Kreis Südliche Weinstraße: Schulen im Landkreis erhalten Glasfasertechnik

Landau – Alle Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Südliche Weinstraße werden in den nächsten drei Monaten mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet. Der Kreisausschuss stimmte der Auftragserteilung an die Firma Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH zur Erstellung und zum Betrieb der Internetanschlüsse über Glasfaserkabel zu. So werden bereits ab Februar an den meisten Schulstandorten erheblich höhere Leistungsraten bezüglich des Internets, insbesondere auch was den Uploadbereich betrifft, zur Verfügung stehen.

„Das ist gerade in den aktuellen Zeiten des Fernunterrichts ein erheblicher Vorteil. Aber auch darüber hinaus, ist diese Investition wichtig, um unsere Schulen für einen Unterricht der Zukunft zu rüsten. Leistungsfähige Internetanschlüsse werden unbedingt benötigt, damit digitaler Unterricht reibungslos funktioniert“, betonen Landrat Dietmar Seefeldt und Kreisbeigeordneter und Schuldezernent Ulrich Teichmann.

An den Schulstandorten Edenkoben, Maikammer und Bad Bergzabern kann nun kurzfristig ein Anschluss an das Glasfasernetz erfolgen, an den Standorten Annweiler und Herxheim wird dies nach der aktuellen Einschätzung der Firma Inexio voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2021 beziehungsweise Anfang des 2. Quartals 2021(März oder April) möglich sein.

Folgende Schulen in der Trägerschaft des Landkreises werden von dem Ausbau mit der Glasfasertechnik profitieren:

Förderschule und Realschule plus Annweiler

Berufsbildende Schule Standort Annweiler

Förderschule Bad Bergzabern

Realschule plus Bad Bergzabern

Gymnasium Bad Bergzabern

Berufsbildende Schule Standort Bad Bergzabern

Realschule plus Edenkoben (Luitpoldstraße und Weinstraße)

Gymnasium Edenkoben

Berufsbildende Schule Standort Edenkoben

Realschule plus Herxheim

Gymnasium Herxheim

Realschule plus Maikammer.

Das Auftragsvolumen beläuft sich bei einer grundsätzlichen Vertragslaufzeit von zwei Jahren auf circa 36.700 Euro.