Speyer: Digitaler Neujahrsgruß statt Neujahrsempfang – 10. Januar 2021

Speyer – Neues Jahr, neues Glück – so ganz trifft das auf den Jahresbeginn 2021 leider nicht zu, denn die Corona-Pandemie sorgt weiterhin für eine weitgehende Stilllegung des öffentlichen Lebens. Aufgrund der geltenden Bestimmungen kann auch der Neujahrsempfang der Stadt Speyer, der traditionsgemäß am kommenden Freitag in der Stadthalle stattgefunden hätte, nicht wie geplant durchgeführt werden. Stattdessen werden Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Bürgermeisterin Monika Kabs einen digitalen Neujahrsgruß an die Speyerer schicken. Dabei ist auch für eine musikalische Umrahmung gesorgt: Bernhard Sperrfechter und Jutta Brandl werden das Format mit Gitarre und Stimme begleiten.

„Wir bedauern sehr, dass der Neujahrsempfang in diesem Jahr nicht als Bürgerempfang in der Stadthalle stattfinden kann. Gerade angesichts der weiterhin geltenden bzw. sogar verschärften coronabedingten Regelungen und Einschränkungen ist es uns aber besonders wichtig, eine digitale Alternative zu bieten, um mit den Bürgern in Kontakt zu treten, gemeinsam einen Rückblick auf dieses in allen Belangen außergewöhnliche Jahr 2020 und einen Ausblick auf das Kommende zu wagen“, führt Oberbürgermeisterin Seiler aus.

„Neben all den aufwühlenden und den im positiven wie negativen Sinne beispiellosen Erfahrungen, die wir in den vergangenen zehn Monaten mit der Corona-Pandemie gesammelt haben, möchten wir in diesem Rahmen auch daran erinnern, dass viele Akteure in diesen Zeiten Unglaubliches für unsere Stadtgesellschaft geleistet haben. Diesen möchten wir in einem würdigen Rahmen noch einmal ganz offiziell unseren Dank aussprechen“, ergänzt Bürgermeisterin Kabs.

Interessierte können den städtischen Neujahrsgruß live aus dem Alten Stadtsaal am kommenden Sonntag, 10. Januar 2021, 16 Uhr über den YouTube-Kanal der Stadt Speyer unter www.youtube.de/stadtspeyer verfolgen oder alternativ um 22 Uhr die Ausstrahlung im Offenen Kanal.