenheit, kostenfrei ihre Einsparpotentiale aufzudecken und geeignete Maßnahmen zur effizienteren Nutzung von Energie einzuleiten“, so Marcel Schwill, Klimaschutzmanager der Stadt. „Gerade in der jetzigen Situation hoffen wir, dass die teilnehmenden Unternehmen hierdurch ihre Kostenstruktur verbessern können und somit gestärkt aus der Corona- Pandemie hervorgehen.“

Kostenloser Energiecheck für Betriebe

Kernstück der „KMU-Energiekarawane“ ist ein kostenfreier Energiecheck. Die Energiechecks werden vor Ort durchgeführt und berücksichtigen die Besonderheiten eines jeden Betriebes. Ohne bürokratischen Aufwand oder lange Vorbereitung seitens des Betriebes steht nach einem Rundgang durch das Unternehmen fest, ob und wenn ja, welche Energieeinsparmöglichkeiten bestehen und ob es sich für den Betrieb lohnt, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Die Energiechecks werden ausschließlich von qualifizierten Energieberatern durchgeführt, die auf der Energie-Experten-Liste für Förderprogramme des Bundes gelistet sind. Die Beratung ist anbieter- und produktneutral und für die Unternehmen kostenfrei.

Anmeldung für interessierte Betriebe:

Energieagentur Rheinland-Pfalz

Peter Zentner, Tel.: 0631/34371-125

E-Mail: peter.zentner@energieagentur.rlp.de

Weitere Informationen:

http://www.energiekarawane-gewerbe.de

https://klimaschutz.neustadt.eu