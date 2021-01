Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Böhl-Iggelheim) Enkeltrick gescheitert

Am Dienstag, 05.01.2021, meldete sich mehrfach eine weibliche Person mit unterdrückter Rufnummer telefonisch bei einem 80-Jährigen und gab sich als angebliche Verwandte aus, die dringend Bargeld für einen Notar benötigen würde. Der Anrufer wurde skeptisch, so dass es letztendlich zu keiner Geldübergabe und damit auch zu keinem Schaden für ihn kam. Ermittlungen wegen versuchten Betruges wurden eingeleitet.

(Schifferstadt) Einbruch in Pfarrheim

In der Nacht vom 04. auf 05.01.2021 wurde die Tür eines Pfarrheimes in der Kirchenstraße aufgehebelt. Im Innern verursachte(n) der oder die bislang unbekannte(n) Täter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Entwendet wurde gemäß erster Ermittlungen nichts. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Beindersheim – Sachbeschädigung durch Feuer

Im Zeitraum vom 30.12.2020 bis zum 04.01.2021 wurde die für jedermann frei zugängliche Damentoilette des Friedhofes in Beindersheim beschädigt. Unbekannte Täter verbrannten die dortigen Papierhandtücher im Waschbecken, wodurch Rußanhaftungen an den Wänden entstanden. Zudem wurde anschließend die Toilette mit den Überresten der Handtücher verstopft. Darüber hinaus wurde der Seifenspender mittels Feuer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR. In den vergangenen Wochen kam es bereits zu gleichgelagerten Taten.

Verkehrsunfallflucht, Parkrempler Nettoparkplatz Maxdorf

Am Montag, den 04.01.2021, ca. 16:45 Uhr, parkte der Geschädigte seinen PKW auf dem Nettoparkplatz Maxdorf und hielt sich anschließend etwa 15 min im Ladengeschäft auf. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Heck fest. Es wird vermutet, dass der Verursacher das Fahrzeug des Geschädigten bei einem Ein- oder Ausparkvorgang touchierte und anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit verließ. Hinweise zum Unfallflüchtigen werden unter unten genannten Dienststellen oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.