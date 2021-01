Ludwigshafen: Vollsperrung der B9 nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) – Am 04.01.2021 kam es im morgendlichen Berufsverkehr um 08:06 Uhr auf der B9 in Richtung Speyer zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen die Richtungsfahrbahn Speyer vollgesperrt werden musste.

Eine 36-jährige Frau aus Frankenthal befuhr zuvor mit ihrem VW Golf die B9 und wollte kurzfristig an der Anschlussstelle Oggersheim-West abfahren. Hierbei wechselte sie zu spät in den Ausfahrtsbereich und fuhr auf die dortige Schutzplanke auf. Das Fahrzeug kam schließlich schräg auf der Schutzplanke zum Stehen. Die Fahrzeugführerin des VW wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am VW Golf entstand jedoch vermutlich Totalschaden. Aufgrund der Sperrung zur Bergung des Fahrzeugs kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.